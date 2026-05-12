レイクアンドピース株式会社(本社：埼玉県越谷市、以下、レイクアンドピース)は、埼玉県・越谷市・イオンモール株式会社(以下、イオンモール)と連携して進めてきた水辺のまちづくりプロジェクトの一環として、越谷レイクタウン水辺エリアに地域拠点を2026年5月30日に開業します。





LAKESIDE PARK





本事業は、行政・民間企業が関わりながら、地元企業のレイクアンドピースを中心とした民間主体で継続的なにぎわいを生み出すことを目指しています。水辺の公共空間を活かした新たな利活用モデルの構築を進めています。

本取り組みは、2022年からスタートした埼玉県の「水辺deベンチャーチャレンジ」を契機に、レイクアンドピースとイオンモールが主体となって進めてきたプロジェクトの第2フェーズにあたります。これまでの水上アクティビティやイベントによるにぎわい創出を経て、水辺空間の活用にとどまらず、「日常的に人が集い、過ごす場」を実装する段階へと進みます。

本開業により、水辺の風景の中で食を楽しみ、人と人が自然につながる場を創出するとともに、地域のプレイヤーが牽引し、行政・民間企業と連携しながら継続的ににぎわいを生み出す、新たな都市モデルにつながる拠点となります。









開業の背景

これまで本エリアでは、レイクアンドピースを中心に水辺空間の利活用やイベントを通じて、人が集い、過ごす風景づくりを段階的に進めてきました。

特に2022年以降は、レイクアンドピースが主体となり水上アクティビティやイベントを通じて水辺に人の流れと滞在のきっかけを生み出してきました。こうした取り組みにより、水辺を「訪れる場所」から「日常的に滞在する場所」へと発展させる動きが進み、継続的に利用できる飲食機能の整備が求められていました。

一般的に水辺空間の活用は行政主導で整備されるケースが多い中、本取り組みは民間主体の体制のもと、行政・民間企業・地域事業者が役割を分担しながらにぎわいを育ててきた点に特徴があります。こうしたプロセスを経て、今回の開業が実現しました。









■これまでの取り組み(にぎわい創出と共創の実績)

レイクアンドピースは、越谷レイクタウンの大相模調節池(Sakura Lake)の水辺を舞台に、イベントやアクティビティ、飲食企画などを通じて、新たな滞在価値とにぎわいを創出してきました。

2019年には、水辺の上質で豊かな日常を提案するイベント「Lake and Peace」を開催。地域住民や事業者、行政・企業と連携しながら、食・音楽・スポーツ・体験を組み合わせ、延べ1万人が訪れるなど、水辺に人が集い交流が生まれる風景を育んできました。

2022年以降は、「Lake and Beach」や「Lake and Marche」などのイベントを通じて、水辺の開放感やリゾート性を活かした空間づくりを推進。週末を中心に数千人規模の来場が続く取り組みとして定着しています。こうした流れとあわせて、足漕ぎボートやSUPなどの水上アクティビティを展開し、小さな子どもから大人まで楽しめる体験機会を創出してきました。

さらに、埼玉県・越谷市・イオンモールをはじめ、企業や学校、地域事業者と連携し、環境・教育・創業・商品開発など多様な分野での共創プロジェクトを展開。高校生による「浮く畑プロジェクト」や、循環型社会をテーマとした体験型イベントの企画・運営、クラフトビール「越谷水辺エール」の開発など、水辺を起点とした新たな価値創出に取り組んできました。

2019年のイベント開催から約7年にわたり、レイクアンドピースが中心となって段階的に実証と改善を重ねながら、今回の開業に至っています。





水辺のミニライブ





水辺の夕焼け＆ビール





水上アクティビティHOBIE





施設概要

本拠点は「LAKESIDE PARK」に位置し、建物の名称は「こしがやレイクサイドキッチン」。地元で活動してきた飲食事業者を中心に、テイクアウト型の飲食店7店舗が出店します。水辺に面した白い平屋の建物で構成され、景観と調和した開放的な空間の中で、食や会話、水辺の時間を気軽に楽しめる場を目指します。





