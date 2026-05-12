鎌倉市大船・山蒼稲荷神社の参道に連なる なりわい賃貸住宅全７店舗が開業！『kuguru（くぐる）』グランドオープン ～5月31日(日)にはオープニングイベント「おひろめ福の市」を開催～

松竹株式会社

松竹株式会社（※1）が、かつて「松竹大船撮影所」があった鎌倉市大船エリアの山蒼稲荷神社に隣接する敷地において、株式会社ブルースタジオ（※2）の企画・建築設計監理のもと2025年11月に竣工いたしました商住一体型 複合施設「kuguru（くぐる）」において、この度、全7店舗が開業し、グランドオープンを迎えました。

本リリースでは、個性豊かな店舗ラインナップのご紹介と、2026年5月31日（日）に開催するメディア及び地域住民のみなさま向けのオープニングイベント「おひろめ福の市」の詳細をご案内いたします。是非、お誘い合わせの上ご来場ください。

※１松竹株式会社（本社 : 東京都中央区、代表取締役社長 社長執行役員 : 高橋 敏弘)

※２株式会社ブルースタジオ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：大地山 博）

〇「kuguru（くぐる）」のコンセプト

『kuguru』は、大船の「顔の見える商い文化」と松竹大船撮影所が培ってきた「ものづくり文化」を受け継ぎ、「暮らしと商いが共存する❛なりわい暮らし’」をコンセプトに掲げた、商住一体型の複合施設です。本施設は、店舗専用区画（2区画）と、住居と「なりわい」を両立できる土間付きの店舗兼住宅区画（5区画）で構成されています。全面開業を迎えた今、軒先には色とりどりの「のれん」が並び、店主の個性がにじみ出ています。神社へと続く参道は、施設名『kuguru』の通り、のれんを「くぐる」たびに、新しい暮らしの楽しみや店主との会話が生まれ、思わず寄り道したくなる、活気ある風景が完成しました。

〇入居店舗紹介

〇オープニングイベント詳細

【名 称】山蒼のお稲荷さんと kuguruおひろめ福の市

【日 程】2026年5月31日（日） 11:00-15:00

【場 所】kuguru （住所: 〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2丁目21-6＜山蒼稲荷神社 横＞）

JR東海道線・横須賀線・京浜東北線 大船駅より徒歩6分

【イベントチラシPDF】

URL:https://www.bluestudio.jp/bs_news/docs/kuguruOP_flyer.pdf

＼おみくじ福引きを開催！／

「おひろめ福の市」では、kuguru対象店舗でご利用いただける「kuguru利用券」等が当たる「おみくじ福引き」を開催します！配布しているチラシのご提示につき1回、または、kuguru公式Instagramのフォロー画面ご提示につき1回福引きにご参加いただけます。

※利用券の有効期限は5/31～6/30（1ヶ月間）です。

※抽選は、お一人様につき、最大2回まで（チラシ・Instagramの各条件につき1回限り）となります。

※予定数に達し次第、終了いたします。

※掲載内容は、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※駐車場はございません。公共交通機関または近隣駐車場のご利用をお願い致します。

※会場は住宅街の中にございます。近隣のお客様にご迷惑になる行為はご遠慮ください。

※当日は弊社スタッフが写真・動画の撮影を実施いたします。撮影した写真や映像はブルースタジオのWebメディアや広告等で使用いたしますので予めご了承ください。

〇kuguru公式Instagram

『kuguru』の公式Instagramでは、各店舗の紹介や、今後開催されるイベント情報を随時発信してまいりますので、ぜひご覧くださいませ。

URL：https://www.instagram.com/kuguru_official/

〇建物概要

名称：kuguru（くぐる）

用途：長屋+共同住宅+店舗

所在地：〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2丁目21-6（山蒼稲荷神社 横）

アクセス：JR東海道線・横須賀線・京浜東北線 大船駅より徒歩6分 事業主・貸主：松竹株式会社

建築設計監理：株式会社ブルースタジオ

施工：ジェクト株式会社

構造規模：木造／地上2階建て

竣工：2025年11月

敷地面積：367.74平方メートル

建築面積：210.33平方メートル

延べ面積：379.95平方メートル