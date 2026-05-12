株式会社キザシオ（所在地：新潟市中央区鐙2-10-6、代表：最上正人）は、2026年7月7日(火)～9日(木)に過去最大規模のIT展示会「KIZACIOソリューションフェア2026」を、オンラインとリアル（朱鷺メッセ）のハイブリッド形式で開催します 。 本フェアは「AX（AIトランスフォーメーション）」をテーマに、76社200以上のIT製品・ソリューションが集結。 リアル会場での体験はもちろん、すべての出展製品を記憶した「AI社員」が、皆様一人ひとりの課題に合わせて最適なソリューションを提案する、次世代のパーソナルナビゲーションを提供いたします。 オンラインとリアルの垣根を超え、ビジネスの最前線を走る製品・サービス、そして総額50万円相当のギフトが当たる豪華なチャンスが一堂に会する、過去最大規模の3日間です。 さらに、金メダリストの谷本歩実氏やAIスペシャリストの津本海氏による講演、株式会社自治日報社と共催の自治体DX推進DXセミナーなど計9題の豪華プログラムも用意しました 。 ぜひ、会場で「AIが前提となる未来」の兆しをいち早く体感してください。 ■オンライン会場：特設サイト ■リアル会場：朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター（新潟県新潟市中央区万代島6－1） ※リアル会場は7月9日(木)のみ

■ KIZACIOフェアの見どころ

過去最大規模のIT製品・ソリューション展示

https://kizaciofair.jp/

76社による200以上の最新ソリューションを展示いたします 。AI、基幹業務ソリューション、セキュリティ、ネットワーク、バックオフィス支援など、多岐にわたるIT製品を網羅しています。

リアルとオンラインのハイブリッド開催

3日間のオンライン展示に加え、最終日である7月9日(木)には朱鷺メッセでのリアル展示を実施します 。 オンラインで手軽に情報を収集し、リアル会場で実際の製品を体験するといった、ハイブリッドならではの参加が可能です。

「AI社員」が展示会体験をナビゲート

200以上の出展製品を記憶したAI社員「谷橋紗楽（たにはしさら）」がチャットボットとなり、皆様の課題や興味に合わせて最適なソリューションを提案します 。24時間、いつでもPCやスマホから案内を受けられる、AX時代ならではの情報収集を体験いただけます 。

ギフトがもらえる多彩なキャンペーン

オンライン・リアルの両会場で、デジタルギフトや豪華景品が当たる抽選会、ポイントラリーなどの企画を多数用意しております。

■ 豪華9題の講演

【特別講演】女子柔道 金メダリスト：谷本 歩実 氏

金メダリストの思考力 ～柔道から得た人材育成のコツ～

日々限界に挑戦するアスリートが、自らの潜在能力“ポテンシャル”をいかに引き出しているのか。考え方ひとつでパフォーマンス発揮は大きく変わります。皆様の中にある秘めた力の引き出しについて語ります。 ■講師プロフィール 一本柔道で世界を魅了した柔道家。 小学3年生で柔道に出逢い20年間の現役生活を送る。23歳で迎えた2004 年アテネオリンピックでは、オール一本勝ちで金メダルを獲得。連覇のかかる2008年北京オリンピックでは、前年に選手生命が危ぶまれるほどのケガを負うが、再起を果たし五輪史上初となる2大会オール一本勝ちで連覇を成し遂げた。「平成の三四郎」と謳われたバルセロナオリンピック金メダリストの古賀稔彦氏との師弟関係にもなぞらえて「女三四郎」の異名が付いた。2018 年には国際柔道連盟殿堂入り。現在、日本オリンピック委員会理事。

【基調講演】株式会社スニフアウト 代表取締役CEO：津本 海 氏

AIネイティブ戦略が拓く競争優位の新地平 ～生成AIで再定義する企業変革の実践的道筋～

生成AIの導入効果は「効率化する」だけにとどまりません。企業の競争優位そのものを再定義する力を持っています。本講演では、Claude CodeやDifyといった最新のAIエージェント技術をデモを通して紹介しながら、なぜ今「AIを前提とした組織・事業づくり」が不可欠なのかを解説します。業界動向と具体事例をもとに、ツール導入で止まらず、意思決定・業務設計・人材活用をAI起点で変革する"AIトランスフォーメーション（AX）"の実践的な道筋をお伝えします。 ■講師プロフィール 東京大学大学院を2021年に卒業。理論物理学やヒューマンインターフェースを専門とし、在学時から大手化粧品メーカーや大手ゲーム会社で様々なAIや機械学習の開発に従事。チャットボットを提供するベンチャー企業にて新規事業の立ち上げ及びグロースを事業責任者として主導したのち、2022年11月に株式会社スニフアウトを創業。定着化を実現するヒューマンセントリックなAIエージェント開発や、上流の意思決定にまで入り込むコンサルティングを得意としており、これまで50以上の企業の生成AI導入を成功に導く。

【自治日報 自治体DX推進セミナー】総務省 自治行政局住民制度課サイバーセキュリティ対策室 調査員：小田 信治 氏

総務省セキュリティポリシーガイドラインの改定ポイントと今求められるセキュリティ対策について

令和8年3月に「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」が改定されました。ガイドラインにおける主な改定内容の解説とともに、国の動向や昨今のインシデント等を踏まえ、地方公共団体に求められる対応について説明いたします。

ICT講演

AIをPC上でも活用する！「パーソナルAI」時代に最適なデバイスとは

【講師】 レノボ・ジャパン合同会社 製品企画本部 プロダクトマーケティング部 部長/エバンジェリスト 元嶋 亮太 氏

今知っておくべきSCS評価制度の内容と、攻撃防御の為の傾向と対策

【講師】 ソフォス株式会社 コーポレートソリューション営業統括本部 コーポレートソリューション営業部 担当部長 田中 裕一 氏

AIで繋ぐ採用から定着 組織成長を加速させる最新の戦略人事とは

【講師】 株式会社HRBrain 事業統括本部 木下 実宥 氏

AIが集めて、Pleasanterが魅せる情報自動化の世界

【講師】 株式会社インプリム R&D Div DXソリューション部 エンジニア 山下 海渡 氏

Chrome Enterprise で実現する セキュアな AI 対策

【講師】 グーグル合同会社 パートナー営業統括本部 部長 西山 隆康 氏

生成AIは企業変革の切り札か？ NECが示す未来と実践ロードマップ

【講師】 日本電気株式会社 AIテクノロジーサービス事業部門 エバンジェリスト 石川 和也 氏

■ 開催概要

【テーマ】AX：競争優位を再定義する"AIネイティブ戦略" 【日 時】オンライン：7月7日(火)～9日(木) リアル(朱鷺メッセ)：7月9日(木) 9:30 ～ 17:00 オンライン事後公開：7月10日(金)～17日(金) 特別講演：谷本 歩実氏「金メダリストの思考力」 基調講演：津本 海 氏「AIネイティブ戦略がひらく競争優位の新地平」 出 展：76社、200以上のIT製品・ソリューション 製品分類： AI、業種ソリューション、基幹業務ソリューション、営業支援・マーケティング、 介護・福祉・医療ソリューション、自治体・公共ソリューション、 情報共有・コラボレーション、セキュリティ、バックオフィス・電子保存、 ネットワーク、ハードウェア 他 開催会場：オンライン：KIZACIOソリューションフェア特設サイト リアル：朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 2Fメインホール 参加費用：無料 告知サイト： https://kizaciofair.jp

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