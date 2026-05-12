ローリング・ストーンズ新作アルバム発売記念。メンバーも認める専門店「GIMME SHELTER」、“伝説のツアーT” 復刻デザインTシャツを販売開始
株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：遠藤祐一）が運営する、1986年オープンで今年40周年を迎えた、メンバーも認めるローリング・ストーンズ専門店「GIMME SHELTER」（https://gimmeshelter.jp/）は、公式復刻ツアーTシャツの販売を開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349026/images/bodyimage1】
7月10日に約3年ぶりのニュー・アルバム『フォーリン・タングス』をリリースすることが発表され、世界中で話題となっているローリング・ストーンズ。
市場ではヴィンテージ古着Tシャツブームで価格高騰が続く中、若者世代が往年のバンドTシャツを着用し、そのデザイン性だけでなく、当時のカルチャーや音楽にも注目して楽しむファッション・スタイルが、近年根付いています。ローリング・ストーンズもバンドの象徴でもあるベロマークをモチーフとしたTシャツを中心に数多く展開され、若者世代からも人気です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349026/images/bodyimage2】
このタイミングで販売する今回のコレクションは、ローリング・ストーンズの歴史的なコンサートやツアーで販売されていたTシャツを復刻したもので、1972年ニューヨーク公演、1981年「TATTOO YOU TOUR」、1994年～95年「VOODOO LOUNGE」ツアーなど全10種類を販売。当時の熱気やライブカルチャーを追体験できる注目のラインナップです。
■商品ラインナップ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349026/images/bodyimage3】
【1972年 ニューヨーク公演】New York City 1972
【1973年 ロンドン公演】London 1973 / バックプリントあり
【1975年 ニューヨーク公演】New York City / バックプリントあり
【1978年 フィラデルフィア公演】Philadelphia Eagle 1975 / バックプリントあり
【1978年 フィラデルフィア・JFKスタジアム公演】High Noon JFK Stadium
【1981年 TATTOO YOU TOUR】Tour 1981 Tattoo You
【1994年/1995年 VOODOO LOUNGE TOUR】Voodoo Lounge / バックプリントあり
【1994年/1995年 VOODOO LOUNGE TOUR】Live Voodoo Lounge Tongue / バックプリントあり
【1994年 オークランド公演】Voodoo Oakland Stadium
【1998年 ブエノスアイレス公演】River Plate Stadium
※サイズはいずれもS、M、L、XLの4種類
※通常5,680円（税込）、バックプリントありは5,980円（税込）
■販売サイト
オンラインストア GIMME SHELTER： https://gimmeshelter.jp/
■GIMME SHELTERについて
1986年1月に原宿COXY 2Fにオープン。2009年以降はオンラインストアとして運営される、今年オープン40周年となるメンバーも認めるローリング・ストーンズ専門店。
配信元企業：株式会社JAMSHOPPING
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349026/images/bodyimage1】
7月10日に約3年ぶりのニュー・アルバム『フォーリン・タングス』をリリースすることが発表され、世界中で話題となっているローリング・ストーンズ。
市場ではヴィンテージ古着Tシャツブームで価格高騰が続く中、若者世代が往年のバンドTシャツを着用し、そのデザイン性だけでなく、当時のカルチャーや音楽にも注目して楽しむファッション・スタイルが、近年根付いています。ローリング・ストーンズもバンドの象徴でもあるベロマークをモチーフとしたTシャツを中心に数多く展開され、若者世代からも人気です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349026/images/bodyimage2】
このタイミングで販売する今回のコレクションは、ローリング・ストーンズの歴史的なコンサートやツアーで販売されていたTシャツを復刻したもので、1972年ニューヨーク公演、1981年「TATTOO YOU TOUR」、1994年～95年「VOODOO LOUNGE」ツアーなど全10種類を販売。当時の熱気やライブカルチャーを追体験できる注目のラインナップです。
■商品ラインナップ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349026/images/bodyimage3】
【1972年 ニューヨーク公演】New York City 1972
【1973年 ロンドン公演】London 1973 / バックプリントあり
【1975年 ニューヨーク公演】New York City / バックプリントあり
【1978年 フィラデルフィア公演】Philadelphia Eagle 1975 / バックプリントあり
【1978年 フィラデルフィア・JFKスタジアム公演】High Noon JFK Stadium
【1981年 TATTOO YOU TOUR】Tour 1981 Tattoo You
【1994年/1995年 VOODOO LOUNGE TOUR】Voodoo Lounge / バックプリントあり
【1994年/1995年 VOODOO LOUNGE TOUR】Live Voodoo Lounge Tongue / バックプリントあり
【1994年 オークランド公演】Voodoo Oakland Stadium
【1998年 ブエノスアイレス公演】River Plate Stadium
※サイズはいずれもS、M、L、XLの4種類
※通常5,680円（税込）、バックプリントありは5,980円（税込）
■販売サイト
オンラインストア GIMME SHELTER： https://gimmeshelter.jp/
■GIMME SHELTERについて
1986年1月に原宿COXY 2Fにオープン。2009年以降はオンラインストアとして運営される、今年オープン40周年となるメンバーも認めるローリング・ストーンズ専門店。
配信元企業：株式会社JAMSHOPPING
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