【止まらぬ食品値上げと包装資材高騰】BIツールで実現する、飲食店の「リアルタイム利益管理」という新基準

株式会社スカイダイニング

食品価格の断続的な値上げに加え、原油・ナフサ価格の高騰を背景とした包装資材の30%値上げが、飲食店の経営をかつてないほど圧迫しています（出典：FNNプライムオンライン「“ナフサ”高騰でスーパーから悲鳴 包装資材30％値上げ」(https://www.fnn.jp/articles/-/1042317)）。もはや「客が入っているから大丈夫」という売上至上主義の経営は限界を迎え、資材一つ、食材1g単位のコスト変動が経営の成否を分ける局面に入りました。 株式会社スカイダイニング（本社：東京都豊島区、代表取締役：片岡 宏明）は、こうした物価高騰時代のソリューションとして、POSレジの枠を超えたBI（ビジネス・インテリジェンス）機能による「リアルタイム利益管理」を提示します。仕入管理と売上データを瞬時に同期させ、1円単位で利益を把握することで、飲食店を「どんぶり勘定」から脱却させ、確実に利益を残す経営体質への変革を支援します。

【飲食店の課題】

昨今の報道にある通り、ナフサ高騰に伴うプラスチック製容器やビニール袋の大幅値上げは、特にテイクアウト需要が高い現代の飲食店にとって深刻な打撃となっています。従来の汎用POSやアナログな管理手法では、以下の致命的な課題に対応できません。

「隠れコスト」の把握漏れ： 食材費だけでなく、30%も高騰した包装資材や消耗品のコストがメニュー単価に反映されず、売れば売るほど利益が削られる「利益の出血」が見逃されている。

タイムラグのある経営判断： 月末の棚卸しや税理士からの試算表を待つ従来の手法では、突発的な仕入値の変動に対し、メニュー改定やポーション調整などの対策が後手に回ってしまう。

変動費のコントロール不能： どのメニューが利益を出し、どのメニューが損失を招いているかの「ABC分析」がリアルタイムで行えず、感覚に頼った経営が続いている。

【ワンレジによる解決策】

ワンレジは、単なる会計機ではなく、飲食店の「利益」を最大化するための高度な分析ツールとして機能します。

【飲食店が得られるメリット】

- 仕入連動型のBIツール（利益の見える化）： 仕入データを入力することで、日々の売上から原価を差し引いた「理論利益」をリアルタイムで算出。資材価格の変動が利益にどう影響しているかを、グラフや数値で即座に把握できます。- 1円単位の原価管理とABC分析： 食材1g、資材1枚単位での原価登録が可能。売上数だけでなく「利益への貢献度」でメニューを評価するABC分析により、高騰した資材を多用する低利益メニューの特定と、利益率の高いメニューのプッシュを戦略的に行えます。- 商品別・時間別の収支ダッシュボード： 複雑な集計作業は不要です。レジを打つだけで、その瞬間の「粗利」を可視化。包装資材30%増という逆風の中でも、適切な値付けやコストカットの判断をデータに基づいて行うことができます。

物価高騰は一過性の現象ではなく、飲食店にとって避けては通れない「経営の前提」となりました。ワンレジを導入することで、現場は「数字に基づいた経営」が可能になり、不確実な情勢下でも確実に利益を確保できる強靭な店舗運営を実現できます。 データによる裏付けは、適正な価格転嫁や無駄の削減を可能にし、スタッフの雇用維持やさらなる店舗展開への道を切り拓きます。

【ワンレジについて】

全国2,000店舗以上で導入され、継続率は98.3% 。20年以上の飲食店経営ノウハウから生まれた、現場の「本当はこうしてほしい」をすべて搭載した飲食店特化型POSレジです 。

【株式会社スカイダイニング 会社概要】

会社名： 株式会社スカイダイニング

代表者： 代表取締役 片岡 宏明

所在地： 東京都豊島区池袋2-1-6 5階

事業内容： 飲食店専用POSレジ「ワンレジ」の開発・販売・サポート

公式サイト: https://one-regi.com/

【本サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社スカイダイニング お問い合わせ窓口

URL: https://one-regi.com/introduction/contact/

【プレスリリースに関するお問合せ先】

株式会社スカイダイニング 広報担当

pr@sky-dining.co.jp