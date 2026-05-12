成城石井×ユナイテッドアローズ 初のコラボレーション 袋詰めのプロ×ファッションのプロが贈る、限定デザインのショッピングバッグを5月17日に一部店舗および公式オンラインショップにて数量限定で新発売！

株式会社成城石井

株式会社成城石井（本社事務所：神奈川県横浜市西区みなとみらい、代表取締役社長：後藤勝基）は、株式会社ユナイテッドアローズ(以下、UA)との初の共同開発による「UNITED ARROWS×成城石井 オリジナルショッピングバッグ」を2026年5月17日（日）に、成城石井の店舗（全229店舗のうち、30店舗）および成城石井の公式オンラインショップ「成城石井.com」（https://seijoishii.com/）にて数量限定で発売いたします。

TOPICS

・成城石井とUAが「食」と「装」を繋ぐ、機能性とファッション性を兼ね備えたショッピング

バッグを共同開発。

・成城石井の袋詰めのプロが監修し、スーパーマーケットならではのアイデアが光る、

日々のお買い物に便利な実用性の高い設計。

・両社のコーポレートカラーを組み合わせて作り上げた成城石井限定のデザインで、

用途に合わせてお選びいただける大小2種を、全国30店舗と公式オンラインショップ

「成城石井.com」にて数量限定で発売。

■成城石井×UA、初のコラボレーションの背景：異業種が共鳴するものづくりのこだわり

今回のコラボレーションは、成城石井とUA両社に共通するものづくりへのこだわりと、お客様に新しい体験をお届けしたい、という想いから実現しました。成城石井は、バイヤーが国内の名産品や世界中から発掘する嗜好性の高い多彩な輸入商品を取り揃え、さらに、「おいしさ」にこだわった自家製の惣菜やオリジナルの商品開発にも注力する、独自のラインアップを展開するスーパーマーケットです。一方、UAは「豊かさ・上質感」を軸に洗練されたライフスタイルを提案するセレクトショップです。国内外のトレンドを取り入れた感度の高い商品をセレクトするだけに留まらず、オリジナル商品の開発にも力を入れ、デザイン性の高い多彩な商品展開を行っています。世界中の良いものに精通する両社の、より良いものを追い求めて生み出していくという理念や「お客様の日常を豊かにしたい」という想いが合致。「食」を楽しむお買い物と「装い」を楽しむお出かけ、その両方のシーンに欠かせない「バッグ」に双方の知見を注ぎ込みました。お買い物や持ち運びのしやすさといった、成城石井の袋詰めのプロが追求した実用性と、ファッションのプロが提案する洗練されたデザイン性を兼ね備えた作りになっています。単なる荷物を持ち運ぶためだけの道具ではなく、日々のお買い物を楽しく、豊かに彩る、新しい体験をご提案します。

■商品設計へのこだわり：袋詰めのプロが監修した高い実用性と洗練されたデザイン

本商品は、両社の強みを注ぎ込むことで、高い機能性とファッション性を両立させました。両社のコーポレートカラーを組み合わせた気品あるストライプのデザインと、成城石井のコーポレートロゴをモチーフとした刺繍のUAロゴがポイント。このロゴは、UAのデザイナーが本商品のためだけに書き下ろした限定デザインです。お買い物シーンだけでなく、日常に寄り添うサブバッグとしても、普段の装いにワンポイント洗練された美しさを加えます。商品設計においては、日頃から、店頭でお客様の買い物に寄り添う成城石井の袋詰め担当スタッフの意見を反映しました。お客様のお買い物のしやすさや、商品の持ち運びやすさを追求し、考え抜かれたサイズ感や収納機能、耐久性を実現。荷物の量やお買い物シーンに合わせてお選びいただける大小2つのサイズをご用意しました。実用性とファッション性が融合した、わくわくする新しいお買い物体験をお楽しみいただけます。

