サイバーリンク、写真編集ソフト「PhotoDirector」にAI コラージュ機能を追加

サイバーリンク株式会社

サイバーリンク株式会社（以下、サイバーリンク）は、写真編集ソフト「PhotoDirector 365」において、写真を選ぶだけでおしゃれなコラージュ画像が作れる「AI コラージュ」機能を追加しました。

■ 「AI コラージュ」機能

AIコラージュ機能では、お好みのコラージュデザインを選択し、1～6枚の画像をアップロードするだけで、AIが画像枚数や構成に応じて最適なレイアウトを自動生成し、バランスの取れたコラージュを作成します。

（コラージュデザインによって、アップロード可能な画像枚数は異なります。）



本機能により、ユーザーはレイアウト設計やデザイン調整を行うことなく、わずか数分待つだけで高品質なコラージュ画像を簡単に作成することが可能です。

上記の「AI コラージュ」機能のご利用にはクレジットが必要です。1 回の生成で 6 クレジット消費します。

ただし、PhotoDirector 365 をご契約いただくと、毎月 100 クレジットのボーナスが付与されるため、クレジットを別途購入しなくてもこれらの機能をご利用いただけます。

＜PhotoDirector 365 価格＞

12 か月プラン \7,480 / 年

1 か月プラン \1,800 / 月

PhotoDirector のサイトはこちら

https://jp.cyberlink.com/products/photodirector-photo-editing-software-365/overview_ja_JP.html

サイバーリンク公式ブログ

動画編集・写真編集のノウハウをお届け。YouTube や SNS 投稿、ビジネス等に役に立つ編集の基礎や、一歩進んだテクニックをご紹介しています。

https://jp.cyberlink.com/blog

■サイバーリンクについて

サイバーリンクは 1996 年に設立。パソコン上で動作するデジタルマルチメディア分野での世界的リーダーであり、パイオニアです。優秀なソフトウェアエンジニアらにより、コーデックを中心とする多数の特許に裏付けられた技術を所有しています。サイバーリンクは世界をリードする PC メーカーへの高い技術の提供、迅速な製品化への貢献にてその名声を築きました。我々のビジネスパートナーは、IT 産業のリーダーとなる PC メーカー、ドライブメーカー、グラフィックスカードメーカー等です。

■本ニュースリリースについて

本ニュースリリースに記載されている内容および製品情報については、市場動向、社会状況、経営方針の変更等により将来的に変わる可能性があります。本ニュースリリースに記載されている記載内容に関する永続的な整合性をサイバーリンク株式会社が保証するものではありません。

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