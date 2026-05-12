【M＆Aご成約】焼肉店運営 むさしと食肉卸・加工業 サンフレッシュミートのM＆Aを支援

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(東京都中央区・代表取締役社長 中村悟)は、「焼肉店むさし」を運営する千葉県八千代市の株式会社むさしと食産業に特化した事業承継を展開する、まん福ホールディングスグループの株式会社サンフレッシュミートとのM&Aを仲介いたしました。

▼今回のM&Aご成約インタビューはこちらをご覧ください

https://www.ma-cp.com/case/success/157/(https://www.ma-cp.com/case/success/157/)

M&A概要

株式会社むさしは、地域密着型の焼肉店「焼肉むさし」を40年以上にわたり運営。創業者の長山強氏は、将来的な事業承継について親族承継や社内承継も模索しましたが、従業員と店舗の未来を最優先に考え、M&Aを決断しました。譲受企業である株式会社サンフレッシュミートは、食肉卸事業と焼肉事業を展開し、焼肉業態における深い知見と成長実績を有しています。両社が長年培ってきた仕入れ・加工ノウハウや店舗運営力を融合させることで、さらなる事業成長と従業員の活躍機会の拡大を目指しています。

▼今回のM&Aご成約インタビューはこちらをご覧ください

https://www.ma-cp.com/case/success/157/(https://www.ma-cp.com/case/success/157/)

譲渡企業

株式会社むさし

取締役会長：長山 強 氏

本社所在地：千葉県八千代市

事業内容：焼肉店の運営

M&Aの検討理由：後継者不在のため

譲受企業

株式会社サンフレッシュミート

（まん福ホールディングスグループ）

代表取締役社長： 水谷 昌道 氏

本社所在地：東京都練馬区

事業内容：輸入、国産食肉卸業、食肉加工販売業等

M&Aの検討理由：焼肉事業の強化および食肉調達・加工機能とのシナジー創出のため

本件担当アドバイザー

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

企業情報部 主任 竹俣 城

大学卒業後、FA機器メーカーにて測定器を担当。中小企業を中心とした新規開拓営業を行い、担当エリアの過去最高売上を更新。 当社入社後は、IT企業や飲食店、輸入商社など幅広い業界にてM&A支援を手掛ける。

【会社概要】

名称：M&Aキャピタルパートナーズ株式会社（東証プライム上場 証券コード 6080）

所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー36階

代表者：代表取締役社長 中村 悟

設立：2005年10月

事業内容：M&A サービス関連事業

代表番号：03-6770-4300

URL：https://www.ma-cp.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

広報室 武田 彩佳

電話：03-6770-4305 メールアドレス：pr@ma-cp.com