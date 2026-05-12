電話代行サービス「オフィスのでんわばん」、サロン向け限定プランを提供開始　平日10コール、3,700円～の導入しやすい料金プラン

株式会社バルテック

クラウドPBX「MOT/TEL（モッテル）」(https://www.mot-net.com/mottel/%22)を提供する 株式会社バルテックは、電話代行サービス「オフィスのでんわばん」において、美容室・ネイルサロン・エステサロンなどの小規模事業者向けに、新たな料金プランの提供を開始したことをお知らせします。

■開発の背景

これまでサロン業界では、施術中に電話対応ができない、またはスタッフが対応に追われることで業務効率や顧客満足度に影響が出るといった課題がありました。一方で、「電話の件数が多くないためコストが見合わない」という理由から、電話代行サービスの導入を見送るケースも少なくありませんでした。

こうしたニーズに応えるため、少ないコール数から利用できる新料金プランの提供を開始しました。

■新プランの特長

・コール数が少ない事業者向けの低価格プランから用意

・利用状況に応じた無駄のない料金設計

・小規模サロンでも導入しやすいコスト感

■導入メリット

・施術中の電話取りこぼし防止

・顧客対応の質向上と機会損失の削減

・スタッフの業務負担軽減

・少ない利用でもコストを抑えて導入可能

■サロン向けプラン想定利用シーン

・1人または少人数で運営するサロン

オーナー1人や少人数体制で運営しているサロンでは、施術中の電話対応が難しく、取りこぼしが発生しがちです。電話代行を活用することで、施術に集中しながらも予約機会を逃さない運営が可能になります。

・予約対応に手が回らない時間帯の補完

ピークタイムや施術が立て込む時間帯は、電話対応が後回しになりがちです。本サービスにより、混雑時でも安定した予約受付が可能となり、機会損失の防止につながります。

・営業時間外の問い合わせ受付

定休日や営業時間外でも、予約や問い合わせを受け付けることで、顧客の利便性を向上。翌営業日へのスムーズな引き継ぎも可能となり、対応の質を高めます。

・繁忙期のみのスポット利用

年末年始やイベントシーズンなど、一時的に問い合わせが増える時期だけ利用することで、必要なタイミングに応じた柔軟な運用が可能です。無駄なコストを抑えながら効率的に対応できます。

サービス詳細：https://www.mot-net.com/mottel/secretary_service/salon(https://www.mot-net.com/mottel/secretary_service/salon)

■サロン向け限定料金プラン

■土日祝も対応可能

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/8585/table/871_1_3b7c1badbe601508bf8f9d23d36dcfe5.jpg?v=202605120351 ]

特に美容室・サロンなどの業種では、土日祝に予約や問い合わせが集中しやすく、休日の電話対応は売上機会の確保や顧客対応品質の向上に欠かせません。

スタッフが休みの日でも、専門オペレーターが会社名で丁寧に電話応対し、受付内容をメールやチャットで迅速に共有。必要に応じて担当者への取次ぎも可能なため、機会損失の防止やスタッフの負担軽減にもつながります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/8585/table/871_2_ff31b2eabdcfd1faacb4b89951bf6338.jpg?v=202605120351 ]

■ 予約の取りこぼしをなくす「予約代行オプション」

「オフィスのでんわばん」では、従来の電話取次に加え、予約受付まで対応可能な「予約代行オプション」もございます。

・予約希望日のヒアリング

・空き状況の確認

・メニューのご案内（事前に資料をいただいたきご案内）

・料金のご案内（事前に資料をいただきご案内）

・予約の変更・キャンセル

・キャンセル時の規定・キャンセル料金のご説明

・道案内

・その他（忘れ物確認・営業TELなど）

すでにホットペッパービューティーなどのご利用の予約システムがあればそのまま運用できるオプションもご用意しています。

空き状況を確認し、予約確定まで対応します。予約の変更・キャンセルもシステム入力で対応可能です。 予約以外のシステム入力も可能です。

サービス詳細：https://www.mot-net.com/mottel/secretary_service/reservation_agent(https://www.mot-net.com/mottel/secretary_service/reservation_agent)

【料金】

●予約代行オプション料金：15,000円/月

●システム入力オプション料金：15,000円/月

■ 電話代行「オフィスのでんわばん」とは

オフィスのでんわばんは、施術中にかかってくる電話を専門スタッフが代わりに受け、不要な営業電話は遮断し、必要な電話だけを担当者にメールやチャットにて通知する電話代行サービスです。希望に合わせて取次ぎも可能です。

通話録音や履歴確認、着信拒否などにも対応しており、通話内容に合わせた応答の指示も可能、電話対応の手間やムダを大幅に削減できます。

転送時の通話料が不要なのも大きな特長です。

施術中の電話対応を代行し、予約の取りこぼしを防止。スタッフの負担を軽減し、本来業務に集中できる環境を整えることで、売上機会の最大化と顧客満足度の向上をサポートします。

【電話代行「オフィスのでんわばん」の特徴】

・オーダーメイド対応

お客様ごとに聞いてほしい内容や、質問への回答内容をカスタマイズできます。

・対応品質

20年以上電話代行サービスを提供してきたノウハウで高品質・柔軟な電話対応。

・無駄なコストを削減

営業電話はコール数から除外。コールセンターへの転送代や取次料金も無料。

サービス詳細：https://www.mot-net.com/mottel/secretary_service(https://www.mot-net.com/mottel/secretary_service)

■ クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」と連携

「MOT/TEL（モッテル）」は、インターネット回線を利用したクラウド型電話サービスです。スマートフォンでお店の番号を使った発着信が可能でスマホでどこでも電話対応が可能になり、電話対応の効率化を実現するツールです。

「オフィスのでんわばん」と組み合わせることで、受電後の折り返し連絡もスマホからお店の番号で発信可能。個人番号を使う必要がなく、セキュリティ面でも安心です。

サービス詳細：https://www.mot-net.com/mottel (https://www.mot-net.com/mottel)

■会社概要

□株式会社バルテック

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの開発・製造・管理

設立： 1993年3月23日

所在地：〒163-1103 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー3階

URL：https://www.webjapan.co.jp/

提供サービス：

クラウド電話「MOT/TEL（モッテル）」

電話代行サービス「オフィスのでんわばん」

AIカメラシステム「VASS」

ウェアラブルカメラ「MOTウェアラブルカメラ」