【東京初！託児機能付きカフェ／豊島区駒込】 “託児″をもっと日常に。ラク育が手掛ける託児所カフェ『Peekaboo』が6月1日グランドオープン！

合同会社ラク育

「子育てをもっとラクに、楽しく」を掲げ、popup託児サービスを展開するラク育（運営：合同会社ラク育、本社：東京都、代表：奥山星奈）は、2026年6月1日（月）、東京都内初（※1）となる託児所併設型カフェ『Peekaboo（ピーカブー）』を豊島区駒込にオープンいたします。

（※1：自社調べ。東京都内における「託児機能（保育スタッフ常駐）を併設した一般客向けカフェ店舗」として）

■ 託児所カフェ『Peekaboo』コンセプト

Peekabooは、「子どもを預けて、ほっと一息。その隣で、地域とつながる」場所です。

popup託児所「ラク育」が手がける初の常設拠点として、本格的な保育スペースとカフェスペースを併設。子育て中のママ・パパが安心してお子様を預けながら、自分だけの時間を取り戻せる場所であると同時に、子育て中かどうかに関わらず、誰もが集える地域のハブを目指しています。

ここは「親子カフェ」ではありません。子どもが社会の中で育ち、地域が子育てに自然と関わっていける、そんな新しい仕組みの拠点です。

■ 空間のこだわり：親子が心地よく過ごせる「サードプレイス」

『Peekaboo』の内装は、駒込の街並みに馴染む落ち着いた雰囲気と、子どもたちがのびのびと過ごせる安心感を両立させています。

託児所カフェPeekabooの外装カフェスペース

木の温もりを感じる北欧モダンなインテリアを採用。お一人でのリモートワークや、ご友人との会話が弾む、ゆとりある座席配置にこだわりました。各席から保育スペースの様子を緩やかに感じられる設計です。

保育スペース

「ラク育」のノウハウを詰め込んだ、安全かつ創造性を刺激するエリアです。カフェスペースの奥へ進むとクッション性の高いフロアマットや、角の丸い家具を配置し、専門の保育スタッフの目が届きやすい開放的なレイアウトを実現しました。

代表・奥山 星奈（おくやま せいな）の想い

「ママ・パパが笑えば、子どもも笑顔。お気に入りのカフェへ行くように、託児をもっと身近なライフスタイルへ。」 元客室乗務員であり、現在は自身も子育てに奔走する奥山星奈が、自らの原体験をもとに『託児所カフェ Peekaboo』を立ち上げました。

【代表 奥山 星奈（おくやま せいな）の経歴】

大学卒業後、客室乗務員や不動産コンシェルジュを経て結婚。2児の母として奮闘しながら一般社団法人新経済連盟の事務局員へと転職。育児ノイローゼになりかけた経験から、親がいつでも気軽に子どもを預けることができる託児所カフェ事業を構想。既存のキッズスペースを活用したPOPUP託児を都内・神奈川にてこれまでに4カ所運営する傍ら、保育士資格取得のため専門学校に通学し、保育士資格を取得。2024年12月TOKYO STARTUP GATEWAY 優秀賞/ メンバーシップ賞をW受賞。

【設立の背景とメッセージ】代表：奥山 星奈

「私自身、年子のワンオペ育児に翻弄され、心身ともに限界を感じる日々を過ごした経験があります。今の日本には、親が少しリフレッシュしたい時に、気兼ねなく頼れる場所が不足しています。

『一人で無理をせず、もっと周りを頼ってほしい』

そのため私たちは、都内初の試みとして、カフェにプロの保育スタッフが常駐する『託児所併設型』という新しい業態に挑戦しました。託児所を特別な場所ではなく、気軽に立ち寄るカフェのような感覚で利用できる『日常のインフラ』にすることを目指しています」

■ 食のプロフェッショナルによる「心とカラダが喜ぶ」メニュー

『Peekaboo』のフード・スイーツの監修・調理を担当するのは、世界を舞台に研鑽を積んできた桂 有紀乃（かつら ゆきの）シェフです。

【プロフィール：桂 有紀乃（YUKINO KATSURA）】

「ザ・プリンス パークタワー東京」にて12年半勤務。2018年、在エディンバラ日本国総領事館の公邸料理人に就任。その後、NYの「Bouley at Home」にてR&Dシェフを務める。日本最大級の料理人コンペティション「RED U-35」にて2016年GOLD EGGおよび岸朝子賞を受賞。現在はフードデザイン事務所「Forkreator」代表として、商品開発やイベント等で幅広く活躍中。

き

【シェフからのメッセージ】

「都内のホテルやNYのフレンチレストランなどで、シェフとして20年以上お料理を作ってきました！心とカラダが喜ぶお料理やデザートを楽しんでいただけるようがんばります◎

桂 有紀乃 シェフ

東京都知事も注目、地域の子育てを支える新たなビジネスモデルとして

これまでpopup託児を展開してきた「ラク育」による、初の常設拠点『Peekaboo』。2025年に代表の奥山が小池都知事を表敬訪問し、その事業理念に大きな期待と激励をいただいた「ラク育」の新たな一歩です。「託児を日常のインフラへ」というビジョンを掲げ、地域の子育て環境をアップデートするモデルケースとして注目されています。

■ プレオープン（招待制）概要

2025年、東京都庁への表敬訪問にて小池都知事へ、託児を日常にする「託児所カフェ」の構想を説明する代表・奥山

グランドオープンを前に、先行体験会を実施いたします。

日時： 2026年5月15日（木）、16日（金）

内容： 桂シェフによるカフェメニューの試食、託児スペースの見学・体験

対象： 招待状をお持ちの方、およびメディア関係者様

■ グランドオープン概要

オープン日： 2026年6月1日（月）

店名： 託児所カフェ Peekaboo（ピーカブー）

所在地：〒170-0003 東京都豊島区駒込６丁目３３－３ コーポ小倉 １階

JR山手線、東京メトロ南北線「駒込駅」から徒歩10分

公式Instagram： https://www.instagram.com/peekaboo_rakuiku/

サポート： 合同会社ラク育（https://rakuiku-fwb.jp/）

【会社概要】

会社名：合同会社ラク育

所在地：東京都豊島区巣鴨1-7-6 東邦アネックス2階

代表者：奥山 星奈

事業内容：育児支援サービス、託児運営、イベント託児等

URL：https://rakuiku-fwb.jp/