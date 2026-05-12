法人向け会食DXサービス「ビズイート」、経営者リアル交流会REAL ApoLink展開するUPSTA Japan合同会社へ提供開始

株式会社ビズイート

法人向け会食DXプラットフォーム「BizEat（以下、ビズイート）」を運営する株式会社ビズイート（本社：東京都港区、代表取締役：永木 涼、以下 当社）は、UPSTA Japan合同会社（本社：東京都港区、代表執行役員社長：菅野 正悟）が運営する経営者・決裁者限定の小規模リアル交流会REAL ApoLink（以下「 ApoLink」）において「ビズイート」の提供を開始したことをお知らせいたします。

本提供により、交流会運営における「会場選定」「決済」「コスト管理」の負担を軽減し、運営企業が参加者同士のコミュニケーション創出に集中できる環境を実現します。

■ 提供の背景：交流会運営における3つの課題

「ApoLink」では月15本以上の経営者交流会を運営していますが、従来の運営手法では、開催数に比例して以下のような「非生産的な業務時間」が増大することが課題となっていました。

- リサーチの非効率化： 会場選定のマンネリ化を防ぐための膨大な店舗リサーチや、条件交渉に要する時間の増大。- 財務処理のタイムロス： 立替払いによる複雑な経理処理や、キャッシュフロー管理に伴う事務工数の逼迫。- 現場オペレーションの停滞： 当日の現金回収や手書き領収書対応など、アナログな事務作業による現場リソースの浪費。

これらの「事務的なタイムロス」が積み重なることで、交流会運営企業が本来注力すべき「参加者同士のマッチング」や「質の高いコミュニケーション設計」に、十分なクリエイティブ時間を割けない状況が生じていました。

■ 提供後の効果：交流会運営を効率化する3つのポイント

■ あなたの企業でも「ビズイート」を導入してみませんか？

- 厳選飲食店の活用で最大33%のコスト削減※を実現「ビズイート」掲載店舗は、経営者・決裁者層の利用に適した落ち着いた空間やサービス品質を備えた飲食店を厳選しています。特別プラン・割引価格での提供により、適正な価格設計が可能となり、イベント運営にかかるコストをカバーしながら収益性の確保に貢献します。※2026年3月時点、提携店舗の特定プランにおける割引率- 事前決済により当日の受付業務を大幅削減外部決済サービスと連携したクレジットカード決済による事前支払いを導入することで、当日の現金回収や領収書対応といった業務負担を削減し、スムーズな交流会運営を実現します。- 請求書払い対応でキャッシュフローを改善運営企業は「月末締め翌月払い」の請求書対応が可能。立替不要となることで、資金繰りの負担を軽減し、継続的な交流会開催を支援します。

「ビズイート」は、単なるツールではなく、交流会運営におけるコスト管理や決済フローを最適化し、収益性と運営効率の両立を支援するサービスです。

「会場選びがマンネリ化している」「当日の現金管理をやめたい」「立替払いの負担を減らしたい」といった課題をお持ちの運営企業様や、これから新たにコミュニティ運営を検討されている企業様は、ぜひ下記よりお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら :https://bizeat.jp/contact/

UPSTA Japan合同会社 代表執行役員社長 菅野 正悟

「ApoLink」は、単なる交流の場ではなく、決裁者同士が繋がることで新たなアポイントやホットリードを創出するオフラインマーケティングの営業チャネルとして急成長を続けています。月15回を超える開催規模となる中で、最大の課題は、会場選定や複雑な決済フローといった運営の事務工数が、本来最も注力すべきマッチングの質を圧迫し始めていることでした。

「ビズイート」の導入により、これまでアナログで行っていた事務作業から解放され、運営のタイムパフォーマンス（タイパ）を大幅に向上させることができました。これにより、運営スタッフは、参加者様同士のコミュニケーション創出や、より精度の高いマッチング設計といった本来注力すべきコア業務に、全てのリソースを投入できる体制が整いました。

「ビズイート」との連携を通じて、参加者の皆様により付加価値の高いビジネス機会を提供し、日本で最も商談が生まれるコミュニティとしての進化を加速させてまいります。

株式会社ビズイート 代表取締役 永木 涼

会食や交流会は、ビジネスにおける『縁』を生む最も重要な場ですが、その裏側には会場手配や決済、経費精算といった膨大なアナログ作業が隠れています。

今回、急成長を遂げるUPSTA Japan合同会社様に「ビズイート」を提供させていただいたことは、交流会運営を単なる『事務作業』から、より付加価値の高い『コミュニケーション体験』へと進化させる第一歩だと確信しています。

「ビズイート」は、飲食店様と運営企業様をテクノロジーで繋ぐことで、日本のビジネスシーンにおける『対面』の価値を最大化してまいります。

■ サービス概要

【「ビズイート」について】

「会食の質はそのままに、事務工数を削減」を掲げる法人向け会食DXプラットフォーム。厳選した飲食店予約から、法人一括請求（後払い）、クレジットカード決済まで、ビジネスにおける「食」のシーンをスマートにするSaaSを提供しています。

URL：https://bizeat.jp/



【「ApoLink」について】

「ApoLink」は、サービス提供開始1年弱で約1000社のBtoB企業が利用しているコミュニティ×オフラインマーケティングでBANT情報付き決裁者アポ・ホットリードを創出する新たな営業チャネルです。

《代表菅野のクローンによるサービス案内》https://ai.ceoclone.com/upsta-japan/realapolink/01KMERDKW9EKHS8W7XAB2RET17/

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名：株式会社ビズイート

代表者：永木 涼

サービスページ：https://bizeat.jp/ (https://bizeat.jp/)

本社：東京都港区西新橋1-18-6 クロスオフィス内幸町606

事業内容：法人向け会食DXプラットフォーム事業

お問い合わせ：info@bizeat.co.jp

会社名：UPSTA Japan合同会社

代表者：菅野 正悟

サービスページ：https://apolink.net/

本社：東京都港区東新橋1-6-3 ザ ロイヤルパークホテルアイコニック 東京汐留24F

事業内容：コミュニティ型ハイブリッド営業支援サービス【ApoLink】

成果報酬型営業サービス【ApoReach】

経営者限定交流会運営事業【Tokyo UP】

Messengerマネジメントツール【MESSY】

お問い合わせ：j.upsta@upsta-j.com