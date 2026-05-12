GaNマイクロLED市場：世界調査レポート―需要、シェア、メーカー、市場規模、成長、動向および展望（2026年～2036年）
Survey Reports LLCは、2026年5月に「GaNマイクロLED市場：出力別（低出力GaNマイクロLED（0.15～0.7W）、中出力GaNマイクロLED（0.7～1W）、高出力GaNマイクロLED（1～6W）、超高出力GaNマイクロLED（6W超））、機能タイプ別（GaNマイクロLEDディスプレイ〔ニア・トゥ・アイデバイス：AR・VR、スマートウォッチ、テレビ、スマートフォン、ノートパソコン〕、GaNマイクロLED照明）、業界別（民生用電子機器、自動車、航空宇宙・防衛、スポーツ・エンターテインメント、ヘルスケア、その他）―世界市場分析、動向、機会および予測（2026年～2036年）」と題する調査レポートを発表した。同レポートは、GaNマイクロLED市場に関する予測評価を提供するものであり、市場成長の推進要因、市場機会、課題、および脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
GaNマイクロLED市場の概要
GaNマイクロLEDとは、窒化ガリウム（GaN）半導体材料をベースとしたマイクロスケールの発光ダイオード技術を指す。この超小型LEDは、LCDやOLEDなどの従来型ディスプレイ技術と比較して、高輝度、低消費電力、高速応答、および長寿命を実現する。GaNマイクロLEDは、スマートウォッチ、拡張現実（AR）および仮想現実（VR）デバイス、自動車用ディスプレイ、テレビ、ウェアラブル電子機器などの先進ディスプレイ用途に広く利用されている。同技術は、優れた色再現性、高コントラスト比、およびエネルギー効率の向上を可能にする。小型・高解像度・省エネルギー型ディスプレイへの需要増加が、GaNマイクロLED技術の世界的な普及を後押ししている。さらに、半導体製造技術およびディスプレイ統合技術の継続的な進歩が、民生用電子機器および自動車業界における市場成長を支えている。
Surveyreportsの専門家によるGaNマイクロLED市場分析によれば、2025年における同市場規模は17億米ドルであった。さらに、GaNマイクロLED市場は2036年末までに732億米ドルに達すると予測されている。また、2026年から2036年の予測期間において、同市場は約70％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038457
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349056/images/bodyimage1】
SurveyreportsのアナリストによるGaNマイクロLED市場に関する定性的分析によれば、ディスプレイ革新の進展、新興技術への需要拡大、高度ディスプレイ技術に対する需要増加、ならびにAR／VRおよび自動車用途への投資拡大を背景として、GaNマイクロLED市場規模は拡大すると見込まれている。GaNマイクロLED市場における主要企業には、Osram Opto Semiconductors、Sanan Opto Electronics Co., Ltd.、Cree, Inc.、Innolux Corporation、Plessey Semiconductors、Lextar、Epistar、Rohinni、Aledia、Lumens Co., Ltd.、Lumileds、Glo ABなどが含まれる。
また、当社のGaNマイクロLED市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、および中南米の5地域と各国に関する詳細分析も含まれている。さらに、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに合わせた詳細分析も提供している。
目次
● GaNマイクロLED市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2036年までの世界GaNマイクロLED市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）に関する需要および機会分析（日本を含む各国別）
GaNマイクロLED市場の概要
GaNマイクロLEDとは、窒化ガリウム（GaN）半導体材料をベースとしたマイクロスケールの発光ダイオード技術を指す。この超小型LEDは、LCDやOLEDなどの従来型ディスプレイ技術と比較して、高輝度、低消費電力、高速応答、および長寿命を実現する。GaNマイクロLEDは、スマートウォッチ、拡張現実（AR）および仮想現実（VR）デバイス、自動車用ディスプレイ、テレビ、ウェアラブル電子機器などの先進ディスプレイ用途に広く利用されている。同技術は、優れた色再現性、高コントラスト比、およびエネルギー効率の向上を可能にする。小型・高解像度・省エネルギー型ディスプレイへの需要増加が、GaNマイクロLED技術の世界的な普及を後押ししている。さらに、半導体製造技術およびディスプレイ統合技術の継続的な進歩が、民生用電子機器および自動車業界における市場成長を支えている。
Surveyreportsの専門家によるGaNマイクロLED市場分析によれば、2025年における同市場規模は17億米ドルであった。さらに、GaNマイクロLED市場は2036年末までに732億米ドルに達すると予測されている。また、2026年から2036年の予測期間において、同市場は約70％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038457
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349056/images/bodyimage1】
SurveyreportsのアナリストによるGaNマイクロLED市場に関する定性的分析によれば、ディスプレイ革新の進展、新興技術への需要拡大、高度ディスプレイ技術に対する需要増加、ならびにAR／VRおよび自動車用途への投資拡大を背景として、GaNマイクロLED市場規模は拡大すると見込まれている。GaNマイクロLED市場における主要企業には、Osram Opto Semiconductors、Sanan Opto Electronics Co., Ltd.、Cree, Inc.、Innolux Corporation、Plessey Semiconductors、Lextar、Epistar、Rohinni、Aledia、Lumens Co., Ltd.、Lumileds、Glo ABなどが含まれる。
また、当社のGaNマイクロLED市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、および中南米の5地域と各国に関する詳細分析も含まれている。さらに、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに合わせた詳細分析も提供している。
目次
● GaNマイクロLED市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2036年までの世界GaNマイクロLED市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）に関する需要および機会分析（日本を含む各国別）