Mastercard

韓国での移動が、海外旅行者にとってさらに便利になりました。Apple App Storeで交通アプリ「MobileTmoney」の提供開始に伴い、iPhoneやApple WatchとMastercardカードを使って、韓国全土の公共交通機関の支払いが可能になりました。

本サービスでは、Mastercardのデビットカードまたはクレジットカードを利用し、Apple Wallet上でMobileTmoneyの残高を直接チャージすることができます。これにより、従来必要だった交通系ICカードの購入や現金の持ち歩きが不要になります。iPhoneやApple Watchをかざすだけで、地下鉄やバス、タクシーをスムーズに利用でき、日々の移動がより迅速かつ快適になります。

本サービスは、MobileTmoneyとAppleの連携により実現したもので、Mastercardのグローバル決済ネットワークによって支えられています。使い慣れたデバイスと信頼性の高い決済技術を組み合わせることで、訪問者にとってシンプルで安全、かつ現金不要で国を移動できる手段を提供します。

Mastercardのアジア太平洋地域コアペイメント担当、エグゼクティブ・バイスプレジデントであるサンディープ・マルホトラ氏は次のように述べています。

「新しい場所を旅行する際、移動はできるだけスムーズであるべきです。毎日使っているデバイスでタッチ決済を可能にすることで、旅行者により多くの選択肢を提供し、海外での移動をより快適で安心なものにします。」

Tmoney ペイメント事業部ディレクターのキム・ヨンジュ氏は次のように述べています。「韓国を訪れるすべての方に、現地の人々と同じようにスムーズに移動していただきたいと考えています。AppleおよびMastercardとの連携により、すべての利用者に対応できる交通インフラの拡充を進めており、海外旅行者にとっても公共交通機関が韓国各地を気軽に巡り、楽しむための手段となることを目指しています。」

簡単な利用開始

海外からの訪問者は、Apple App Storeから「MobileTmoney」アプリをダウンロードし、簡単な登録を行ったうえで、Apple Walletに登録したMastercardを使って残高をチャージすることができます。チャージ後は、地下鉄の改札やバスでiPhoneやApple Watchをかざすだけで、即座に支払いが完了します。

また、Androidスマートフォンを利用する海外旅行者も、Google Playで提供されている交通アプリ「KOREA TOUR CARD」を利用することで、公共交通機関でタッチ決済を利用できます。こちらもMastercardカードでのチャージが可能です。

Mastercard会員が韓国で受けられる優待特典

Mastercardでは、韓国旅行をよりお得に、より快適に楽しんでいただくためのさまざまな特典をご用意しています。ショッピングやホテル、Wi-Fi、観光施設など、旅行中のさまざまなシーンで活用できる優待を取り揃えています

■特典内容一覧（※詳細はこちら(https://specials.priceless.com/ja-jp/programs/%E7%B4%A0%E6%95%B5%E3%81%AA%E9%9F%93%E5%9B%BD%E6%97%85%E8%A1%8C%E3%81%AE%E6%80%9D%E3%81%84%E5%87%BA%E3%82%92Mastercard%E4%BC%9A%E5%93%A1%E6%A7%98%E3%81%B8?id=202406130001&issuerId=&productId=)）

- Mastercardボーナスキャッシュバックプログラム

Mastercard専用プラットフォームにて事前登録のうえ、韓国旅行中にMastercardカードで合計750,000ウォン以上ご利用いただくと、7,500ウォンのボーナスキャッシュバックが受けられます。

（キャンペーン期間：2025年7月18日～2026年6月30日）

- OLIVE YOUNG

対象店舗にて10万ウォン以上ご購入いただくと、5％OFFの特典が受けられます。

（※割引上限1万ウォン）

- WiFi Dosirak & eSIM

韓国国内で利用可能なWiFi Dosirakを15％OFF、Dosirak eSIMを5％OFFでご利用いただけます。

WiFiは以下の空港で受け取り可能です：

仁川国際空港／金浦国際空港／釜山金海国際空港／大邱国際空港／清州国際空港

（※eSIMは受け取り不要で、オンライン購入後すぐにご利用が開始できます。）

- ソウルスカイ

ロッテワールドタワーの最上階にある展望台「ソウルスカイ」の入場券を20％OFFでご購入いただけます。

- HoteLux

ワールドエリートMastercardおよびワールドMastercard会員様限定で、会員制高級ホテル予約アプリ「HoteLux 」のエリートおよびエリートプラス会員資格が無料でご利用いただけます。

（キャンペーン期間：2021年10月1日 - 2027年9月30日）

- GHA DISCOVERY

MastercardでGHA DISCOVERY会員にご登録いただくと、会員ステータスの無料アップグレートをご利用いただけます。この会員プログラムでは、世界100カ国、850軒以上のホテルでさまざまな特典をご利用いただけます。

（※一部のアジア太平洋地域で発行されているMastercardワールド、ワールドエリート、プラチナ、チタンカード限定です。）

以上

Mastercardについて www.mastercard.co.jp(https://www.mastercard.co.jp/ja-jp.html)

Mastercardは、決済業界におけるグローバルなテクノロジー企業として、世界200以上の国と地域で経済の活性化と人々の生活の利便性向上に貢献しています。お客様と共に、誰もが繁栄できる持続可能な社会の実現を目指し、安全でシンプル、スマート、そして使いやすい多様なデジタル決済手段を提供しています。また、最先端のテクノロジーとイノベーション、パートナーシップとネットワークを活用して、人々、企業、そして政府が最大限の可能性を発揮できるよう支援するプロダクトとサービスをお届けします。