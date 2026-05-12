映り込みを抑える反射防止と鮮やかな指紋防止光沢、2タイプのApple MacBook Neo専用液晶保護フィルムを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、Apple MacBook Neo専用の液晶保護フィルム、反射防止タイプの「LCD-MBN13」と、指紋防止光沢タイプの「LCD-MBN13FP」を発売します。

日差しや照明の映り込みを抑え、見やすさを重視したい方には反射防止タイプを、写真や動画を色鮮やかに楽しみたい方には、指紋が付きにくく画面の美しさを保てる光沢タイプがおすすめです。用途や好みに合わせて選べる2タイプで、大切なデバイスをキズや汚れから守り、快適な操作性を実現します。また、高品質で安心して使用できる日本製です。

【掲載ページ】

品名：Apple MacBook Neo用液晶保護フィルム

品番：LCD-MBN13（反射防止）/LCD-MBN13FP（指紋防止光沢）

標準価格：4,070円（税抜き 3,700円）/3,300円（税抜き 3,000円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LCD-MBN13

LCD-MBN13（反射防止）LCD-MBN13FP（指紋防止光沢）

表面全面保護で端まで安心

キズや汚れのつきやすい液晶画面を全面保護し、いつまでもキレイな状態を保ちます。

光を遮らない、高い透明度を実現

「LCD-MBN13（反射防止）」は95.7％、「LCD-MBN13FP（指紋防止光沢）」は93.5％という高い光透過率により、ディスプレイ本体の色彩を再現でき、画面をクリアにそして鮮明に映し出します。

使いやすさを考えた4つの性能

利便性を高める4つの性能が備わった高品質タイプです。

１. 硬度2～3Hのハード加工で、画面への傷を最小限に抑えます。

２. 有害な紫外線をカットし、身体にも優しい。

３. 吸着面にシリコン素材を使用、糊もテープも不要な自己吸着タイプです。

４. フィルムをきれいに貼れるヘラ付きです。

光の映り込みを抑える反射防止フィルム「LCD-MBN13」

反射防止加工で、周囲の映り込みを抑えます。

色彩鮮やかな光沢表面加工、指紋防止加工済みフィルム「LCD-MBN13FP」

色彩のコントラストを高め、写真や動画をよりクリアに映し出します。

指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。

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【関連ページ】

液晶モニタ用保護フィルム

https://www.sanwa.co.jp/product/acc/protectfilm/lcd.html

MacBook Neo（A18 Pro/2026） アクセサリ対応表

https://www.sanwa.co.jp/support/smartphone/taiou_list?smart_id=879

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/LCD-MBN13

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