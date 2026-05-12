株式会社ニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡元）は、株式会社コンカー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 橋本 蘒生、以下「コンカー」）・当社共催の無料オンラインセミナー「請求書処理時間を最大70%削減するConcur Invoice活用セミナー」を開催します。

1. セミナー概要

請求書処理業務において、紙やPDFなどフォーマットが異なる請求書の処理に多くの時間を要し、入力ミスや確認作業の負担に悩まれている企業様も多いのではないでしょうか。 こうした課題の解決に向け、請求書処理業務の効率化をテーマに、コンカーが提供しているConcur Invoiceの特長や活用ポイントを分かりやすく解説する無料オンラインセミナーを開催いたします。 本セミナーの前半では、Concur Invoiceを活用した請求書処理の自動化・効率化の仕組みについて、具体的な活用イメージを交えながら解説します。請求書処理における手作業を削減し、業務負荷軽減と生産性向上をどのように実現できるのかをご紹介します。 後半では、請求書処理の業務効率をさらに高める請求書自動登録サービスInvoice PAを取り上げます。入力業務のさらなる削減や運用負荷の軽減を実現するポイントを、実務目線で具体的にお伝えします。 また、実際にConcur InvoiceおよびInvoice PAを導入し、業務改善を実現した企業の導入事例をご紹介し、導入効果や活用のポイントをイメージしやすい形でお届けします。 請求書処理業務の効率化やデジタル化をご検討中の企業様、経理業務に課題をお持ちのご担当者様にとって、有益な内容となっております。

【こんな方におすすめ】 ▪ 請求書の入力・チェックに毎月多くの時間を取られている企業様 ▪ 紙やPDFの請求書がバラバラに届き、処理が煩雑になっているご担当者様 ▪ 少人数の経理体制で、請求書処理の負担をできるだけ減らしたい企業様 ▪ 手入力によるミスや差し戻しをなくし、作業をもっとシンプルにしたい方 ▪ Concur Invoiceを導入済み、または導入を検討しており、具体的な活用方法を知りたい企業様

2. 開催概要

日程

2026年5月26日(火) 15:00～16:00（予定）

開催形式

Zoom開催(無料)

内容

(1) 請求書処理時間を最大70%削減するConcur Invoiceのご紹介 (2) 業務効率をさらに高める請求書自動登録サービスInvoice PAのご紹介 (3) 導入事例のご紹介

3. 会社概要

https://us06web.zoom.us/webinar/register/6017773796330/WN_NQUMCCaVToiTOt8lbrSiVQ%20

【会社概要】 会社名：株式会社ニーズウェル 所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階 代表者：代表取締役社長 松岡 元 設立：1986年10月 URL： https://www.needswell.com/ 事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守 【報道関係資料】 IRニュース https://www.needswell.com/ir/news その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index 【製品・サービスについてのお問合せ先】営業部 sales@needswell.com ​050-5357-8344（直） 【ニュースリリースについてのお問合せ先】経営企画部 ir-contact@needswell.com

■本リリースについて 本リリースに記載の内容は、株式会社ニーズウェルが当社の責任において作成したものです。 ■株式会社コンカーについて 世界最大の出張・経費管理クラウド SAP Concur の日本法人で、2010年10月に設立されました。『Concur Expense（経費精算・経費管理）』・『Concur Travel（出張管理）』・『Concur Invoice（請求書管理）』を中心に企業の間接費管理の高度化と従業員の働き方改革を支援するクラウドサービス群を提供しています。 コンカーの詳細については https://www.concur.co.jp をご覧ください ■SAP Concurについて SAP Concur は、出張、経費、請求書管理を統合したソリューションを提供する世界有数のブランドであり、これらのプロセスの簡素化と自動化を追求しています。高い評価を得ているSAP Concurのモバイルアプリは、社員の出張をサポートし、経費を自動で入力し、請求書の承認を自動化します。AIを使いリアルタイムのデータを統合、分析することで、効率的な支出管理を行うことが可能です。SAP Concurのソリューションは、手間の掛かる作業をなくし、お客様の業務効率化に貢献、最高の状態でビジネスを進めることができるようサポートします。詳細はconcur.comまたはSAP Concur ブログをご覧ください。 SAP、SAP ロゴ、記載されているすべての SAP 製品およびサービス名はドイツにある SAP SE やその他世界各国における登録商標または商標です。またその他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の登録商標または商標です。