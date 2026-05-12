エックスサーバー株式会社、AIエージェントによるサーバー操作に対応する「XServer MCP Server」と公式CLI「XServer CLI」の提供を開始

エックスサーバー株式会社

エックスサーバー株式会社（所在地：大阪市北区、代表取締役：小林尚希）は、2026年5月12日、レンタルサーバーサービス『エックスサーバー』および法人向けレンタルサーバーサービス『XServerビジネス』において、AIエージェントやコマンドラインからサーバー操作を実行できる「XServer MCP Server」と「XServer CLI」の提供を開始しました。

両機能は、2026年4月に提供を開始した「XServer API」を基盤とし、AIアシスタントによる自然言語操作や、ターミナルからのコマンド操作、自動化処理をより扱いやすくするための操作インターフェースです。これにより、APIを直接扱うことなく、ユーザーのスキルや用途に応じて、AIアシスタントによる操作、コマンドライン操作、スクリプトによる自動化など、柔軟なサーバー運用が可能になります。

■ 提供の背景

近年、サーバー運用においては、自動化・効率化へのニーズが高まっています。加えて、Codex CLIやClaude Codeなど、開発環境やターミナル上で利用されるAIエージェントの普及により、AIがコマンドを生成・実行しながら作業を進める利用形態も広がっています。一方で、APIを直接利用するには、エンドポイント、認証、リクエスト形式などの理解が必要であり、利用者にとって一定のハードルがあります。当社ではこうした変化を踏まえ、「XServer API」を基盤に、MCPおよびCLIの双方からサーバー操作を行える環境を提供します。これにより、AIエージェントとの連携や、サーバー運用の自動化による効率化・省力化を支援します。

<関連情報＞

本機能の基盤となる「XServer API」については、以下のリリースをご参照ください。

・『エックスサーバー株式会社、AIエージェントからのサーバー操作を可能にする「XServer API」の提供を開始』

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000258.000076849.html

■ 提供内容の詳細

■ 「XServer MCP Server」について

「XServer MCP Server」は、Model Context Protocol（MCP）に対応したサーバーです。Cursor、Claude Desktop、VS Code（GitHub Copilot）など、MCPに対応したAIアシスタントと連携することで、自然言語での指示をもとにサーバー操作を実行できます。

例えば、

「example.comにWordPressをインストールして」

「メールアカウントを作成して」

といった指示に対して、AIアシスタントが必要な操作を判断し、XServer APIを通じてサーバー操作を実行します。これにより、従来は管理画面やAPI操作が必要だった作業についても、AIアシスタントを介して直感的に行いやすくなります。本機能は、開発者だけでなく、APIやコマンド操作に不慣れなユーザーにとっても、新たなサーバー操作手段となります。

・「XServer MCP Server」の利用方法

詳細な利用方法についてはマニュアルをご参照ください。

https://www.xserver.ne.jp/manual/man_tool_mcp.php(https://www.xserver.ne.jp/manual/man_tool_mcp.php?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=xsrv_release_260512&utm_content=pr)

■ 「XServer CLI」について

「XServer CLI」は、『エックスサーバー』『XServerビジネス』のサーバー操作を、ターミナル上のコマンドで実行できる公式CLIツールです。APIリクエストの構築を意識することなく、シンプルなコマンドでサーバー情報の取得や各種設定を行えます。CLIベースの操作は、シェルスクリプトやcron、CI/CDパイプラインとの連携に適しており、定型作業の自動化に活用できます。また、Codex CLIやClaude Codeなど、コマンド実行を伴うAIエージェントと組み合わせることで、AIによるコマンド生成・実行を通じたサーバー操作も行いやすくなります。JSON形式での出力にも対応しており、外部ツールやスクリプトとの連携にも利用できます。

・「XServer CLI」の利用方法

詳細な利用方法についてはマニュアルをご参照ください。

https://www.xserver.ne.jp/manual/man_tool_cli.php(https://www.xserver.ne.jp/manual/man_tool_cli.php?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=xsrv_release_260512&utm_content=pr)

■「XServer MCP Server」「XServer CLI」が利用可能なサービス

本機能は以下のサービスでご利用いただけます。

対象サービスをご契約中のお客様は、追加料金なしでご利用可能です。

エックスサーバー株式会社

[表: https://prtimes.jp/data/corp/76849/table/264_1_445f1f5fde8f374580b483fb5c8a3bc7.jpg?v=202605120351 ]

■会社概要

名称 ： エックスサーバー株式会社

本社所在地： 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 タワーA 32F

代表者 ： 代表取締役 小林 尚希

設立 ： 2004年1月23日

資本金 ： 1億円（資本準備金含む）

事業内容 ： クラウドインフラ事業、Webアプリケーションシステムの開発事業、その他、インターネット関連サービス事業

URL ： https://www.xserver.co.jp/(https://www.xserver.co.jp/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=xsrv_release_260512&utm_content=pr)

※1 2025年12月時点、W3Techs 調べ。

※2 2025年12月18日、自社調べ。サーバー速度については、自社サービスを含む日本国内シェア上位3サービスおよび独自に選定した国内の著名サービス・プランを含め、計6つのサービス・プランを対象に、h2loadを5回計測した結果によるもの。複数プランがあるサービスについては、独自に選定したプランを除き、サービス内の最下位プランで計測した結果によるもの。業界のシェアはW3Techsのデータをもとに算出。