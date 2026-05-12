レバテックフリーランス、GMO顧客満足度ランキング「フリーランスマッチングサービス」総合1位を獲得

レバレジーズ株式会社

「日本を、IT先進国に。」をビジョンに掲げるレバテック株式会社( https://levtech.jp/(https://levtech.jp/) )が運営するITフリーランス向けマッチングサービス「レバテックフリーランス」は、GMOリサーチ&AI株式会社が実施した「GMO顧客満足度ランキング」において、「フリーランスマッチングサービス」カテゴリで総合1位を獲得したことをお知らせいたします。

■概要

レバテックフリーランスは、「GMO顧客満足度ランキング」において、フリーランスマッチングサービス総合1位に選ばれました。

評価項目の「案件の種類の豊富さ」「案件の質（給与面、条件面など）」「サポート体制」といった複数の項目において1位の評価をいただいております。

＜レバテックフリーランスの特徴＞

■「案件数の多さ」「案件の種類の豊富さ」 第1位

1万社以上（※1）の取引企業からの案件を保有し、約70カテゴリに細分化。スキル・志向に応じた柔軟な案件提案が可能です。

■「案件の質（給与面、条件面など）」 第1位

約2人に1人が参画後も単価アップ（※2）を成功させており、首都圏案件に参画したエンジニアの平均年収は876万円（※3）と、高単価案件を多数保有しています。

■「サポート体制」 第1位

職種別の専門アドバイザー体制により、案件選定から参画後のフォローまで一貫支援。トラブル対応を含め、長期的なキャリア形成を支援しています。

※1：レバテックサービス登録社数（2023年7月時点）

※2：2022年～2024年5月（参画1年以上のWeb・アプリケーションエンジニア、週5稼働の場合）

※3：2022年8月実績 （首都圏案件に参画したWeb・アプリケーションエンジニア）

■受賞コメント

レバテック株式会社 代表執行役社長 泉澤

このたび、GMOリサーチ&AI株式会社様の顧客満足度ランキングにおいて、「フリーランスマッチングサービス」総合1位という評価をいただき、大変光栄に存じます。

本調査は、実際にサービスをご利用いただいた方々の評価に基づくものであり、日頃よりご利用いただいているITフリーランスの皆さま、ならびに企業の皆さまに心より御礼申し上げます。

レバテックフリーランスでは、案件のご紹介にとどまらず、キャリアの選択肢を広げる支援と、安心して働き続けられる環境づくりに注力してまいりました。今回、「案件の質」「選択肢の豊富さ」「サポート体制」といった複数項目で評価いただけたことは、これまでの取り組みの結果であると受け止めております。

今後も、フリーランスという働き方が一時のトレンドではなく、社会に深く根づきより身近なものとなるよう、IT人材と企業の双方が持続的に成長できる社会の実現に貢献してまいります。

◆泉澤 匡寛・プロフィール

2017年、新卒でレバレジーズ株式会社に入社。新規事業の責任者として、IT特化型就職支援サービス「レバテックルーキー」や、複数サービスを立ち上げ、事業の基盤を築く。

2021年、レバテック ITリクルーティング事業部部長に就任し、事業戦略の立案、採用、業務最適化を推進し、複数ブランドの成長を多角的に牽引。2023年4月にレバテック執行役員に就任し、2025年4月1日付で執行役社長に就任。

＜調査概要＞

調査主体：GMOリサーチ&AI株式会社

調査方法：オンライン調査

調査回答者数：935名

規定人数：50人以上

調査期間：2025年9月3日～2025年10月23日

調査対象：

性別：指定なし

年齢：20歳~69歳

地域：全国

条件：過去5年以内に、フリーランス向けの案件・求人サービスを利用し、案件・仕事を獲得した人。

調査企業・サービス数：23

定義：フリーランス向けの求人や案件を検索できるプラットフォーム探したり、紹介を受けたりすることができるサービス。幅広い求人や副業向けの案件なども扱う総合的なクラウドソーシングや、個人のスキルを掲載してマッチングするスキルシェア型プラットフォームとは異なります。

URL：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/freelance-comparison_2025(https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/freelance-comparison_2025)

レバテック株式会社

レバテック株式会社では、「日本を、IT先進国に。」をビジョンに掲げ、「IT人材と企業を増やし、伸ばし、繋げる」ためのプラットフォームの構築を目指しています。現在は業界最大手のITフリーランス専門エージェント「レバテックフリーランス」ほか、IT人材と企業を支援するための様々なサービスを提供。

▽「レバテックフリーランス」フリーランスエンジニア専門エージェント

https://freelance.levtech.jp(https://freelance.levtech.jp/)

▽「レバテッククリエイター」フリーランスクリエイター専門エージェント

https://creator.levtech.jp/(https://creator.levtech.jp/)

▽「レバテックダイレクト」ITエンジニア・クリエイター専門求人サイト

https://levtech-direct.jp/(https://levtech-direct.jp/)

▽「レバテックキャリア」エンジニア/クリエイター専門の転職支援

https://career.levtech.jp/(https://career.levtech.jp/)

▽「レバテックルーキー」エンジニアに特化した新卒向け就職支援エージェント

https://rookie.levtech.jp/(https://rookie.levtech.jp/)

Leverages Group（ https://leverages.jp/(https://leverages.jp/) ）

代表取締役： 岩槻 知秀

資本金 ： 5,000万円

設立 ： 2005年4月

事業内容 ： 自社メディア事業、人材関連事業、システムエンジニアリング事業、システムコンサルティング事業、M&Aアドバイザリー事業、DX事業、メディカル関連事業、教育関連事業

社会の課題を解決し関係者全員の幸福を追求し続けることをミッションに、インターネットメディア・人材・システムエンジニアリング・M&Aの領域で国や業界をまたいだ問題解決を行なっています。2005年に創業以来、黒字経営を継続し、2024年度は年商1428億を突破しました。各分野のスペシャリストが集うオールインハウスの組織構成と、業界を絞らないポートフォリオ経営で、時代を代表するグローバル企業を目指します。