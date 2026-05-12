自動点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システム、労働安全衛生システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、アルコール・インターロック装置を個人の車両に導入した家族へのインタビューを実施し、2件の事例レポートを公開しました。 本レポートでは、長年の飲酒習慣を抱える高齢ドライバーとその家族が、飲酒運転への不安や「車を取り上げるしかない」という葛藤に直面する中、アルコール・インターロック導入によって「運転する自由」と「家族の安心」を両立していくまでの実態を紹介しています。 1件目では、定年後に飲酒量が増加した父親に対し、息子が「万が一」を防ぐため両親の車2台へ同時にアルコール・インターロックを導入した事例を紹介。2件目では、飲酒後に重傷事故を経験した高齢ドライバーの家族が、鍵を隠し続ける生活から脱却し、アルコール・インターロックを通じて安心を取り戻していく過程を取り上げています。 本取り組みは、実際の利用者の声を通じて、飲酒運転防止を「個人の意志」だけに委ねるのではなく、技術によって支える具体的な選択肢を社会へ発信することを目的としています。

1.アルコール・インターロック Mさんの導入事例

2.アルコール・インターロック 川崎さん（仮名）の導入事例

https://www.tokai-denshi.co.jp/uploads/pdfs/20260511/6a015d794cacb.pdfhttps://www.tokai-denshi.co.jp/uploads/pdfs/20260511/6a0168002c11f.pdf

当社は今後も、アルコール・インターロックの普及を通じて、飲酒運転防止および安全な交通社会の実現に貢献してまいります。 ■その他の導入事例はこちらから アルコール・インターロックの個人利用に関する導入事例を多数掲載しています。 https://alcohol-interlock.com/carsales/voice/

アルコール・インターロックについて

アルコール・インターロック装置「ALC-ZEROⅡ」 製品ページ：https://alcohol-interlock.com/device/

アルコール・インターロックの社会実装と個人装着を推進する特設サイト

■アルコール・インターロックの社会実装と個人装着を推進する特設サイト アルコールインターロック.com：https://alcohol-interlock.com/ ■本件に関するお問い合わせ先：東海電子株式会社 IL推進事業部 E-mail:info@tokai-denshi.co.jp ■東海電子株式会社 IL推進事業部 Instagram：https://www.instagram.com/tokai_denshi_il X：https://x.com/tokai_denshi Line：@700xyfip ■東海電子は、交通安全・地域啓発イベントの参加を希望しています！ 地域の安全管理に関わるみなさま、ぜひお声がけください。 https://transport-safety.jp/archives/26257 ■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催しています https://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、 社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。 東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/ 東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/ 東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/