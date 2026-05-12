【無料体験イベント】SEA CLEAN EVENT in みなとみらい

株式会社 ゴールドウイン

日程：5月23日（土）/ 24日（日）

時間：10：00～12：00（9：30～受付開始）

場所：みなとみらい・コスモワールド付近湾内 / 横浜港ボートパーク

参加費：無料



HELLY HANSEN＆HOBIEがお届けする、みなとみらい・コスモワールド近くの湾内をHOBIEカヤックに乗船して、海を楽しみながら、海上に浮かぶごみを拾うイベントを行います。ぜひ、お気軽にご参加くださいませ。

SAVE THE OCEAN CAMPAIGN：「海を楽しみ、海を想う。」

5月よりヘリーハンセン店舗にて、SAVE THE OCEAN CAMPAIGN を開催。本キャンペーンは、アーティストのCHALKBOY氏が海のことを想い描いたグラフィックをT-SHIRT（素材：海洋漂着ペットボトル生地）にデザインし販売。

また、みなとみらいで 5月23日（土）/ 24日（日）に開催する国内最大級の海カルチャーフェスティバル「GREENROOM FESTIVAL '26」の会場にて、海と環境をテーマにしたアートコンテナを出店し、そこで開催するコンテンツを特設WEBページ（【H2O PROJECT】 https://www.hellyhansen.jp/h2o-project/）でも、掲載及び発信を行います。

その近郊エリアで同日開催する"SEA CLEAN EVENT"は、環境に優しいHOBIEカヤックに乗り、みなとみらいの海を楽しみながら、海洋ゴミ拾いを通じて環境保護を体感できる貴重な機会です。

活動を通じて新しい繋がりを創り、海の未来を一緒に考えてみませんか？



乗船するHOBIEカヤック（MIRAGE ITREK FIESTA）▼

詳細・お申込みはこちら▼

https://www.goldwin-reservation.jp/events/566EjUD0Zt



みなさまのご参加を、心よりお待ちいたしております。



HH×CHALKBOY TEE COLLECTIONはこちら▼

https://www.goldwin.co.jp/ap/item/i/m/HH62610?srsltid=AfmBOopd_9QlwEhryZ1B1wVFPuWI69-Ip5SLAxS41L0JTWIXp_AtNVfq

株式会社 ゴールドウイン

ヘリーハンセン事業部



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