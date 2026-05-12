【 沖縄県 × eiicon × 琉球ミライ 】『Boost Up OKINAWA 2026』沖縄でPoC・事業化を目指す県内外スタートアップ（法人/個人）支援プログラムの4期目が始動！参加募集を開始

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都港区虎ノ門、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）は、

2026年5月12日（火）、沖縄県が主催し、沖縄でのビジネス・サービスを加速させるスタートアップ支援プログラム『Boost Up OKINAWA 2026（運営：eiicon 以下、本プログラム）』の始動、ならびに 本プログラムに参加し、沖縄での起業・PoC・事業化を目指す県内外のスタートアップ（法人/個人）参加希望企業の募集を開始しました。

https://eiicon.net/about/boostup-okinawa2026(https://eiicon.net/about/boostup-okinawa2026)

沖縄に2拠点をもつeiiconによる沖縄県「スタートアップアクセラレーション事業」運営は、2023年度より4期連続での受託となります。昨年度に続き、eiiconと共に、琉球ミライ株式会社（本社：沖縄県沖縄市中央、代表取締役：野中光、以下 琉球ミライ）が沖縄県内企業が取り組む本事業を支援いたします。

沖縄県 × eiicon × 琉球ミライ『Boost Up OKINAWA 2026』

■沖縄県 × eiicon × 琉球ミライ『Boost Up OKINAWA 2026』

『Boost Up OKINAWA』は、沖縄の特性を活かしながら、実証・事業化を通じて次の成長ステージを目指すスタートアップを以下の対象で広く募集します。

・県内スタートアップ（フリーテーマ）

・全国のスタートアップ（観光／ヘルスケア／エネルギー／サーキュラーエコノミー）

「沖縄で実証をおこない、事業をスケールさせたい」

「県・事務局・専門家の協力を得ながらサービス実証に挑戦したい」

など、全国の皆様からのエントリーをお待ちしております。

□『Boost Up OKINAWA 2026』採択メリット

沖縄理解と事業成長を加速するセミナー

資金調達や沖縄市場の理解を深める共通講義に加え、組織戦略・事業開発など各社の課題に応じた少人数制のセミナーを開催します。

沖縄での実証・事業化を加速するネットワーク

スタートアップ各社の状況・課題に応じて、沖縄県・事務局(eiicon/琉球ミライ）・沖縄の連携機関が、サービス実証～実装までサポートします。

※支援確定時のキックオフはグローバルイベント「KOZAROCKS 2026」での共同開催です！

KOZAROCKS 2026公式サイト https://kozarocks2026.koza.rocks/

第一線のメンターによる事業成長支援

各社のフェーズに応じて、事業開発・資金調達・組織構築などの領域で実績を持つメンターをアサインし、メンタリング・アドバイスを実施します。



事務局による事業推進サポート

プロジェクト推進に向けて、事務局メンターが、マーケットインの思想と、プロダクトの検証に関するマイルストーン設計支援～ハンズオン支援を実施します。



□参加者募集領域

スタートアップが成長し続ける地域 沖縄として歴史的・文化的な特徴を活かし、かつ、島しょ地域特有の課題解決による新産業の発展を目指すスタートアップを募集します。

※募集要項・参加条件・スケジュール等、応募の際は必ず公式ページをご確認ください。

https://eiicon.net/about/boostup-okinawa2026(https://eiicon.net/about/boostup-okinawa2026)

●全国スタートアップ（法人/個人）募集領域 ※5~6者の支援を予定

１. 観光

時期の集中によるオーバーツーリズムが地域負担を高める中、「持続可能な観光」と「高付加価値な体験」を両立する新たな観光モデルの構築。需要分散と地域資源の活用、デジタル技術による体験向上を通じて、旅行者と地域がともに豊かになる観光の実現を目指します。

２. ヘルスケア

高齢化や生活習慣病の増加、離島における医療・介護リソースの偏在が課題となっています。私たちは、住民・企業主体の予防とケアの一体化や、生物資源と先端技術を活用した新たなヘルスケア産業の創出を通じ、地域の健康課題解決と産業振興を両立するモデル構築を目指します。

３. エネルギー

沖縄はエネルギーの多くを県外の化石燃料に依存しており、価格変動や災害時の停電リスクが課題となっています。私たちは、再生可能エネルギーの系統制約をテクノロジーで克服し、エネルギーの地産地消と災害時の自立性を両立する新たなモデルの実現を目指します。

４. サーキュラーエコノミー

観光や建設需要の拡大により、資源確保と廃棄物処理は沖縄の持続性を左右する重要課題となっています。廃棄物を資源へと転換する自律型サイクルの構築に向け、再資源化技術とデータ活用による循環最適化に取り組み、島の未来を支える新たな循環モデルの実現を目指します。



