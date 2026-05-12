PCやゲーム機、配線まで“浮かせて収納”できる電動昇降デスク「AIMdesk Pro」ギズマート第七弾としてクラウドファンディング開始

株式会社TNL Mediagene

TNLメディアジーン（NASDAQ：TNMG）のグループ会社、株式会社メディアジーンが運営するギズモード・ジャパン（https://www.gizmodo.jp/）のオンラインストア「GIZMART」（以下、ギズマート）は株式会社WILBYが開発した電動昇降デスク「AIMdesk Pro」（エイムデスク プロ、以下「AIMdesk Pro」）のクラウドファンディングを2026年5月18日（月）より開始いたします。

※画像は使用イメージです。詳細を見る :https://costory.jp/cf-published-sku-groups/1204742862

「AIMdesk Pro」は、PCやゲーム機、周辺機器、配線までをデスク下に“浮かせて収納”できる電動昇降デスクです。日本でのクラウドファンディング実施は今回が初めてとなり、ギズマート第七弾として展開します。

AIMdesk Proの最大の特徴は、デスク環境の整理をサポートする「フレーム一体型レールシステム」です。天板とは独立したフレームに専用レールを取り付け、そのレールを介して専用モジュールを自由にレイアウトできます。

PCやゲーム機、周辺機器が増えるにつれて、デスク上が物であふれやすくなったり、配線が足元で絡まったりするなど、デスク環境の整理には多くの課題があります。特に電動昇降デスクでは、高さを調整するたびにケーブルが引っ張られることもあり、配線管理のしにくさが作業を妨げる要因となっていました。また、収納を後付けする場合には、天板に穴を開けるなどDIY加工が必要になるケースもあります。

AIMdesk Proは天板に穴を開けることなく、デスクトップPC Mount、PS5 Mount、Drawerなど、用途に応じて選べる13種類の専用モジュールを、専用のレールを介してフレームに取り付けることができます。これにより、PCやゲーム機、周辺機器、配線をデスク下に集約し、デスク上には使用するデバイスだけを置く、すっきりとした作業環境を実現します。

従来のデスクとは異なる「モジュールによる拡張」という方式により、デスク環境にこだわるユーザーが抱える収納や配線の課題を解決し、自分に最適化された“理想のデスク環境”を構築できる新しい選択肢を提案します。

AIMdesk Proの特徴

１．独立したレールシステムで自由にレイアウト

AIMdesk Proの核心は、天板と独立したフレームに直接モジュールを取り付けられる「フレーム一体型レールシステム」を採用しています。従来の昇降デスクで避けられなかった天板への穴あけやDIY加工が一切不要です。

また、デスクを昇降させるたびにケーブルが引っ張られる、配線が足元で絡まるといった悩みの解決をサポートします。

※画像は使用イメージです。２．13種類の専用モジュールで自由にカスタム

PS5 Mount、PC Mount、Drawer、Switch 2 Mountをはじめとした13種類の専用モジュールを、別売りの専用レールを介してフレームに取り付けることで、デスク下の収納を自由にカスタムできます。ゲーム機や周辺機器をすべてデスク下に格納することで天板の上には使うものだけが残り、すっきりと整理されたデスク環境を実現します。また、モジュールは自分に必要なものを1つ1つ選んで購入できるため、自分だけの環境に最適化された理想のデスクを構築できます。

※画像は使用イメージです。ゲーム機本体は製品に含まれません。※本製品は任天堂株式会社のライセンス商品ではありません。３．豊富なサイズとカラーバリエーション

天板は120cm・140cm・160cmの3サイズ、カラーはブラック・ホワイト・ウォルナット・メープルの4色を展開。フレームも120cm・140cmの2サイズにブラック・ホワイトの2色を用意し、インテリアの雰囲気や書斎の広さなどにあわせて自分だけの構成で揃えることがで

