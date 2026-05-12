日本の遺伝子検査市場：需要、市場シェア、トレンド、成長、成長機会およびインサイト分析（2026年～2036年）
Survey Reports LLCは、2026年5月に「日本の遺伝子検査市場：タイプ別（予測・発症前検査、保因者検査、出生前・新生児検査、診断検査、薬理ゲノム検査、その他）、技術別（細胞遺伝学検査および染色体解析、生化学検査、分子検査）、用途別（がん診断、遺伝性疾患診断、心血管疾患診断、その他）― 市場分析、トレンド、成長機会および予測（2026年～2036年）」と題する調査レポートを発表した。本レポートは、日本の遺伝子検査市場に関する予測評価を提供するものであり、市場成長の推進要因、市場機会、課題、および脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本の遺伝子検査市場の概要
日本の遺伝子検査市場は、DNA解析を通じて遺伝性疾患、先天性疾患、遺伝子変異、および個別化治療オプションを特定するための診断・分析サービスで構成されている。予防医療に対する意識の高まり、精密医療への需要増加、ならびに次世代シーケンシング（NGS）やPCRベース検査などのゲノム技術の進歩を背景として、市場は拡大している。遺伝子検査は、腫瘍学、出生前スクリーニング、希少疾患診断、薬理ゲノム学、祖先解析など幅広い分野で活用されている。さらに、日本の高齢化社会の進展と医療イノベーションへの強い注力も、市場成長を後押ししている。ゲノム研究および個別化医療を推進する政府主導の取り組みに加え、病院、バイオテクノロジー企業、研究機関間の連携強化によって、日本国内における遺伝子検査サービスの導入が加速している。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本の遺伝子検査市場規模は2025年に5億5,000万米ドルに達した。また、2036年末までには市場売上高が43億1,080万米ドルに達すると予測されている。さらに、日本の遺伝子検査市場は、2026年から2036年の予測期間中に約23.8％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038451
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348980/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本の遺伝子検査市場分析によれば、個別化治療への需要拡大、より高性能かつ迅速な検査技術の進歩、精密医療および個別化医療の導入拡大、さらにゲノム技術の発展と政府支援を背景として、日本の遺伝子検査市場規模は拡大すると見込まれている。日本の遺伝子検査市場における主要企業には、Sysmex Corporation、SRL, Inc.、BML, Inc.、LSI Medience Corporation、およびFujirebio Holdings, Inc.などが含まれる。
目次
● 日本の遺伝子検査市場における市場規模、成長分析、および主要市場参加企業の評価
● 2036年までの日本の遺伝子検査市場に関する需要および成長機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、技術別、用途別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本の遺伝子検査市場のセグメンテーション
● タイプ別
予測・発症前検査
保因者検査
出生前・新生児検査
診断検査
薬理ゲノム検査
その他
● 技術別
細胞遺伝学検査および染色体解析
生化学検査
分子検査
● 用途別
がん診断
遺伝性疾患診断
心血管疾患診断
その他
詳細レポートへのアクセスはこちら：https://www.surveyreports.jp/industry-analysis/japan-genetic-testing-market/1038451
について Survey Reports合同会社
Survey Reports は、20年以上にわたって先進的な企業の卓越した成長を支援してきた市場調査およびコンサルティングサービスのプロバイダーです。当社は世界中のクライアントと協力し、破壊的なエコシステムの先を行くお手伝いをしています。あらゆる主要産業における主要セグメントとニッチに関する専門知識により、適切なタイミングで適切なアドバイスを提供し、クライアントが市場での競争に打ち勝つことを支援します。
連絡先:-
会社名: Survey Reports合同会社
Eメール: sales@surveyreports.jp
ウェブサイトのURL: https://www.surveyreports.jp/
会社住所 : 東京都江東区有明３丁目７番２６号有明フロンティアビルＢ棟９階
配信元企業：Survey Reports合同会社
日本の遺伝子検査市場の概要
日本の遺伝子検査市場は、DNA解析を通じて遺伝性疾患、先天性疾患、遺伝子変異、および個別化治療オプションを特定するための診断・分析サービスで構成されている。予防医療に対する意識の高まり、精密医療への需要増加、ならびに次世代シーケンシング（NGS）やPCRベース検査などのゲノム技術の進歩を背景として、市場は拡大している。遺伝子検査は、腫瘍学、出生前スクリーニング、希少疾患診断、薬理ゲノム学、祖先解析など幅広い分野で活用されている。さらに、日本の高齢化社会の進展と医療イノベーションへの強い注力も、市場成長を後押ししている。ゲノム研究および個別化医療を推進する政府主導の取り組みに加え、病院、バイオテクノロジー企業、研究機関間の連携強化によって、日本国内における遺伝子検査サービスの導入が加速している。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本の遺伝子検査市場規模は2025年に5億5,000万米ドルに達した。また、2036年末までには市場売上高が43億1,080万米ドルに達すると予測されている。さらに、日本の遺伝子検査市場は、2026年から2036年の予測期間中に約23.8％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
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Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本の遺伝子検査市場分析によれば、個別化治療への需要拡大、より高性能かつ迅速な検査技術の進歩、精密医療および個別化医療の導入拡大、さらにゲノム技術の発展と政府支援を背景として、日本の遺伝子検査市場規模は拡大すると見込まれている。日本の遺伝子検査市場における主要企業には、Sysmex Corporation、SRL, Inc.、BML, Inc.、LSI Medience Corporation、およびFujirebio Holdings, Inc.などが含まれる。
目次
● 日本の遺伝子検査市場における市場規模、成長分析、および主要市場参加企業の評価
● 2036年までの日本の遺伝子検査市場に関する需要および成長機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、技術別、用途別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本の遺伝子検査市場のセグメンテーション
● タイプ別
予測・発症前検査
保因者検査
出生前・新生児検査
診断検査
薬理ゲノム検査
その他
● 技術別
細胞遺伝学検査および染色体解析
生化学検査
分子検査
● 用途別
がん診断
遺伝性疾患診断
心血管疾患診断
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