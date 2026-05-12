【ラグナロクオンライン】新ヘアスタイル6種類が登場！ドルイド系列の公式イラストがヘアスタイルに！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社新ヘアスタイル6種類が登場！ドルイド系列の公式イラストがヘアスタイルに！

https://goe.bz/hairstyleupdate2026

2026年5月12日定期メンテナンス終了より、人間キャラクターの新規ヘアスタイル6種類（男性3種、女性3種）が利用できるようになりました。

ヘアスタイルは、ドルイド、カルノス、アリテアの公式イラストがモチーフとなったデザインです。

ぜひ、新たなキャラクターのオシャレをお楽しみください！

■星座の塔報酬アップイベント

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2108_1_06c7f9f290733245a2bdbadd245306db.jpg?v=202605120252 ]星座の塔報酬アップイベント

「星座の塔」シリーズや、エンチャント素材「メテオライトの粉」を集めるチャンス！

イベント期間中、メモリアルダンジョン「星座の塔」の報酬がアップします！ダンジョンに挑戦する絶好の機会となっております。腕に自信のある方は「星座の塔」に挑戦して報酬をゲットしてくださいね！

https://goe.bz/constellationtowerevent2605

■「コスたまOrientalV」フットプリント（[足跡]アイテム）「狐の足跡」登場！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2108_2_fad6d31d8616e2ac2be9b5d862b74c7b.jpg?v=202605120252 ]「コスたまOrientalV」フットプリント（[足跡]アイテム）「狐の足跡」登場！

https://goe.bz/costamaoriental5

▼商品概要[表3: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2108_3_fac7123796ab077756acab96162409e0.jpg?v=202605120252 ]『ラグナロクオンライン』基本情報

タイトル：ラグナロクオンライン

ジャンル：MMORPG

課金形態：1,500円［税込］/30日間

公式サイト：https://ragnarokonline.gungho.jp/

23周年ロゴタイトルロゴ『ラグナロクオンライン』について

https://ragnarokonline.gungho.jp/aboutro/

「ラグナロクオンライン」とは、広大な大陸を舞台に自由に冒険ができるオンラインゲーム。

冒険者となって、自分だけのキャラクターを育て強敵に挑んだり、世界の秘密を解き明かしたり、友と出会って仲良く旅に出かけたり、100人規模のチーム戦に挑戦したり、遊びつくせない楽しみ方があるオンラインゲームです。

コピーライト表記：

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