きます。

※画像は使用イメージです。チェア、モニター、キーボード、ヘッドセット、PC等は製品に含まれません。製品スペック

脚部サイズ：1200mm/1400mm x 700mm x 615-1265mm

脚部重量：120cm=26.9kg 140cm=28.5kg

天板サイズ：幅120cm/140cm/160cm 奥行き70cm 厚さ2.5cm

天板重量：120cm=14.1kg 140cm=16.3kg 160cm=17.9kg

耐荷重：100kg

昇降範囲：最低615mm ～ 最高1265mm

昇降スピード：25mm/秒

駆動方式：デュアルモーター

障害物検知機能：あり

メモリ機能：4つ

充電ポート：USB Type-C ×1 / USB Type-A ×1

製品情報

プロジェクト名：PCやゲーム機も浮かせて収納できる昇降デスク「AIMdesk Pro」

プロジェクトURL：https://costory.jp/cf-published-sku-groups/1204742862

プロジェクト期間：2026年5月18日（月）00:00 ～ 2026年7月31日（金）23:59

お届け時期：2026年9月末予定

販売場所：ギズマート（オンラインストア「CoSTORY」内）

販売元：株式会社WILBY

販売金額：

脚部のみ

・120cm幅：15%OFF 50,983円（税込）

・140cm幅：15%OFF 54,383円（税込）

脚部（120cm幅）＋天板セット

・120cm天板：15%OFF 63,733円（税込）

・140cm天板：15%OFF 67,983円（税込）

脚部（140cm幅）＋天板セット

・140cm天板：15%OFF 72,233円（税込）

・160cm天板：15%OFF 76,492円（税込）

専用レール

・レール2本セット：3,490円（税込）

・レール4本セット：5,490円（税込）

専用モジュール

・Drawer：7,980円（税込）

・Slim Tray：6,980円（税込）

・Mac Mini Tray：4,980円（税込）

・Deep Tray：5,980円（税込）

・PS5 Mount：8,980円（税込）

・Switch 2 Mount：5,980円（税込）

・PC Mount：9,980円（税込）

・Hook：2,590円（税込）

・Cable Clip：2,990円（税込）

・Mouse Drawer：6,490円（税込）

・Mouse Pad Hanger：3,490円（税込）

・Cable Tray 60cm：6,980円（税込）

・Cable Tray 90cm：7,990円（税込）

・Controller Stand：3,190円（税込）

その他オプション

・キャスター：3,490円（税込）

※価格は税込、送料込みです。

※本リリースの情報は発表時点のものであり、変更となる場合があります。

※専用モジュールの取り付けには、別売りの専用レールが必要です。

▼ギズマートについて

ギズマートは、テクノロジー＆ガジェットメディア「ギズモード・ジャパン」の編集部が独自の視点でキュレーションした商品を販売するギズモード・ジャパン直営のオンライン・コンセプトショップです。「欲しい」が集まる“ひと足先のテックステーション・スーパーマーケット”をコンセプトに、数えきれないほどのガジェットに触れてきたギズモード・ジャパン編集部が、「これは自信を持って薦めたい」と思えるものだけを選び抜いてお届けします。

編集部員がそのまま“販売員”として立ち会うような距離感で、ユーザー目線のレビューや動画を発信。

共感できる言葉と積み重ねてきた信頼性を武器に、納得感のある購買体験を提供します。

ギズマートでは、ガジェット・クラフト・デザインなど多様なジャンルを取り扱い、読者コミュニティとともに、メディアの“情報発信力”と“モノづくり”をつなぐ新しいコマースの形を創出します。

https://www.gizmodo.jp/issue/gizmart

▼ギズモード・ジャパンについて

「ギズモード・ジャパン」は、モノ・コトに付随する新しさとそのコンテキストを提示するテクノロジーメディアです。製品レビューや最新ニュース、クリエイターインタビューなどを通じて、ユーザーが新しい価値観に出会う手助けをします。 また、ギズモードが運営するYouTubeチャンネルでは、編集部員による商品の魅力を語るレビューコンテンツや、開発者インタビュー、テクノロジー解説など幅広い動画を配信しています。

サイトURL：https://www.gizmodo.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/user/gizmodojapan

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▼株式会社メディアジーンについて

ミレニアル世代のための経済メディア『ビジネス インサイダー ジャパン』やテクノロジー＆製品情報メディア『ギズモード・ジャパン』、ライフスタイルメディア『ルーミー』、効率的なワークスタイルを提案する『ライフハッカー・ジャパン』など、ターゲット・コミュニティにむけた17のメディアを運営しています。

また、先行購入ECサイト『コストリー』、『ギズマート』など4つのコマースサービスを展開。計21ブランドを通じて、読者の生活を豊かにする情報と体験を提供しています。

https://www.mediagene.co.jp/

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