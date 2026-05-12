VUCA・ニューノーマル時代に直面する経営課題を解決するための多彩なソリューションが一堂に集う総合展示会「ビジネスイノベーションJapan 2026 大阪 春」出展

株式会社タナベコンサルティンググループ

日本の経営コンサルティングのパイオニアである株式会社タナベコンサルティング（本社：東京都千代田区・大阪市淀川区、代表取締役社長：若松 孝彦）は、2026年5月20日（水）～22日（金）の期間で開催される「ビジネスイノベーションJapan 2026 大阪 春」に出展いたします。

お申込はこちら :https://www.bizcrew.jp/expo/bij-osaka

１．「ビジネスイノベーションJapan 2026 大阪 春」について

「ビジネスイノベーション Japan 2026 大阪 春」は、VUCA・ニューノーマル時代に直面する企業の経営課題を解決するための多彩なソリューションが一堂に集う総合展示会です。企業の経営層や経営企画、事業責任者、SDGs推進担当者、総務・人事担当者などが、経営課題解決に役立つ多彩な製品やサービスを比較検討したり、豪華な講師陣によるセミナーで最新トレンドを学ぶことができます。

２．タナベコンサルティングのブースについて

当日のブースでは、タナベコンサルティングの「ブランディング」「広報PR」「クリエイティブ」領域におけるコンサルティングサービスおよび事例、ならびにタナベコンサルティンググループ（TCG）であるカーツメディアワークスの「Global PR Wire（海外向けプレスリリース配信プラットフォーム）」「記者発表・メディア体験会」「はじめての広報部立ち上げ」、ジェイスリーの「採用コンパス（採用ブランディング）」「ブランドコンセプト・キャンプ」「海外進出のための Webサイト構築」などをご紹介いたします。また、ブース内では専門コンサルタントへのご相談が可能です。

TCG では、“一番に選ばれるナンバーワンブランド”の実現に向けて、ブランドビジョン・コンセプトの構築からブランディング施策の実行までを一気通貫でサポート。それぞれの専門領域ごとに豊富な経験から最適なソリューションを提案し、ブランディング・PR 活動における課題解決を支援いたします。

３．参加概要

・名称：ビジネスイノベーションJapan 2026 大阪 春

・会期：2026年5月20日（水）～22日（金）各日10:00～17:00

・会場：インテックス大阪4号館・6号館B

・主催：ビジネスイノベーション Japan 実行委員会

・当社ブース小間番号：D08-12

・来場登録URL：https://www.bizcrew.jp/expo/entry/bij-osaka

４．ブランディング・広報PR・プロモーション領域で手掛けるコンサルティング

（１）ブランディング支援コンサルティング

市場競争が激化する中、非価格競争戦略を実現する“ブランド力”が不可欠です。3つの視点（専門価値、人材価値、社会価値）と、7つのプロセス（ブランドコンセプト、ブランドターゲット、ブランドベネフィット、ブランドキュレーション、ブランドマネジメント、インナーブランディング、アウターブランディング）で、“一番に選ばれるナンバーワンブランド”の確立を目指します。

（２）戦略ブランディングPR支援コンサルティング

商品・サービスの「ブランドターゲット」と「ブランド資源」から「ブランドベネフィット」を整理し、社会の共感を生む「PRストーリー」を策定。適切なビジュアルとして表現するクリエイティブも制作することで、商品・サービスの価値を正しく伝えることが可能となります。

（３）クリエイティブ＆デザインコンサルティング

トレンドを取り入れたハイクオリティなプレミアムノベルティで、ブランド体験の向上を図ります。また、キャンペーンの企画・運営、店頭販促、SNSやWebサイト運営の支援を通じ、ブランドの魅力を最大化して伝えるプロモーションを実現いたします。

〈参考リンク〉

・タナベコンサルティング「ブランディング・戦略PR情報サイト」

https://www.tanabeconsulting.co.jp/brand/

・解決すべきブランディング課題を特定できる「ブランディング診断」（無料）

https://www.tanabeconsulting.co.jp/brand/diagnose/brand.html

・カーツメディアワークス（タナベコンサルティンググループ）

https://www.kartz.co.jp/

・ジェイスリー（タナベコンサルティンググループ）

https://www.jaythree.com/

タナベコンサルティンググループ（TCG）について

TCGは、1957年創業の東証プライム市場に上場する日本の経営コンサルティングのパイオニアです。「企業を愛し、企業とともに歩み、企業繁栄に奉仕する」という経営理念のもと、未来の社会に向けた貢献価値として「その決断を、愛でささえる、世界を変える。」というパーパスを掲げております。現在は、グループ8社、900名以上のプロフェッショナル人材を有する経営コンサルティンググループとなり、国内外の中堅企業を中心とした大企業から中規模企業のトップマネジメント（経営者層）を主要顧客とし、創業以来22,100社以上の支援実績を有しております。

トップマネジメントアプローチで経営戦略の策定からプロフェッショナルDXサービスによる経営オペレーションの実装・実行まで、チームコンサルティングにより経営の上流から下流までを一気通貫で支援する唯一無二の経営コンサルティングモデルを国内地域密着のみならず、グローバルへと展開しております。