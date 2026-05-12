日本初 OBDII型デジタコ「Will-Fleet」製品紹介ウェビナーを5月19日に開催

株式会社Will Smart

「移動」を支えるテクノロジー企業として物流DXの課題解決に取り組む株式会社Will Smart（東京都江東区 代表取締役社長：石井康弘、以下 Will Smart）は、2026年4月27日に注文受付を開始した日本初（※）のOBDII型デジタルタコグラフ「Will-Fleet（型式名：OD420JP）」について、製品紹介ウェビナーを2026年5月19日（火）11:00より開催いたします。本ウェビナーでは、煩雑な配線工事不要で簡単に導入できる「Will-Fleet」の製品特長・荷主/運送事業者それぞれの活用シーン・導入ステップに加え、販売パートナーのご案内も行います。2026年4月施行の改正物流効率化法（CLO）対応をご検討中の運送事業者様・荷主企業様、販売パートナーをご検討中の企業様はもちろん、報道関係者の方もご参加いただけます。



※国土交通省公表「令和７年度 運行管理の高度化認定機器一覧」参照（2025年12月 自社調べ）

■開催の背景

Will Smart は、中期の成長戦略において物流DXを重点領域に位置づけており、全国に約6万3,000社存在する中小トラック運送事業者の業務効率化・データ活用支援を推進しています。2026年4月施行の改正物流効率化法（CLO）により、年間9万トン以上の貨物を取り扱う「特定荷主」に対し、荷待ち・荷役・運行に関するデータの把握と定期報告が義務付けられました。荷主企業においては、委託先を含む物流全体の荷待ち・運行データを正確に把握できなければ、法令上求められる「計画→実行→検証→報告」のサイクルを回すことが困難です。一方、運送事業者においては、配線工事の煩雑さや初期費用の高さがデジタコ導入の障壁となっており、国土交通省が目標とする2027年装着率85%達成に向けた対応が急務となっています。こうした背景のもと、「Will-Fleet」は煩雑な配線工事不要のOBDII接続という簡便性と、高頻度・高精度なデータ取得を両立した製品として、多くのお問い合わせをいただいています。本ウェビナーでは、荷主企業・運送事業者それぞれの具体的な活用シーンを交えながら、製品の特長・活用シーン・導入ステップについて、Will Smart担当者が丁寧にご説明いたします。

■ウェビナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25260/table/145_1_47108e656737810079c7484c6b066583.jpg?v=202605120252 ]

■「Will-Fleet」について

「Will-Fleet（型式名：OD420JP）」は、車両のOBDIIポートに差し込むことで導入できる、国土交通省認証基準準拠の日本初OBDII型デジタコです。走行距離・時間・車両位置情報などを0.5秒～数分単位の高頻度で取得します。荷主企業には、委託先を含む物流全体の荷待ち・荷役・運行データの可視化とCLO報告データの整備を支援。運送事業者には、煩雑な配線工事不要の簡単導入で協力会社（傭車）を含めた迅速な展開が可能となり、安全運転管理・燃費改善・コスト削減に貢献します。

■報道関係者の皆様へ

本ウェビナーには報道関係者の方もご参加いただけます。取材・掲載をご検討の際は、申込フォームの「参加区分」にて「メディア」をご選択ください。

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株式会社Will Smartとは

Will Smartは顧客企業との対話を通じて培った経験やノウハウ、最新のソリューションを活用し、モビリティ業界のお客さまとの共創による社会課題の解決に取り組んでいます。

特に、デジタル技術を活用した既存業務の無人化や自動化に強みを持ち、バスターミナルにおけるバスダイヤ統合表示システムの新規開発やEVカーシェアリング・無人レンタカー・ライドシェア等を実現するIoT車載デバイスの提供、バス共同経営を支えるデータ分析基盤の構築など、幅広い分野での支援実績がございます。

詳しくはWill SmartのWebサイト(https://willsmart.co.jp/)をご覧ください。

会社概要

会社名︓株式会社Will Smart

代表者︓代表取締役社長 石井康弘

設立︓2012年12月12日

事業内容︓モビリティ業界を中心とした事業課題解決に対してDX 技術を駆使したソリューションの企画・提案、ソフトウェアの受託開発と運用支援。

資本金︓634百万円（2025年12月31日現在）

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【本イベントに関するお問い合わせ先】

株式会社Will Smart イベント事務局

TEL:03-3527-2100 MAIL: event@willsmart.co.jp