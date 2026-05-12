【日本音楽史の空白を埋めるCD】『日本のシンフォニストたち 幻の交響作品と新たな創造』2026年6月6日発売｜水野修孝の交響曲第5番世界初演・芥川也寸志、黛敏郎、三木稔、鹿野草平の初音盤化を一挙収録

【日本音楽史の空白を埋めるCD】『日本のシンフォニストたち 幻の交響作品と新たな創造』2026年6月6日発売｜水野修孝の交響曲第5番世界初演・芥川也寸志、黛敏郎、三木稔、鹿野草平の初音盤化を一挙収録