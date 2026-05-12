「オシコレ」が4つの大型アップデートを実施 - 認定制だったトレカ製作機能を全クリエイターに開放、新還元プログラム「トレカ現像数ボーナス」も新設

株式会社Xen

トレカ製作・販売プラットフォーム「OSHICOLLE（オシコレ）」を運営する株式会社Xen（本社：東京都豊島区、代表取締役：松山拓摩）は、2026年5月12日、4つの大型アップデートを実施しました。

■ アップデートの背景

オシコレは、2025年12月に一部の著名クリエイターを対象とした「認定クリエイター制度」を開始し、実物のトレカをファンの手元に届ける仕組みを段階的に整えてまいりました。

制度の運用を通じて、ファン側の「推しのカードを物理的に手元に残したい」という強いニーズと、クリエイター側の「在庫を持たずにトレカで収益化したい」という双方の声が明確になりました。

今回のアップデートは、これらの知見をふまえ、認定枠を超えて全クリエイターへ価値を開放するとともに、ファンの収集体験とクリエイターの還元設計の双方を同時に強化することを目的としています。

アップデート内容

1. 全クリエイターが「実物のトレカ」を扱えるように

ファンがガチャで手にした写真を実物のトレカとして注文できる「トレカ現像」機能が、全クリエイター様に開放されました。



これからは、どのクリエイター様もファンからトレカの注文を受け付けることができます。

- 新規公開するガチャが対象となります- 製作・梱包・発送はすべてオシコレが対応（クリエイター様の費用負担はなし）- さらに、トレカが30枚注文されるごとにボーナス付与

2.「トレカ現像数ボーナス」をスタート

クリエイター様への新しい還元プログラムとして「トレカ現像数ボーナス」を新設しました。

ファンから、トレカが30枚注文されるごとに、BOX または CASH のどちらか好きなボーナスを付与します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/156226/table/4_1_a5ec45506c6325ea10e7f57132f14bb3.jpg?v=202605120351 ]- 還元方式は、マイページからいつでも選択可能（既存クリエイターは初期値「BOX」）- 30枚到達ごとに、選択中の方式で自動付与されます

→ 特に BOX方式 は、実物のトレカを30枚単位でまとめて手元に確保できる新しい価値の作り方です。リアルイベント・ファン向けプレゼント・物販の在庫など、活用の幅が広がります。

贈呈されるトレカBOX / 中身が見えない袋に包まれているため、そのまま物販等で販売できる。

3. 新レアリティ「EXR（エクストラレア）」を追加

「いくらガチャを引いても SSR が当たらなかった…」というファンの想いに応えるため、新レアリティEXRを導入しました。

- 貢献ポイント 10,000pt 到達で必ず 1枚獲得（ランダム排出ではなく確定付与）- 1ユーザーにつき、1枚まで- 写真はSSRと共通（新しい写真は不要）- フレームはEXR専用デザイン- トレカ現像（実物製作）も可能EXRフレーム

ガチャを引き続けてくれた熱心なファンほど、必ず「特別な1枚」にたどり着ける仕組みです。

4. 新フレームを導入

写真をより際立たせるプレミアムなフレームが導入されました。

【新フレームの特徴】

カスタムテキストの「あり / なし」を選択可能に

あり: トレカ下部に任意の文字（クリエイター名・コンセプト文など）を印字

なし: 写真とフレームの構図をシンプルに見せたい場合に最適

テキストありテキストなし

トレカは "本物の箔" を使用したプレミアム仕様

もっと知りたい方へ

- 画面上の「光る加工」は、ファンに届くトレカで実際に箔加工として再現されます- 「画面で見るより実物がさらに豪華」というファン体験が生まれます

詳しい内容を記載した、詳細資料をお送りします。

以下からお申し込みください。

■「OSHICOLLE（オシコレ）」とは

資料請求 :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxTxW-8Q0h11kaKFuuBNci2cZ-X0r-NJ_ZQrT0AMsf3br4DA/viewform

「OSHICOLLE（オシコレ）」は、コスプレイヤー / アイドル / インフルエンサー / VTuber / アスリート / イラストレーターなどのクリエイターが、写真9枚を選ぶだけでオンラインガチャを作れるサービスです。ファンは引き当てたお気に入りの写真を、本物のトレカとして手元に残すことができます。

- トレカ製作・梱包・発送はすべてオシコレが代行

- ガチャ売上の70%をクリエイターに還元

- 最低販売数やノルマはなし

ガチャ体験から実物化までシームレスに繋がる仕組みが特徴で、初期費用ゼロで気軽に開始できます。

会社概要

設立 ：2024年10月

代表者 ：松山 拓摩

所在地 ：東京都豊島区東池袋1丁目34番5号いちご東池袋ビル6F

URL ：https://oshicolle.app/

公式X ：https://x.com/oshicolle_jp