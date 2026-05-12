環境配慮型モジュール式ヒートポンプユニットの世界市場2026年、グローバル市場規模（空冷式ユニット、水冷式ユニット）・分析レポートを発表
2026年5月12日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「環境配慮型モジュール式ヒートポンプユニットの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、環境配慮型モジュール式ヒートポンプユニットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、環境配慮型モジュール式ヒートポンプユニット市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は5037百万ドルと評価されており、2031年には6667百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は4.1％であり、省エネルギー需要の拡大と環境規制の強化を背景に安定した成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に検討されています。
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環境配慮型モジュール式ヒートポンプユニットは、高効率、省エネルギー、環境保護を特徴とする空調および給湯システムです。複数の独立したモジュールで構成され、それぞれが完全な冷暖房機能を備えています。必要に応じて柔軟に組み合わせることができるため、段階的な設備拡張が可能であり、初期投資の負担を軽減します。
また、インバータ技術と高度な制御システムにより、外気温や負荷の変化に応じて運転状態を自動調整し、高いエネルギー効率を維持します。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは主に空冷式ユニットと水冷式ユニットに分類されます。
用途別では商業用、住宅用、産業用に区分され、特に商業施設やオフィスビル、ホテルなどでの需要が顕著です。省エネルギー性能の高さと柔軟な設計が市場拡大の要因となっています。
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競争環境においては、Climaveneta、Johnson Controls、Mammoth、Euroklimat、Trane、Nanjing Tica Climate Solutions、Midea、Haier、Tsinghua Tongfang Artificial Environment、Guangdong Lingxin Refrigeration Equipmentなどが主要企業として挙げられます。さらにGuangdong Eurasian Refrigeration Equipment、McQuay、Zhejiang Guoxiang、FEDDERS、Ningbo Green、Qingdao Dingxin Kejia New Energy、Guangdong Siukonda Air Conditioning、Beijing Holtop Air Conditioning、Zhejiang SinoKing、Ruidong Group、Suzhou Sujing Bush Refrigeration Equipmentなども市場において重要な役割を担っています。
各企業は技術革新や製品性能の向上を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。欧州では環境規制の強化と省エネルギー政策により需要が拡大しており、北米でも高効率空調への関心が高まっています。
アジア太平洋地域では中国、日本、韓国を中心に都市化の進展とともに市場が成長しています。
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市場の成長要因としては、省エネルギー需要の増加、環境規制の強化、建築物の高性能化が挙げられます。一方で、導入コストの高さや技術的な複雑性が市場拡大の制約要因となっています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「環境配慮型モジュール式ヒートポンプユニットの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、環境配慮型モジュール式ヒートポンプユニットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、環境配慮型モジュール式ヒートポンプユニット市場の世界動向について包括的に分析したものです。2024年の市場規模は5037百万ドルと評価されており、2031年には6667百万ドルに達すると予測されています。
調査期間における年平均成長率は4.1％であり、省エネルギー需要の拡大と環境規制の強化を背景に安定した成長が見込まれています。また、関税政策や国際的な制度変化が市場構造や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても詳細に検討されています。
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環境配慮型モジュール式ヒートポンプユニットは、高効率、省エネルギー、環境保護を特徴とする空調および給湯システムです。複数の独立したモジュールで構成され、それぞれが完全な冷暖房機能を備えています。必要に応じて柔軟に組み合わせることができるため、段階的な設備拡張が可能であり、初期投資の負担を軽減します。
また、インバータ技術と高度な制御システムにより、外気温や負荷の変化に応じて運転状態を自動調整し、高いエネルギー効率を維持します。
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本調査では、市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、地域別、用途別、製品タイプ別の詳細な分析が行われています。製品タイプは主に空冷式ユニットと水冷式ユニットに分類されます。
用途別では商業用、住宅用、産業用に区分され、特に商業施設やオフィスビル、ホテルなどでの需要が顕著です。省エネルギー性能の高さと柔軟な設計が市場拡大の要因となっています。
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競争環境においては、Climaveneta、Johnson Controls、Mammoth、Euroklimat、Trane、Nanjing Tica Climate Solutions、Midea、Haier、Tsinghua Tongfang Artificial Environment、Guangdong Lingxin Refrigeration Equipmentなどが主要企業として挙げられます。さらにGuangdong Eurasian Refrigeration Equipment、McQuay、Zhejiang Guoxiang、FEDDERS、Ningbo Green、Qingdao Dingxin Kejia New Energy、Guangdong Siukonda Air Conditioning、Beijing Holtop Air Conditioning、Zhejiang SinoKing、Ruidong Group、Suzhou Sujing Bush Refrigeration Equipmentなども市場において重要な役割を担っています。
各企業は技術革新や製品性能の向上を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。欧州では環境規制の強化と省エネルギー政策により需要が拡大しており、北米でも高効率空調への関心が高まっています。
アジア太平洋地域では中国、日本、韓国を中心に都市化の進展とともに市場が成長しています。
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市場の成長要因としては、省エネルギー需要の増加、環境規制の強化、建築物の高性能化が挙げられます。一方で、導入コストの高さや技術的な複雑性が市場拡大の制約要因となっています。