●沖縄県内スタートアップ（法人/個人）募集領域 ※4~5者の支援を予定

フリーテーマ

沖縄県内で事業を展開するスタートアップを対象に、事業領域を問わず広く募集します。既存事業の高度化や新たなパートナーとの連携を通じ、沖縄から全国・グローバルへ挑戦する意欲ある企業の参画を募集しています。

□『Boost Up OKINAWA 2026』スケジュール

※スケジュールは都合により変動する可能性があります。

半年間のメンタリング期間を通じて、事業の伴走支援や少人数制のセミナー、ネットワーキング等を開催。スタートアップの急成長を支援します。

2026年5月12日 エントリー開始 ※本プレスリリース

2026年5月19日 プログラム説明会（オンライン）

本プログラムの内容詳細についての説明のほか、質疑応答も広く受け付けます。

少しでもプログラム参加にご関心のある方は、お気軽に下記よりお申込みください。

2026年5月19日 （火） 18:00～19:00

プログラム説明会申込ページ： https://boostup-okinawa2026.peatix.com(https://boostup-okinawa2026.peatix.com)

2026年6月10日 エントリー締切

2026年6月中旬 書類選考・オンライン面談選考

2026年6月下旬 選考結果のご連絡

※以降、採択者のみ

2026年7月10日 キックオフ（「KOZAROCKS 2026」）

プログラム参加者が一堂に会する場です。沖縄県内関係者とのネットワーキングを予定。

2026年7月～11月 インキュベーションプログラム（事務局による伴走支援 原則オンラインで実施）

・セミナー受講（資金調達 / 知財法務 / 広報 / PMF / 人事など）

・各専門家による座学と相談会（メンタリング）

・ ネットワーキング（沖縄でのネットワークイベント など）

2026年12月下旬 成果発表会（DEMODAY）@ 那覇

※県内関係者とのネットワーキングを含む

□メンター（順不同：一部）

実践経験豊富なメンターから講座で学び、個別メンタリングで相談が可能。事業がスケールするために必要な知見・示唆を提供します。 ※状況にあわせてメンターを事務局にてアサインします。

コアメンター

篠原 豊（エバーコネクト株式会社 CEO）

小澤 尚志（株式会社eiicon株式会社eiicon Executive Incubator）

下薗 徹（株式会社eiicon Quality of Open Innovation Officer）

セミナー講師

兼村 光（フォーシーズ株式会社取締役）

伊藤 仁成（株式会社MTG Ventures 代表パートナー / 地域と人と未来株式会社 代表取締役）

下薗 徹（株式会社eiicon Quality of Open Innovation Officer）

※コアメンター・セミナー講師は変更となる可能性があります。

沖縄県 × eiicon × 琉球ミライ『Boost Up OKINAWA 2026』 参加者エントリーページ

https://eiicon.net/about/boostup-okinawa2026(https://eiicon.net/about/boostup-okinawa2026)

沖縄県 「令和8年度スタートアップアクセラレーション事業」について

沖縄県を取り巻く環境は、経済のグローバル化や産業構造の変化等により、これまで以上に変動の激しい渦中にあり、革新的な技術やビジネスモデルで新しい価値を生み出すスタートアップは、イノベーションの担い手として期待されています。

本事業は、沖縄の優位性や潜在力を活かし、産業の新たな成長や様々な社会課題の解決を牽引する人材及びスタートアップ等を育成・輩出することを目的に実施します。

参考記事：

昨年度『Boost Up OKINAWA 2025』デモデイ（成果報告会） 紹介記事

沖縄の産業活性化を4つの領域で加速 ―― スタートアップの挑戦と次の一手とは？

https://tomoruba.eiicon.net/articles/5448

□本プログラムに関するご質問・お問い合わせ

『Boost Up OKINAWA 2026』運営事務局（運営：株式会社eiicon・琉球ミライ株式会社）

TEL：03-6670-3273

Mail： okinawa-startup（＠）eiicon.net

※（＠）を@に変換ください。





■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都港区虎ノ門3丁目4-7 虎ノ門36森ビル2階 ※2026年4月1日より左記住所に移転

沖縄拠点１.（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央１－７－８

沖縄拠点２.（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町１８－４

東海支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内

静岡拠点：静岡県浜松市中央区鍛冶町１００－１ ザザシティ浜松中央館 B1F FUSE内

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

関西拠点（起業プラザひょうご内）： 兵庫県神戸市中央区浪花町56 KiP内

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営、イベント企画・支援サービス、ソーシングサービスなど

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせたOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数39,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。ISO 56001認証取得。

https://auba.eiicon.net/

国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる海外企業向け共創プラットフォーム

「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

https://corp.eiicon.net/forglobal(https://corp.eiicon.net/forglobal)



完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

※掲載の情報は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。