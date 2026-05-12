「化粧品用リン脂質の世界市場」調査レポート（日本市場規模も記載）を発行、年平均5.9%で成長する見込み

「化粧品用リン脂質の世界市場」調査レポート（日本市場規模も記載）を発行、年平均5.9%で成長する見込み