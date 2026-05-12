Canva Pty Ltd(以下「Canva」)は、日本における高等教育機関向けプログラム「Canva大学・専門学校(教育機関)」の提供開始に伴い、ソフトバンク株式会社(以下「ソフトバンク」)、加賀ソルネット株式会社(以下「加賀ソルネット」)、SB C&S株式会社(以下「SB C&S」)と、日本全国の大学・専門学校を対象とした戦略的パートナーシップ契約を締結したことをお知らせいたします。

あわせて、Canvaはソフトバンクおよび加賀ソルネットを、日本市場における“Market Making Partner”として選定いたしました。





Canva大学・専門学校(教育機関)





【戦略的パートナーシップの背景】

日本の高等教育機関においては、教育・教務のデジタル化が急速に進む中、単なるDX(デジタルトランスフォーメーション)に留まらず、AIを前提とした教育・業務モデルであるAX(AI Transformation)への進化が求められています。

このような背景を受けて、Canvaは、学生・教職員双方の体験を変革することを目的に、ビジュアルコミュニケーションとAI活用を通じて、新たな教育・教務の在り方を共創する「Canva大学・専門学校(教育機関)」を提供開始いたします。

ソフトバンクと加賀ソルネットは、日本全国の高等教育機関における新たな価値創出をリードする“Market Making Partner”として、本構想を共同で推進します。また、SB C&Sはディストリビューターとして参画し、商流・オペレーションの安定化とスケーラビリティを担保します。









【リリースならびに戦略的パートナーシップの内容】

本パートナーシップにおける協働予定内容は、以下の通りです。





(1) 「Canva大学・専門学校(教育機関)」プラン提供開始

「Canva大学・専門学校(教育機関)」は、大学・専門学校向けに設計された、ビジュアルコミュニケーションおよびコラボレーションのためのオールインワンプラットフォームです。

本プログラムでは、日本特別モデルとして、学生は人数制限なく無償で利用でき、教職員は有償ライセンスとして提供されます。最低契約数は教職員50ライセンスとし、教職員ライセンス契約により、全学生が無制限で利用可能となります。

提供モデル(日本特別モデル)

●学生 ：無償

●教職員：有償ライセンス(最低契約数：50ライセンス)

●※教職員ライセンス契約により、全学生(ライセンス数制限なし)で利用可能

このモデルにより、学生への圧倒的な普及と、教職員を起点とした教育・教務への本格導入を同時に実現します。





(2) 特別キャンペーンの実施

日本初展開に伴い、先着50校を対象に特別キャンペーンを実施します。

本キャンペーンでは、教職員ライセンスの契約有無に関わらず、全学生が12ヶ月間無償で利用可能となります。

●対象：先着50校

●内容：教職員ライセンス契約有無に関わらず、全学生が12ヶ月間無償で利用可能

●※学生のみの導入も可





(3) Market Making Partnerによる市場創出

ソフトバンクが有する最先端の通信・AI・デジタル基盤、加賀ソルネットが培ってきた教育業界における知見と顧客基盤、SB C&Sが担うディストリビューターとしての商流・オペレーション機能を組み合わせることで、導入から運用、活用定着までを一体的に支援し、高等教育機関におけるDX/AXの加速と持続的な市場創出を目指します。









【今後の展開】

Canva大学・専門学校(教育機関)の提供開始を起点に、Canva、ソフトバンク、加賀ソルネット、SB C&Sは、Canvaに限定しない形での共同案件創出・共創を推進してまいります。商流や契約形態は柔軟かつ非排他的に設計し、日本全国の大学・専門学校をカバーする持続的なエコシステムの構築を目指します。









【各社コメント】

● ソフトバンク株式会社 法人事業戦略本部 新規事業戦略統括部 統括部長 弓削 考史氏

このたび「Canva大学・専門学校(教育機関)」の日本での提供開始に合わせて、戦略的パートナーシップに参画できることを大変うれしく思います。日本全国の大学・専門学校において、学生の学びと創造性を後押しする環境づくりが加速する中、学生の皆さまに無償で提供される本プログラムを通じて、教育現場のデジタル活用を一段と前進させていきたいと考えています。

