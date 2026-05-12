ダイナミックプラス、宿泊施設向けマーケット情報自動収集・需要予測サービス「D-cast」を提供開始

ダイナミックプラス株式会社

ダイナミックプラス株式会社は、宿泊施設向けの新サービスとして、マーケット情報自動収集・需要予測サービス「D-cast」の提供を2026年5月12日より開始いたします。

「D-cast」は、宿泊施設の料金設定に必要なマーケット情報を自動で収集し、競合施設の価格動向や需要レベル、自社の販売状況を一画面で確認できるサービスです。

宿泊施設では、日々の料金設定において、周辺施設や競合施設の価格、自社の販売状況、需要の変化などを踏まえた判断が求められます。一方で、これらの情報を手動で確認・整理するには時間がかかり、レベニュー業務における負担の一つとなっていました。

「D-cast」は、こうした情報収集にかかる作業を効率化し、担当者が価格判断に必要な情報を把握しやすい環境を提供します。

宿泊施設向け需要フォーキャストサービス「D-cast」

■提供開始の背景

宿泊施設の料金設定は、施設ごとの方針や販売状況を踏まえながら、担当者が判断する重要な業務です。

特に、需要の変化が大きい日や、周辺施設の価格が変動するタイミングでは、複数の情報を確認したうえで料金を検討する必要があります。しかし、競合施設の価格確認やマーケット状況の把握を手動で行う場合、日々の確認作業に時間がかかり、担当者の負担につながることがあります。

ダイナミックプラスでは、宿泊施設のお客様から「価格更新そのものではなく、値決めに必要なマーケット情報を自動で収集・表示したい」というご要望をいただいてきました。

こうした声を受け、宿泊施設の料金設定に必要な情報を分かりやすく可視化するサービスとして、「D-cast」を開発しました。

■「D-cast」について

「D-cast」は、宿泊施設の料金設定に必要なマーケット情報を自動で収集し、日々のレベニュー業務を支援するマーケット情報自動収集・需要予測サービスです。

競合施設の価格動向、マーケット情報をもとに算出した需要レベル、自社の販売状況をまとめて確認できるため、担当者は複数の管理画面や予約サイトを行き来することなく、料金設定に必要な情報を把握できます。

なお、「D-cast」は価格更新を自動で行うサービスではありません。担当者がマーケット状況を確認し、自ら判断するための情報整理を支援するサービスです。

■「D-cast」の主な機能

1. 競合施設の価格動向を一覧で確認競合施設の価格動向を一覧で確認

あらかじめ設定した競合施設、いわゆるベンチマーク施設の価格動向を自動で収集しており、一覧での確認が可能。周辺施設や競合施設の販売価格を把握することで、料金設定を検討する際の参考情報として活用できます。

2. マーケット・イベント情報をもとに需要レベルを算出マーケット・イベント情報をもとに需要レベルを算出

収集したマーケット情報とあわせて、弊社では「ぴあ」のイベント情報も取得・可視化しており、それらをもとに、日別の需要レベルを算出しています。

需要の高まりや落ち着きを把握しやすくすることで、料金を見直すタイミングや、注視すべき日程の確認に役立てることができます。

3. サイトコントローラー連携により、自社の販売状況も確認連携先一覧

サイトコントローラーとの連携により、自社施設の販売状況も確認可能です。

競合施設の価格動向や需要レベルとあわせて自社の状況を見ることで、マーケットと自社の販売状況を比較しながら判断材料を整理できます。

■今後の展望

今後は、マーケット動向に合わせた「価格変動追従型」の自動価格更新機能についても、アップデートを予定しています。

現在の「D-cast」は、宿泊施設の料金設定に必要なマーケット情報を収集・可視化し、担当者の判断を支援するサービスですが、今後の機能拡張では、収集したマーケット情報をより実務に活用しやすくすることで、レベニュー業務のさらなる効率化を支援してまいります。

当社は「D-cast」の提供および継続的なアップデートを通じて、宿泊施設におけるマーケット情報の活用を支援し、担当者がより効率的にレベニュー業務に取り組める環境づくりを進めてまいります。

■サービス概要

⚪︎サービス名：宿泊施設向けマーケット情報自動収集・需要予測サービス「D-cast」

⚪︎提供開始日：2026年5月12日

⚪︎対象：宿泊施設

⚪︎主な機能：

・競合施設の価格動向の確認

・マーケット情報をもとにした需要レベルの算出

・サイトコントローラー連携による自社販売状況の確認

⚪︎サービスページ：https://www.service-dplus.com/d-cast

■ダイナミックプラス株式会社について

ダイナミックプラス株式会社は、価格に関するデータ活用を通じて、企業の業務課題の解決を支援するサービスを提供しています。

宿泊施設をはじめ、各領域における価格設定や需要に関するデータ活用を支援し、事業者の意思決定に役立つサービスの提供を進めています。

⚪︎所在地：東京都千代田区神田神保町3-27-7‌ Takebashi7 9F

⚪︎代表取締役：平田 英人

⚪︎事業内容：AIや数理モデルを活用したダイナミックプライシング（価格変動制）システム開発事業、企業の価格戦略や販売戦略の高度化を支援するコンサルティング事業

⚪︎HP：https://www.dynamic-plus.com/