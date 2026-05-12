【建設業界の外国人採用のリアル】役員100人に調査！今後の外国人採用で重要なプロセスを徹底解説したホワイトペーパーを無料公開
建設業の外国人派遣サービスを提供するZIN株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：児玉北斗）は、
この度、「建設業界の役員100人に聞いた！外国人技術者採用のリアル」を公開いたしました。
本資料では、建設業界が抱える人手不足の課題に対し、外国人採用を成功させるための重要なプロセスについて解説しています。
【資料ダウンロードURL：https://zij.jp/whitepaper/】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349039/images/bodyimage1】
〇背景
近年、建設業界における人手不足は深刻化しており、事業存続の“生命線”として外国人材の採用が急速に広がっています。
一方で、実際に雇用を開始した現場では、サポート負担の増加により現場担当者が疲弊してしまうといった、新たな課題も浮き彫りになっています。
当社ではこれまで外国人材派遣を通じて多くの現場を支援してまいりましたが、より多くの企業の「定着」に貢献するため、
建設業界の役員100名への調査結果を基に、「準備と対策」をまとめた本資料を公開する運びとなりました。
〇本ホワイトペーパーの特徴
本資料では、以下のようなポイントをわかりやすく解説しています。
・現場の「リアルな本音」を大公開
外国人採用に踏み切れない企業が抱える不安や、実際に雇用している企業が直面している課題など、調査から見えてきた現場の声をまとめています。
・「人手不足」以上のメリットを紹介
単なる労働力としてだけでなく、外国人材の受け入れによって職場の雰囲気が明るくなる、新たな刺激が生まれるといった、
現場で起きているポジティブな変化について解説しています。
・「定着」させるための準備リスト
「ビザの手続き」「業務指導のポイント」「日本での生活支援」など、長期的な活躍につなげるために欠かせない準備事項を整理しています。
【資料ダウンロードURL：https://zij.jp/whitepaper/】
〇会社概要
企業名：ZIN株式会社
代表者：代表取締役社長 児玉 北斗
資本金：5,000万円
所在地：東京都中央区日本橋本石町4-5-3 三泉トラスト日本橋ビル 3F
会社HP：https://zij.jp/
〇本件に関するお問い合わせ先
ZIN株式会社 エンジニアリング事業部
TEL：03-6262-9952
Mail：engineer@zij.jp
【資料ダウンロードURL：https://zij.jp/whitepaper/】
配信元企業：ZIN株式会社
この度、「建設業界の役員100人に聞いた！外国人技術者採用のリアル」を公開いたしました。
本資料では、建設業界が抱える人手不足の課題に対し、外国人採用を成功させるための重要なプロセスについて解説しています。
【資料ダウンロードURL：https://zij.jp/whitepaper/】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349039/images/bodyimage1】
〇背景
近年、建設業界における人手不足は深刻化しており、事業存続の“生命線”として外国人材の採用が急速に広がっています。
一方で、実際に雇用を開始した現場では、サポート負担の増加により現場担当者が疲弊してしまうといった、新たな課題も浮き彫りになっています。
当社ではこれまで外国人材派遣を通じて多くの現場を支援してまいりましたが、より多くの企業の「定着」に貢献するため、
建設業界の役員100名への調査結果を基に、「準備と対策」をまとめた本資料を公開する運びとなりました。
本資料では、以下のようなポイントをわかりやすく解説しています。
・現場の「リアルな本音」を大公開
外国人採用に踏み切れない企業が抱える不安や、実際に雇用している企業が直面している課題など、調査から見えてきた現場の声をまとめています。
・「人手不足」以上のメリットを紹介
単なる労働力としてだけでなく、外国人材の受け入れによって職場の雰囲気が明るくなる、新たな刺激が生まれるといった、
現場で起きているポジティブな変化について解説しています。
・「定着」させるための準備リスト
「ビザの手続き」「業務指導のポイント」「日本での生活支援」など、長期的な活躍につなげるために欠かせない準備事項を整理しています。
【資料ダウンロードURL：https://zij.jp/whitepaper/】
〇会社概要
企業名：ZIN株式会社
代表者：代表取締役社長 児玉 北斗
資本金：5,000万円
所在地：東京都中央区日本橋本石町4-5-3 三泉トラスト日本橋ビル 3F
会社HP：https://zij.jp/
〇本件に関するお問い合わせ先
ZIN株式会社 エンジニアリング事業部
TEL：03-6262-9952
Mail：engineer@zij.jp
【資料ダウンロードURL：https://zij.jp/whitepaper/】
配信元企業：ZIN株式会社
プレスリリース詳細へ