【ラグナロクオンライン】新ヘアスタイル6種類が登場！ドルイド系列の公式イラストがヘアスタイルに！
新ヘアスタイル6種類が登場！ドルイド系列の公式イラストがヘアスタイルに！
https://goe.bz/hairstyleupdate2026
2026年5月12日定期メンテナンス終了より、人間キャラクターの新規ヘアスタイル6種類（男性3種、女性3種）が利用できるようになりました。
ヘアスタイルは、ドルイド、カルノス、アリテアの公式イラストがモチーフとなったデザインです。
ぜひ、新たなキャラクターのオシャレをお楽しみください！
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2108_1_06c7f9f290733245a2bdbadd245306db.jpg?v=202605120252 ]
■星座の塔報酬アップイベント
星座の塔報酬アップイベント
「星座の塔」シリーズや、エンチャント素材「メテオライトの粉」を集めるチャンス！
イベント期間中、メモリアルダンジョン「星座の塔」の報酬がアップします！ダンジョンに挑戦する絶好の機会となっております。腕に自信のある方は「星座の塔」に挑戦して報酬をゲットしてくださいね！
https://goe.bz/constellationtowerevent2605
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2108_2_fad6d31d8616e2ac2be9b5d862b74c7b.jpg?v=202605120252 ]
■「コスたまOrientalV」フットプリント（[足跡]アイテム）「狐の足跡」登場！
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https://goe.bz/costamaoriental5
▼商品概要
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2108_3_fac7123796ab077756acab96162409e0.jpg?v=202605120252 ]
『ラグナロクオンライン』基本情報
タイトル：ラグナロクオンライン
ジャンル：MMORPG
課金形態：1,500円［税込］/30日間
公式サイト：https://ragnarokonline.gungho.jp/
23周年ロゴ
タイトルロゴ
『ラグナロクオンライン』について
https://ragnarokonline.gungho.jp/aboutro/
「ラグナロクオンライン」とは、広大な大陸を舞台に自由に冒険ができるオンラインゲーム。
冒険者となって、自分だけのキャラクターを育て強敵に挑んだり、世界の秘密を解き明かしたり、友と出会って仲良く旅に出かけたり、100人規模のチーム戦に挑戦したり、遊びつくせない楽しみ方があるオンラインゲームです。
コピーライト表記：
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