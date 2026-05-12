【開催レポート】満足度100％！医療・福祉の仕事のリアルを学ぶ「未来のしごと セミナー」を開催

一般社団法人サステイナブル・サポート

一般社団法人サステイナブル・サポートが運営する岐阜県若者サポートステーションは、2026年4月24日（金）に「未来のしごと セミナー ～“人の役に立つ”だけじゃない。医療・福祉の仕事がちょっと面白くなる話～」を開催いたしました 。

本セミナーは、就職活動中の方や働くことに関心のある15歳～49歳の方を対象に実施し、当日は16名の方にご参加いただきました 。

■ イベント概要

日時： 2026年4月24日（金）13:30～15:00

会場： ジンチャレ！ ぎふJobステーション

講師： 鈴木未沙 氏（和光会グループ 広報室 室長）

主な内容： 和光会グループの取り組み紹介、医療・介護現場の仕事、広報の仕事、多様な働き方の実現

■ セミナー当日の様子とハイライト

当日は、代表理事の後藤による挨拶から始まり、和やかな雰囲気の中で講演がスタートしました 。

今回の講師である鈴木氏は、公立学校の英語教員からキャリアチェンジし、現在は医療・介護・福祉分野の広報室長として活躍されています 。セミナーでは、未経験から異業種へ飛び込んだご自身のリアルな体験談や、医療・福祉業界における「人を支える仕事」の魅力、そして広報という視点から見る多様な働き方の可能性についてお話しいただきました 。

■ 参加者の声（アンケート結果より）

事後アンケートでは、回答いただいた方全員が「大変満足」または「満足」と回答し、満足度100%という非常に高い評価を得ました 。参加者からは以下のような前向きな声が多数寄せられ、業界に対するイメージの変化や、多様なキャリアに対する気づきを提供する場となりました 。

- 暗いイメージを持っていた介護領域に関して学ぶことに興味が少しわきました- 資格がない人でも輝ける場があるのはすてきだと思います- 教師の仕事からまったく違う職種で働いているのがすごいと思った。途中で生き方が変わってもイキイキとされているのに憧れた- 何事も前向きに挑戦したり、より良い成果を得る為に工夫をする事の大切さが学べて良かった

■ 今後の展望と支援への繋がり

本セミナーをきっかけに、これまで未登録だった参加者から具体的なインテーク面談へと進む事例も発生し、実践的な就労支援への第一歩を踏み出す成果を得ることができました 。

岐阜県若者サポートステーションでは、今後もさまざまな分野で活躍される方を講師にお招きし、仕事のリアルや働く魅力を伝えるセミナーを継続して開催し、若者のキャリア形成をサポートしてまいります 。

一般社団法人サステイナブル・サポート

私たちが目指すのは、『誰もが自分らしく生きることのできる社会』



就労支援を中心に、一人ひとりの「自分らしさ」に寄り添い、「働く」を通じて自己理解や可能性を広げ、未来への一歩を踏み出すためのサポートを行っています。

誰ひとり取り残さない支援と予防的アプローチを大切にし、差別や偏見のない地域社会づくり、そして多様性（ダイバーシティ）の推進にも取り組んでいます。



【主な事業】

・就労移行支援・就労定着支援・就労継続支援B型事業所の運営

・就労選択支援事業、雇用相談援助事業、リワーク支援の実施

・就職活動に困難を抱える学生及び若者のキャリア支援プログラムの企画・運営

・岐阜市WORK!DIVERSITYプロジェクト実証化モデル事業の運営・実施

・岐阜県若者サポートステーション事業の運営・実施

・岐阜県委託伴走型ひきこもり支援事業の実施

・障害啓発講演会、ダイバーシティ啓発イベントの企画・運営



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＜会社概要＞

法人名：一般社団法人サステイナブル・サポート

所在地：岐阜県岐阜市長住町2丁目7番地 アーバンフロントビル3階

代表理事：後藤 千絵

設立：2015年7月

電話番号：TEL 058-216-0520 FAX 058-215-1932

法人HP：https://sus-sup.com/