【日本音楽史の空白を埋めるCD】『日本のシンフォニストたち 幻の交響作品と新たな創造』2026年6月6日発売｜水野修孝の交響曲第5番世界初演・芥川也寸志、黛敏郎、三木稔、鹿野草平の初音盤化を一挙収録
株式会社スリーシェルズは、日本の作曲家を専門に演奏するオーケストラ・トリプティークが、2022年・2024年に行った2大公演のライブ録音を収録したCD2枚組『日本のシンフォニストたち 幻の交響作品と新たな創造』を2026年6月6日に発売することを2026年5月12日に発表しました。水野修孝の交響曲第5番、62年間埋もれていた三木稔の交響曲「除夜」の世界初演をはじめ、日本音楽史の「幻の傑作」を後世に残すためのリリースです。
【日本音楽史の空白を埋めるCD】
『日本のシンフォニストたち 幻の交響作品と新たな創造』2026年6月6日発売｜
水野修孝の交響曲第5番世界初演・芥川也寸志、黛敏郎、三木稔、鹿野草平の初音盤化を一挙収録
商品詳細 https://3scdjrl.shopselect.net/items/142939199
■ CDの内容について
本作は、日本の作曲家を専門に演奏してきたオーケストラ・トリプティークが、結成10周年記念公演（2022年12月3日・なかのZERO大ホール）および2024年公演（2024年10月19日・練馬文化センター大ホール）のライブを高音質で収録した2枚組CDです。録音の機会に恵まれなかった「幻の傑作」を次世代へ継承すべく、世界初演・委嘱初演・初音盤化を中心に構成。日本音楽史の「空白」を埋める音源集として、後世に残すためのリリースとなります。
■ 注目ポイント
(1) 88歳の作曲家による交響曲第5番と、62年間封印された巨大編成交響曲
水野修孝が88歳（作曲当時）で書き下ろした交響曲第5番（2022）を委嘱初演として収録。ジャズのエネルギーと大音量のカオスが炸裂する圧倒的作品です。また、テナートロンボーン4本・チューバ2本・ピアノ2台・ティンパニ6台、クラヴィオリンという常軌を逸した編成のため62年間も演奏されなかった三木稔の交響曲「除夜」（1960）がついに世界初演。オーケストラの全力が巨匠のスコアと激突します。
(2) 芥川也寸志・黛敏郎の幻の傑作が初の音盤化
芥川也寸志が「ヤマハ・エレクトーンGX-1」のために書いた「GX CONCERTO」（竹蓋彩花ソロ）、黛敏郎の絶筆「パッサカリア」（1997）、黛編曲による「君が代」が、いずれも初めて音盤化されます。
(3) 鹿野草平、交響曲第2番《霊嘯の音響包囲》委嘱世界初演
2024年公演では、舞台上から客席の四隅に至るまで管弦楽を360度配置するという空前の試みを実現。ホール空間ごとの音響設計をした鹿野草平の交響曲第2番が、世界初演として収録されました。
(4) 伊福部昭・團伊玖磨・和田薫の名作も収録
伊福部昭「シンフォニア・タプカーラ」、團伊玖磨「交響曲第1番 イ調」「祝典行進曲（管弦楽版）」、和田薫「MATSURI!」（アニメ「パズドラ」より・コンサート版初演）を収録。日本の交響楽の幅広い歴史と現在が、この2枚に凝縮されています。
■ 商品概要
タイトル：日本のシンフォニストたち 幻の交響作品と新たな創造／オーケストラ・トリプティーク
発売日：2026年6月6日
品番：3SCD-0082
税込価格：3,056円（CD2枚組／特別価格）
指揮：野村英利 コンサートマスター：三宅政弘 エレクトーン：竹蓋彩花 オーケストラ・トリプティーク
録音・編集：上埜嘉雄
装丁：仁木高史
解説・プロデューサー：西耕一
発売元スリーシェルズ
JANコード： 4560224350825
■ 収録内容
DISC 1：2022年12月3日（土）なかのZERO大ホール
黛敏郎 編曲 日本国歌「君が代」
【日本音楽史の空白を埋めるCD】
『日本のシンフォニストたち 幻の交響作品と新たな創造』2026年6月6日発売｜
水野修孝の交響曲第5番世界初演・芥川也寸志、黛敏郎、三木稔、鹿野草平の初音盤化を一挙収録
商品詳細 https://3scdjrl.shopselect.net/items/142939199
■ CDの内容について
本作は、日本の作曲家を専門に演奏してきたオーケストラ・トリプティークが、結成10周年記念公演（2022年12月3日・なかのZERO大ホール）および2024年公演（2024年10月19日・練馬文化センター大ホール）のライブを高音質で収録した2枚組CDです。録音の機会に恵まれなかった「幻の傑作」を次世代へ継承すべく、世界初演・委嘱初演・初音盤化を中心に構成。日本音楽史の「空白」を埋める音源集として、後世に残すためのリリースとなります。
■ 注目ポイント
(1) 88歳の作曲家による交響曲第5番と、62年間封印された巨大編成交響曲
水野修孝が88歳（作曲当時）で書き下ろした交響曲第5番（2022）を委嘱初演として収録。ジャズのエネルギーと大音量のカオスが炸裂する圧倒的作品です。また、テナートロンボーン4本・チューバ2本・ピアノ2台・ティンパニ6台、クラヴィオリンという常軌を逸した編成のため62年間も演奏されなかった三木稔の交響曲「除夜」（1960）がついに世界初演。オーケストラの全力が巨匠のスコアと激突します。
(2) 芥川也寸志・黛敏郎の幻の傑作が初の音盤化
芥川也寸志が「ヤマハ・エレクトーンGX-1」のために書いた「GX CONCERTO」（竹蓋彩花ソロ）、黛敏郎の絶筆「パッサカリア」（1997）、黛編曲による「君が代」が、いずれも初めて音盤化されます。
(3) 鹿野草平、交響曲第2番《霊嘯の音響包囲》委嘱世界初演
2024年公演では、舞台上から客席の四隅に至るまで管弦楽を360度配置するという空前の試みを実現。ホール空間ごとの音響設計をした鹿野草平の交響曲第2番が、世界初演として収録されました。
(4) 伊福部昭・團伊玖磨・和田薫の名作も収録
伊福部昭「シンフォニア・タプカーラ」、團伊玖磨「交響曲第1番 イ調」「祝典行進曲（管弦楽版）」、和田薫「MATSURI!」（アニメ「パズドラ」より・コンサート版初演）を収録。日本の交響楽の幅広い歴史と現在が、この2枚に凝縮されています。
■ 商品概要
タイトル：日本のシンフォニストたち 幻の交響作品と新たな創造／オーケストラ・トリプティーク
発売日：2026年6月6日
品番：3SCD-0082
税込価格：3,056円（CD2枚組／特別価格）
指揮：野村英利 コンサートマスター：三宅政弘 エレクトーン：竹蓋彩花 オーケストラ・トリプティーク
録音・編集：上埜嘉雄
装丁：仁木高史
解説・プロデューサー：西耕一
発売元スリーシェルズ
JANコード： 4560224350825
■ 収録内容
DISC 1：2022年12月3日（土）なかのZERO大ホール
黛敏郎 編曲 日本国歌「君が代」