Autodesk、Flow Studio 向け生成 AI モデル「Wonder 3D」を発表

オートデスク株式会社

米国 Autodesk 社（本社：米国カリフォルニア州／プレジデント 兼 CEO：アンドリュー・アナグノスト、以下、Autodesk）は、AI を活用したクラウドベースのキャラクター制作・映像制作プラットフォーム「Autodesk Flow Studio」に、新たな生成 AI モデル「Wonder 3D」を追加したことを発表しました。Wonder 3D は、テキスト入力や画像から編集可能な 3D キャラクターやオブジェクトを生成できる機能で、コンセプト制作からプロトタイピング、ゲーム開発、映像制作まで、幅広いクリエイティブワークフローを加速します。

Flow Studio（旧 Wonder Studio）は、AI によって実写映像を編集可能な 3D シーンへ変換できるクラウドベースの制作環境として知られており、今回の Wonder 3D 追加によって、映像制作だけでなく「3D アセット生成」までを一貫してサポートするプラットフォームへと進化しました。

“アイデア”をそのまま 3Dへ：生成 AI によって、3D 制作のハードルを大幅に低減

従来、3D キャラクターや 3D オブジェクト制作には、モデリング、トポロジー設計、UV展開、テクスチャ制作など、多くの専門工程と高度なスキルが必要でした。そのため、アイデアを形にするまでに長い時間と大きな制作コストがかかることが一般的でした。

Wonder 3D は、こうした課題を解決するために開発された生成 AI モデルです。ユーザーはテキストプロンプトや参考画像を入力するだけで、編集可能な 3D モデルを短時間で生成できます。生成されたモデルは後工程で自由に編集・調整できるため、単なるイメージ生成にとどまらず、実制作ワークフローへ直接組み込める点が特徴です。

Autodesk は、Wonder 3D について「AI がクリエイターを置き換えるのではなく、反復作業を減らし、創造的な意思決定に集中できる環境を提供する」ことを重視していると説明しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=oDVq8WpD6-g ]Wonder 3D の主な機能

Text to 3D：テキストから 3D キャラクター・オブジェクトを生成

ユーザーが短いテキストプロンプトを入力するだけで、AI が 3D キャラクターや小道具、オブジェクトを自動生成します。生成されるアセットは編集可能な 3D データとして出力され、後工程での修正や再利用にも対応します。

これにより、コンセプトアート段階のアイデアを短時間で 3D 化でき、ゲーム制作や映像制作、XR 開発などの初期工程を大幅に高速化できます。

Image to 3D：スケッチや参考画像から 3D モデルを自動生成

Image to 3D 機能では、コンセプトアート、ラフスケッチ、写真などの 2D 画像を読み込み、AI が 3D ジオメトリへ変換します。

これにより、従来は 3D モデラーが手作業で再構築していた工程を大幅に短縮。デザイン検討段階の試作やバリエーション制作を高速に繰り返せるようになります。

Text to Image / Edit Image：まず 2D でビジュアルを検討し、そのまま 3D へ

Wonder 3D では、いきなり 3D 制作に入るだけでなく、Text to Image 機能によってまず 2D ビジュアルを生成し、方向性を確認してから 3D 化するワークフローにも対応しています。

さらに、生成した画像を AI 上で直接編集できる「Edit Image」機能も搭載。ゼロから作り直すことなく、色味やデザイン要素、構図などを調整できます。

「完成形」ではなく、「高速な試行錯誤」を支援

Autodesk は Wonder 3D について、「一度で完璧な 3D モデルを生成する」ことではなく、「高速にアイデアを試し、何度でも改善できる環境」を提供することに重点を置いています。

生成 AI によって制作の初速を高めながらも、最終的なクリエイティブ判断やクオリティ調整はクリエイター自身が担います。こうした考え方は、Maya や 3ds Max など既存のプロフェッショナル制作ツールを長年提供してきたオートデスクならではのアプローチと言えます。

幅広い用途に対応：ゲーム、映像、XR、3D プリントまで

Wonder 3D は、以下のような用途での活用が期待されています。

ゲーム開発向けキャラクター・プロップ制作 映像制作向けコンセプトアート XR／バーチャルプロダクション向け 3D アセット生成 3D プリント向け試作モデル制作 広告・SNSコンテンツ向け 3D ビジュアル生成

生成されたモデルは OBJ 形式などでエクスポートでき、Maya、Blender、ゲームエンジンなど既存の制作環境へスムーズに接続可能です。

利用プランと提供形態

Wonder 3D は、Autodesk Flow Studio の各種プランで利用可能です。AI 生成機能はクレジット制で提供されており、消費クレジット数は利用する AI モデルや生成内容によって異なります。Wonder 3D モデルを利用する場合には、生成ごとに所定のクレジットが消費されます。

プランによって同時生成数やエクスポート機能が異なり、無料プランから Enterpriseプランまで幅広く展開されています。

Autodesk Flow Studio について

Autodesk Flow Studio（旧称：Wonder Studio）は、AI を活用して実写映像から CG キャラクター制作・アニメーション・コンポジットまでを効率化するクラウドベースの制作プラットフォームです。映像解析、モーションキャプチャ、カメラトラッキング、クリーンプレート生成など、多くの工程を自動化し、映像制作ワークフローを大幅に簡素化します。

■Autodesk ／オートデスクについて

1982 年に設立した Autodesk は、米国サンフランシスコに本社を構え、現在世界約 40 カ国・地域で事業を展開している「デザインと創造」のプラットフォームカンパニーです。サステナブルな建築物から次世代自動車、デジタルファクトリー、最先端技術を駆使した映画やゲームにいたるまで、ありとあらゆるものづくりのデザイン・設計・創造をテクノロジーの力でサポートしています。建設、製造、メディア & エンターテインメント業界における業務の効率化・自動化を促進する業界に特化したソリューションを搭載したインダストリークラウドを提供するほか、部門間のみならず業界全体の連携を実現し、業務プロセスを横断的にサポートする「デザインと創造のプラットフォーム」を展開し、より良い未来を築くべく、新たな可能性に挑戦するすべてのイノベーターを支援しています。詳細については、https://www.autodesk.com/jp をご覧になるか、Autodesk のソーシャルメディアをフォローしてください。 #MakeAnything