施設Map





■出店店舗

レイクサイドキッチンには、LAKE BREW by越谷麦酒、うめだ商店×おやつ屋、Halele'a(ハレレア)、SOWAKA(ソワカ)embrace olive、Hygge(ヒュッケ)、Sebastian in Lakeside、ミートサンドbyいわたき レイクサイド店の全7店舗が出店予定です。





●LAKE BREW by越谷麦酒

LAKE BREW(レイクブリュー)は越谷のクラフトビール「越谷水辺エール」をはじめ、ビールカクテルやコーヒー、軽食などを提供し、水辺でのひとときを楽しむ“水辺の発酵基地”として、人と人がつながる場を目指します。2019年の「Lake and Peace」開催を起点に、水辺の風景づくりに取り組んできた流れを受け、2026年に誕生する拠点です。





LAKE BREW by越谷麦酒





●うめだ商店×おやつ屋

越谷市蒲生で16年続く地元で親しまれてきた人気の海鮮居酒屋と、同じく蒲生で10年営業していたカフェを営んできた夫婦による店舗。焼菓子や軽食、おでんや煮込みなど、日常に寄り添う味を提供し、子どもから大人まで気軽に立ち寄れる地域に根ざした場づくりを行います。





うめだ商店×おやつ屋





●SOWAKA(ソワカ)embrace olive

松伏でオリーブ専門店としてスタートし、カフェ・飲食事業を展開してきたSOWAKA(ソワカ)embrace oliveによる新店舗。地域で支持を集めてきた店舗の新たな展開として、ハンバーガーや軽食を中心に、水辺の時間をゆったりと楽しめる空間を提供します。これまでの店舗運営や地域活動の経験を活かし、新たな拠点として展開します。





SOWAKA(ソワカ)embrace olive









■今後の展開

店舗情報については順次情報公開・オープンを予定しています。また、飲食機能に加え、イベントや体験プログラムを組み合わせることで、水辺の魅力を多面的に発信し、地域内外の人々が関わり続ける場を育てていきます。

なお、2026年5月30日の開業を記念したイベントを開催。「レイクサイドフェス ～水辺のオープンイベント～」と題し、水辺の楽しみ方を体験できるイベントを3週連続で開催します。開業をきっかけに生まれる新しい水辺の風景を、多様な切り口で体感できる内容となっています。





イベントシリーズ名

レイクサイドフェス ～水辺のオープンイベント～





各イベントのテーマ

第1弾「水辺のドリームパーク ― 未来のカッコいいを体験する」(5月30日・31日)

仕事体験や先端技術の展示などを通じて、子どもから大人まで楽しみながら“未来の仕事や暮らし”に触れられる体験型イベント。





第2弾「水辺のフラダンスデイ ― 水辺に集う、夏のひととき」(6月7日)

水辺の開放的な空間の中でフラダンスを楽しむ一日。地域の団体によるパフォーマンスを通じて、ゆったりとした時間を共有します。





第3弾「レイクサイドフェス ～水辺のグランドデイズ～」(6月13日・14日)

開業セレモニーとあわせて、音楽やパフォーマンス、飲食を楽しめる2日間。新たに生まれた水辺の拠点を象徴するイベントとして開催します。









■レイクアンドピース株式会社について

レイクアンドピース株式会社は、「水辺の上質で豊かな日常」をテーマに、埼玉県越谷市・レイクタウンエリアを拠点に活動するまちづくり会社です。水辺空間の活用、イベント企画、コミュニティ形成などを通じて、人と人、人と地域がゆるやかにつながる場を創出しています。





会社概要

会社名 ： レイクアンドピース株式会社

所在地 ： 〒343-0023 埼玉県越谷市東越谷4丁目28－22

代表者 ： 代表取締役 畔上 順平、代表取締役 小林 利恵子

設立 ： 2022年1月

事業内容： まちづくり事業／イベント企画運営／水辺活用プロジェクト ほか

URL ： https://www.lake-and-peace.jp