【商品概要】

商品名：UNITED ARROWS×成城石井 オリジナルショッピングバッグ（大）

税込価格：5,269円

サイズ：高さ（H）約38cm × 横幅（W）約30cm × 奥行（D）約15cm

特長 ：まとめ買いやワインボトルの収納に最適なサイズ感。荷物が増えても手をふさぐことなく、

肩に掛けて持ち運べる「ショルダーストラップ」を採用。内側にはワインボトルがぴったりと

収まる「ワインポケット」を備え、商品の揺れを抑えて、安定した持ち運びをサポートしま

す。生鮮食品やお惣菜などをお持ち帰りいただく際に便利な、保冷材を入れるためのメッシュ

ポケットも備えています。

※「ワインポケット」は大サイズのみの特別仕様。

商品名：UNITED ARROWS×成城石井 オリジナルショッピングバッグ（小）

税込価格：4,389円

サイズ：高さ（H）約24cm × 横幅（W）約25cm × 奥行（D）約14cm

特長 ：日常のちょっとしたお買い物や、サブバッグとして手軽にお使いいただけるコンパクトな

サイズ感。大サイズと同じく、保冷材用のメッシュポケットを完備し、お惣菜などのお持ち

帰りにも便利です。

【販売方法】

公式オンラインショップおよび成城石井の店舗（一部店舗を除く）よりご購入いただけます。

１.店頭での販売

・発売日：5月17日（日）

・発売開始時刻：各店の開店時間より販売いたします。

・販売店舗：スーパーマーケット「成城石井」30店舗

成城店、青葉台店、アトレ恵比寿店、ルミネ大宮ルミネ2店、ルミネ横浜店、ルミネ立川店、ルミネ川越店、

ルミネ北千住店、新丸ビル店、ルミネ大船店、ルミネ新宿ルミネ1店、越谷イオンレイクタウン店、柿の木坂店、等々力店、

浜田山店、自由が丘店、池尻大橋店、トリエ京王調布店、ペリエ千葉店、ニュウマン高輪店、京阪モール京橋店、

阪急西宮店、イオンモール伊丹店、名古屋広小路店、名古屋セントラルガーデン店、エスパル仙台店、さんすて岡山店、

水戸エクセル店、CoCoLo新潟店、広島駅店

※お一人様大・小各1点限りとさせていただきます。

※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。

２.公式オンラインショップでの販売

・発売日：5月17日（日）

・発売開始時刻：10時

・販売場所：公式オンラインショップ「成城石井.com」(https://seijoishii.com/) にて販売

・お届けエリア：全国

※購入には「成城石井.com」への会員登録が必要になります。

※お一人様大・小各1点限りとさせていただきます。

※「成城石井.com」では、「UNITED ARROWS×成城石井 オリジナルショッピングバッグ」は他商品との同時購入は

できません。（大・小の同時購入もできません。）

※商品代金に加え、送料がかかります。

※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります。

■株式会社ユナイテッドアローズについて

1989年創業。独自のセンスで国内外から調達したデザイナーズブランドとオリジナル企画の紳士服・婦人服および雑貨等の商品をミックスし販売するセレクトショップを運営しています。「ユナイテッドアローズ」「ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ」「ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング」等のブランドやレーベルを展開。

■株式会社成城石井について

株式会社成城石井（代表取締役社長：後藤勝基）は、1927年の創業以来、世界各地・日本全国から厳選されたこだわりの食品を取り揃え、常にお客様の期待に応える「食」を提供し続けるスーパーマーケットです。独自の自社輸入システムや自社「セントラルキッチン」による製造を強みに、全国（1都2府20県）で200店舗以上を展開しています。

2027年に創業100周年を迎える成城石井は、「『SEIJO ISHII』には、『OISHII（おいしい）』がある」をモットーに、これからも世界中・日本中から厳選した、おいしくこだわりのある食品をお届けいたします。また、「食にこだわり、豊かな社会を創造する」という経営理念のもと、お客様に「食べる・こだわる・会話する・集まる」という4つの喜びを提供し、幸せに満ちあふれた社会を創造する“ライフスタイルスーパー”を目指してまいります。

＜コーポレートサイト＞ https://corporate.seijoishii.com/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/seijoishii1927/(https://www.instagram.com/seijoishii1927/)