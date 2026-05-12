近畿大学（大阪府東大阪市）と、卒業生の石井智大氏が設立した近大発ベンチャーの株式会社IOBI（大阪府大阪市）は、令和8年（2026年）5月19日（火）、近畿大学の起業家育成拠点「KINCUBA Basecamp」において、在学生を対象としたイベント「#近大に恩返し」を開催します。本イベントは、在学生が起業やビジネスに関心を持つきっかけを創出することを目的として、試食用ラーメンの提供に加え、起業、キャリアに関する相談・交流コーナーを実施します。 【本件のポイント】 ●近畿大学と近大発ベンチャーの株式会社IOBIが、在学生向けイベント「#近大に恩返し」を開催 ●株式会社IOBIが企画運営する「ラーメンステーション」を通じて、食べログ百名店9年連続受賞の「らーめん香澄」の「魚介出汁の味噌ラーメン」を試食用仕様で100食提供 ●本イベントをきっかけとして、在学生が起業やビジネスに関心を持ち、近畿大学の起業支援拠点や近畿大学発ベンチャーの取り組みを知る機会を創出 【本件の内容】 本イベントは、平成31年（2019年）に近畿大学経済学部を卒業した石井智大氏が設立した近畿大学発ベンチャー企業である株式会社IOBIが、母校への感謝と後輩学生へのエールを込めて企画したものです。 当日は、株式会社IOBIが企画・運営する「ラーメンステーション」を通じて、食べログ百名店9年連続受賞した「らーめん香澄」の「魚介出汁の味噌ラーメン」を試食用仕様で100食提供します。また、会場内には交流コーナー「学びゾーン」を設け、近畿大学発ベンチャー起業支援プログラム「KINCUBA」のメンターも務める石井氏が起業やキャリア、事業づくりに関する在学生からの質問に答えます。普段KINCUBA Basecampに足を運ぶ機会の少ない学生にも、本イベントをきっかけとして起業やビジネスに関心を持ってもらい、近畿大学の起業支援拠点や近畿大学発ベンチャーの取り組みを知る機会とします。 【開催概要】 日時：令和8年（2026年）5月19日（火）12：00～14：00 場所：KINCUBA Basecamp （大阪府東大阪市小若江3-6-9、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分） 対象：近畿大学生（参加無料、事前申込不要） 内容：①「魚介出汁の味噌ラーメン（麺半玉・ネギ）」試食の提供 ※試食100食がなくなり次第終了 ②交流コーナー「学びゾーン」（担当：株式会社IOBI 代表取締役 石井智大氏） 【プロフィール】 石井智大（いしいともひろ）氏 株式会社IOBI 代表取締役 近畿大学経済学部を平成31年（2019年）に卒業。株式会社IOBIを設立し、地方創生メディア「Made In Local」を主軸に、地方企業のブランディング支援などを手がける。令和5年（2023年）からは、一定期間ごとに名店が入れ替わるラーメン店「ラーメンステーション」を運営。令和6年（2024年）12月には、近畿大学発ベンチャー起業支援プログラム「KINCUBA」のメンターに就任し、起業家育成にも貢献中。 また令和7年（2025年）7月には三重県名張市の公民連携コーディネーター、令和8年（2026年）4月には兵庫県西脇市の企業版ふるさと納税 営業代行・アドバイザーに就任し活躍の場を広げる。 【株式会社IOBI】 所在地 ：〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3丁目18-9 新大阪日大ビル9階 代表者 ：代表取締役 石井智大 設立 ：平成31年（2019年）4月10日 事業内容 ：メディア事業、ブランディング事業、デベロッパー事業 資本金 ：1,000万円 ホームページ：https://iobi.co.jp/ 【近畿大学発ベンチャー起業支援プログラム「KINCUBA」】 近畿大学が全学をあげて取り組んでいる起業支援プログラムで、令和8年（2026年）4月30日現在、214社の近畿大学発ベンチャー企業が登録されています。多様な研究分野や卒業生ネットワーク、ものづくり地域とのつながりなど、総合大学としての強みを生かして、学生や研究者の起業を支援しています。学びやマッチングのサポート、各分野のメンターによる相談受付、キャンパスを活用した実証実験などを通じて、起業マインドの醸成から法人設立、事業展開まで一貫した支援を行っています。活動拠点は、24時間利用可能で登記にも対応したインキュベーション施設「KINCUBA Basecamp」です。なお、「KINCUBA（キンキュバ）」とは、"KINDAI"と"INCUBATION"を組み合わせた造語です。 【関連リンク】 KINCUBA Basecamp https://www.kindai.ac.jp/kincuba/basecamp/