ソフトバンクは、最先端の通信技術やデジタルソリューションを通じて、スマートキャンパスの実現や教職員の業務効率化、学生体験の向上に貢献してきました。今後、加賀ソルネット、SB C&S、Canvaの各社と緊密に連携し、「Canva大学・専門学校(教育機関)」の円滑な全国展開と、DXからAXまでを見据えた新しい教育・教務体験の共創を推進することで、高等教育機関の皆さまの変革を支援していきます。





● 加賀ソルネット株式会社 常務取締役 EMカンパニー長 島崎 健司氏

Canvaの理念、「教育は基本的人権だと信じています。(中略)全ての子供たちに無償で学習環境を提供したい」と、当カンパニーの理念である「ITの力を使って学生一人一人が等しく情報とクリエイティブに出会える環境作りを推進する」とは、すべての学生が平等に情報に接することが出来る社会を実現する、という点で一致しており、この度のパートナーシップでHigher Education領域においてもCanvaの高度な製品を学生に無償で提供できることを大変喜ばしく意義あるものと感じております。

Canva大学・専門学校(教育機関)の導入支援を通じて、全国の高等教育機関の学生と教職員、および教育現場がシームレスな環境で教育DXを推進していくことを期待しています。





● SB C&S株式会社 執行役員 守谷 克己氏

このたび、ソフトバンク、加賀ソルネット、Canvaの3社とともに、Canva大学・専門学校(教育機関)の日本展開にあわせた戦略的パートナーシップに参画できることを大変うれしく思います。全国の大学・専門学校の学生の皆さまが無償で利用できる形で本プログラムが提供されることは、デジタル活用力や表現力、コラボレーション力がますます重要になる中、学びや創造の機会をより多くの学生に広げる、非常に意義深い取り組みであると考えています。

SB C&Sは、本取り組みにおいてディストリビューターとして、商流や各種オペレーションの安定化を担い、日本全国の大学・専門学校へ円滑に展開できる体制づくりを支えてまいります。各パートナーの強みを活かした連携を通じて、日本の高等教育機関におけるDXおよびAXの推進に貢献してまいります。





● Canva Japan株式会社 GTM & Alliance Lead 武田 健太郎氏

Canvaはこれまで、単にクリエイティブ層向けのデザインツールとしてだけではなく、国内の教育現場においても多く導入され、先生や生徒、保護者の教育活動を支えてきました。今回発表する Canva大学・専門学校(教育機関)は、大学・専門学校の学生や教職員が直感的なアイデアをもとにビジュアルコンテンツを作成・共有できる特化型プラットフォームです。日本全国の高等教育機関で、本プログラムを通じて無償提供することで、次世代を担う学生たちがデジタル時代に必要なスキルを身につけることをサポートしたいと考えています。

本パートナーシップにより、高等教育機関のDXからAX推進までを見据えた包括的なソリューションが提供できます。各パートナーの深い知見と信頼関係を活かし、日本の大学・専門学校における最適な学習・教務環境の実現に貢献してまいります。









■ 各社 会社概要

● ソフトバンク株式会社

所在地 ： 〒105-7529 東京都港区海岸一丁目7番1号

代表者 ： 代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 宮川 潤一

ウェブサイト： https://www.softbank.jp/





● 加賀ソルネット株式会社

所在地 ： 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-27-10

代表者 ： 代表取締役社長 熊部 光洋

ウェブサイト： https://www.solnet.ne.jp/





● SB C&S株式会社

所在地 ： 〒105-7529 東京都港区海岸一丁目7番1号

代表者 ： 代表取締役社長 兼 CEO 草川 和哉

ウェブサイト： https://cas.softbank.jp/





● Canva Pty Ltd

所在地 ： 110 Kippax Street, Surry Hills, NSW, 2010, Australia

代表者 ： CEO メラニー・パーキンス

ウェブサイト： https://www.canva.com/