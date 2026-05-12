グローバルIT人財紹介サービス「Reinforce HR」のIIJへの導入事例を公開 ～インド高度IT人財の選考から来日支援、定着フォローまでの支援で、事業部主導のグローバル採用プロジェクトを後押し～
IT人財育成コンサルティング事業を展開するJTP株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：為? 光昭、以下「JTP」）は、株式会社インターネットイニシアティブ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：谷脇 康彦、以下「IIJ」）におけるグローバルIT人財紹介サービス「Reinforce HR」(以下、本サービス)の導入事例を、2026年5月12日に公開しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349015/images/bodyimage1】
■背景
IIJでは、インテグレーション事業の拡大に伴い、高度な技術を持つエンジニアの確保が急務となる中、国内採用市場においてはミドルレンジ層の獲得競争が特に激化しており、新たな採用手法の検討が求められていました。
そこで、今後の採用施策の試金石として、人事部の既存スキームとは別軸で、事業部主導のグローバル採用プロジェクトを開始。本サービスを導入し、インド現地での候補者スクリーニングから選考、採用、来日準備、生活支援、配属後のフォローまでをJTPがトータルで支援しました。
サービスや導入事例について、詳細は下記のページよりご覧いただけます。
・グローバルIT人財紹介サービス「Reinforce HR」
https://www.jtp.co.jp/services/reinforce-hr/
・導入事例 株式会社インターネットイニシアティブ
https://www.jtp.co.jp/casestudy/global-ir-hr/iij/
■今後の展望
JTPは今後も、海外のハイスキルIT人財の採用を一気通貫でサポートし、企業の人財課題の解決と、多様性のある組織づくりを後押しするとともに、海外人財が安心して働き続けられる環境づくりを推進してまいります。
■Reinforce HRについて
「Reinforce HR」は、インドをはじめとする海外高度人財の現地選考・日本採用を支援するサービスです。JTPは、現地大学ネットワークを活用した母集団形成から、候補者の見極め、採用支援、来日準備、さらには生活面の立ち上げや入社後の定着支援までをワンストップで提供しています。現地の文化や習慣を理解するスタッフが伴走することで、企業側・採用人財側の双方が安心して採用と受け入れを進められる体制を支援します。
【JTP株式会社について】
JTP株式会社は、日本に進出する海外のITベンダーやライフサイエンスメーカー向けに、テクニカルサポート、トレーニングなどの技術サービスを提供する会社として、1987年に設立されました。ミッションに「Connect to the Future」を掲げ、幅広い企業のニーズに対してITシステム設計・構築・運用・保守サービスや、サイバーセキュリティサービス、人財育成コンサルティングサービスのほか、人工知能の導入によりビジネスにおける顧客接点の最適化を実現するソリューション「Third AI」を提供しています。
【本リリースに関する問い合わせ】
JTP株式会社 コーポレート本部
E-mail：pr@jtp.co.jp
配信元企業：JTP株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349015/images/bodyimage1】
■背景
IIJでは、インテグレーション事業の拡大に伴い、高度な技術を持つエンジニアの確保が急務となる中、国内採用市場においてはミドルレンジ層の獲得競争が特に激化しており、新たな採用手法の検討が求められていました。
そこで、今後の採用施策の試金石として、人事部の既存スキームとは別軸で、事業部主導のグローバル採用プロジェクトを開始。本サービスを導入し、インド現地での候補者スクリーニングから選考、採用、来日準備、生活支援、配属後のフォローまでをJTPがトータルで支援しました。
サービスや導入事例について、詳細は下記のページよりご覧いただけます。
・グローバルIT人財紹介サービス「Reinforce HR」
https://www.jtp.co.jp/services/reinforce-hr/
・導入事例 株式会社インターネットイニシアティブ
https://www.jtp.co.jp/casestudy/global-ir-hr/iij/
■今後の展望
JTPは今後も、海外のハイスキルIT人財の採用を一気通貫でサポートし、企業の人財課題の解決と、多様性のある組織づくりを後押しするとともに、海外人財が安心して働き続けられる環境づくりを推進してまいります。
■Reinforce HRについて
「Reinforce HR」は、インドをはじめとする海外高度人財の現地選考・日本採用を支援するサービスです。JTPは、現地大学ネットワークを活用した母集団形成から、候補者の見極め、採用支援、来日準備、さらには生活面の立ち上げや入社後の定着支援までをワンストップで提供しています。現地の文化や習慣を理解するスタッフが伴走することで、企業側・採用人財側の双方が安心して採用と受け入れを進められる体制を支援します。
【JTP株式会社について】
JTP株式会社は、日本に進出する海外のITベンダーやライフサイエンスメーカー向けに、テクニカルサポート、トレーニングなどの技術サービスを提供する会社として、1987年に設立されました。ミッションに「Connect to the Future」を掲げ、幅広い企業のニーズに対してITシステム設計・構築・運用・保守サービスや、サイバーセキュリティサービス、人財育成コンサルティングサービスのほか、人工知能の導入によりビジネスにおける顧客接点の最適化を実現するソリューション「Third AI」を提供しています。
【本リリースに関する問い合わせ】
JTP株式会社 コーポレート本部
E-mail：pr@jtp.co.jp
配信元企業：JTP株式会社
プレスリリース詳細へ