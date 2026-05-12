相模大野エリア最大級規模となる店舗や、来館体験価値を高める注目テナントを多数導入「bono 相模大野ショッピングセンター」が過去最大規模のリニューアルオープン

野村不動産ホールディングス株式会社[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25694/table/931_1_e8788442fe5bd07af9ac0b6b058c44fc.jpg?v=202605120252 ]

野村不動産株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：松尾大作）および野村不動産コマース株式

会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：鵜沼孝之）が事業主・運営を行う「bono 相模大野ショッピングセンター、以下「当施設」」（所在地：神奈川県相模原市南区）は、開業から13 年を迎える本年、過去最大規模となるリニューアルを実施しますのでお知らせいたします。

1. 本リニューアルの概要

本リニューアルでは、「地域の暮らしにより密着した、子育てファミリーに優しい商業施設」をテーマに、相模大野エリア最大級規模となる店舗や、来館体験価値を高める注目テナントを多数導入いたします。館内約4,000 平方メートル を刷新し、約20 店舗が新規・移転・改装オープン。第1 弾として、2026 年6 月5 日（金）に4 店舗がオープンし、その後も順次リニューアルを進めてまいります。

本施設は、本リニューアルを通じて、地域の子育て世帯をはじめとする多様なライフスタイルに寄り添い、日常に欠かせない「まちの拠点」として、今後も地域価値の向上に貢献してまいります。

１.ファミリー層のニーズに応えるテナント構成の強化

ファミリー層のニーズに応えるテナントの導入により、日常利用から週末の家族でのお出かけまで、幅広いシーンに対応する商業施設へと進化します。

主な注目店舗は以下のとおりです。

・お子様がいるボーノ会員さまへの事前アンケートで「出店してほしい物販店舗」第1 位に選ばれた「西松屋」

・約670 台の設置台数を誇る、エリア最大級のカプセルトイ専門店「ガチャガチャの森」

・全国最大級の売場面積を誇る作業服・カジュアルウェア専門店「Workman Colors」

・遊んで貯めたポイントをお菓子やおもちゃに交換できる“キッズマーケット”を併設したアミューズメント施設「GiGO」

２.4 階に屋内型無料遊び場「bono Kids PARK」を新設

2026 年7 月には、4 階に0 歳から6 歳のお子さまを対象とした約160 平方メートル の無料の屋内遊び場「bono KidsPARK」を新設します。本施設は、０歳から１歳と2 歳から6 歳でエリアを分けた年齢別ゾーニングに加え、デジタルコンテンツコーナーや絵本コーナーを併設。相模大野エリアにおける屋内遊び場不足という地域課題に応える取り組みとして整備します。

また、相模原市との包括連携協定に基づき、相模大野図書館との連携による取り組みや、相模女子大学および同大学小学部の教員・学生と連携した体験型プログラムの実施を予定しており、施設を拠点とした「学び」と「交流」の創出を目指します。

３.多機能ベビールームの新設・既存設備の刷新

同じく4 階には、7 月に多機能ベビールームを新設。ベビーカーでの回遊性や授乳・オムツ替えのしやすさに配慮したレイアウトとし、「Combi おすすめ授乳室」の認定取得を予定しています。さらに、2 階・3 階・6 階の授乳室およびオムツ替えコーナーも順次刷新し、館内全体でお子さま連れのお客様が安心・快適に過ごせる環境づくりを進めます。4 階ベビールームおよび3 階授乳室には、相模原市と連携した地域子育て情報の発信スペースも設ける予定です。

2. リニューアル対象店舗一覧

3. 施設概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25694/table/931_2_168da30253c2c2cbe015a147122a47ef.jpg?v=202605120252 ]