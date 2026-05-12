DRAM Memory Device Market （DRAMメモリデバイス市場）調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年05月04に「DRAM MEMORY DEVICE MARKET （DRAMメモリデバイス市場）調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。DRAM MEMORY DEVICEに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
DRAM MEMORY DEVICE MARKET （DRAMメモリデバイス市場）の概要
DRAM Memory Device Market （DRAMメモリデバイス市場）に関する当社の調査レポートによると、DRAM Memory Device Market （DRAMメモリデバイス市場）規模は 2035 年に約 1751 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の DRAM MEMORY DEVICE 市場規模は約 952 億米ドルとなっています。DRAM MEMORY DEVICE に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、DRAM Memory Device Market （DRAMメモリデバイス市場）におけるシェアの拡大は、スマートフォン、タブレット、ノートPC、スマートテレビ、およびAR/VRデバイスの普及拡大によるものです。当社の調査によれば、2024年における世界のスマートフォン出荷台数は12億台に達しました。高機能なスマートフォンでは、AIアプリケーションや高解像度カメラといった機能を実現するために、より大容量のDRAMが必要とされています。
DRAM MEMORY DEVICEに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/dram-memory-device-market/590642255
DRAMメモリデバイスに関する市場調査によると、データセンターやクラウドコンピューティングの急速な拡大に加え、自動車の電動化の進展、さらにはADAS（先進運転支援システム）やインフォテインメントシステムの統合が進むことにより、市場シェアが拡大していくことが明らかになっています。
しかし、サプライチェーンの脆弱性や地理的な集中に関連する課題の深刻化、さらにはMRAMやRRAMといった新興メモリ技術や低消費電力技術との競合により、今後数年間は市場の成長が抑制されると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349055/images/bodyimage1】
DRAM MEMORY DEVICE MARKET （DRAMメモリデバイス市場）セグメンテーションの傾向分析
DRAM Memory Device Market （DRAMメモリデバイス市場）の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、DRAM MEMORY DEVICE の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、フォームファクタ別、速度グレード別と地域に分割されています。
DRAM MEMORY DEVICE MARKET （DRAMメモリデバイス市場）のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-590642255
DRAM MEMORY DEVICE MARKET （DRAMメモリデバイス市場）のタイプ別に基づいて、、DDR3、DDR4、DDR5、及びLPDDR（モバイルDRAM）に分割されています。DDR5セグメントは、AIサーバーや高性能コンピューティング（HPC）への導入拡大、AI機械学習（ML）高性能コンピューティング分野の急成長、そして次世代サーバーおよびCPUアーキテクチャへの移行を背景に、予測期間中には市場全体の50%を占めると見込まれています。
DRAM MEMORY DEVICE MARKET （DRAMメモリデバイス市場）の概要
DRAM Memory Device Market （DRAMメモリデバイス市場）に関する当社の調査レポートによると、DRAM Memory Device Market （DRAMメモリデバイス市場）規模は 2035 年に約 1751 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の DRAM MEMORY DEVICE 市場規模は約 952 億米ドルとなっています。DRAM MEMORY DEVICE に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、DRAM Memory Device Market （DRAMメモリデバイス市場）におけるシェアの拡大は、スマートフォン、タブレット、ノートPC、スマートテレビ、およびAR/VRデバイスの普及拡大によるものです。当社の調査によれば、2024年における世界のスマートフォン出荷台数は12億台に達しました。高機能なスマートフォンでは、AIアプリケーションや高解像度カメラといった機能を実現するために、より大容量のDRAMが必要とされています。
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DRAMメモリデバイスに関する市場調査によると、データセンターやクラウドコンピューティングの急速な拡大に加え、自動車の電動化の進展、さらにはADAS（先進運転支援システム）やインフォテインメントシステムの統合が進むことにより、市場シェアが拡大していくことが明らかになっています。
しかし、サプライチェーンの脆弱性や地理的な集中に関連する課題の深刻化、さらにはMRAMやRRAMといった新興メモリ技術や低消費電力技術との競合により、今後数年間は市場の成長が抑制されると予測されています。
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DRAM MEMORY DEVICE MARKET （DRAMメモリデバイス市場）セグメンテーションの傾向分析
DRAM Memory Device Market （DRAMメモリデバイス市場）の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、DRAM MEMORY DEVICE の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、フォームファクタ別、速度グレード別と地域に分割されています。
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