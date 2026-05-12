【5月・6月｜開催】生成AIセミナー「導入はゴールじゃない！組織で使い倒したくなる生成AI活用と未来」（5/19・6/9・6/23）

サイバーコム株式会社

サイバーコム株式会社は、生成AIの導入検討から導入後の定着に関する課題解決を目的とした無料オンラインセミナー「導入はゴールじゃない！組織で使い倒したくなる生成AI活用と未来」を、2026年5月19日（火）、6月9日（火）、6月23日（火）の3日程で開催いたします。

（お申込みURL： https://www.cy-com.co.jp/eventpost/18911/ ）

■ 開催の背景

昨今、業務効率化やDX推進の切り札として「生成AI」を導入する企業が急増しています。しかしその一方で、導入後に「利用が低迷してしまう」「検索用途にとどまり、現場の業務に活かせていない」といった課題が生じ、推進担当者が活用改善に苦労するケースが多く見受けられます。

本セミナーでは、こうした実際のビジネス現場で起きている課題に対し、組織で生成AIを最大限に活用するための具体的なアプローチをお伝えするために開催いたします。

第1部では、初めての方でもわかりやすいよう専門用語をかみ砕いて解説する基礎解説から、導入後の低迷を防ぐ「組織に効く運用4つのポイント」を解説。続く第2部では、推進担当者の実体験をもとにした「利用率を上げる現場への定着術」や、生成AIで会社の知見を蓄積して活用する「RAGのデータレイク化」などを解説します。

これから生成AIビジネス活用を始めたい方から、すでに導入済で、活用や普及にお困りの推進ご担当者様まで、プログラムを通じて自社の課題解決と直結するヒントを持ち帰っていただける内容となっております。

セミナーお申込みはこちら :https://www.cy-com.co.jp/eventpost/18911/

■ このような方におすすめ

- 生成AIの導入を検討している中小企業の経営者、役員、管理職の方- 生成AIを導入済みだが、全社的な活用に課題を感じているご担当者様- 情報システム部門、DX推進、経営企画部門のご担当者様- 生成AIを活用して、自社の生産性を根本から変えたいと考えているすべての方

■ プログラム詳細

※1部のみ、2部のみのご参加も可能です。

【第1部】11:00～12:00「生成AIビジネス活用のはじめかた」

これから生成AIを活用していきたい方向けに、基礎知識から運用定着のコツまでを解説します。

・生成AIと日本経済、なぜAI活用を推進しないといけないのか？（最新状況の共有）

・はじめての生成AI（専門用語をかみ砕いて説明する分かりやすい基礎解説）

・組織に効く生成AIの運用（導入後の低迷を防ぎ、最大限活用するための4つのポイント）

【第2部】13:00～14:00「生成AI活用フィッティングと活用の未来」

生成AIの推進でお困りの方向けに、現場に刺さる活用術から一歩先の未来をお話しします。

・検索だけじゃだめ、現場に刺さるAI活用（利用率を上げるための実体験）

・AI活用を改善につなげるには（推進担当者の方向けの課題解決のヒント）

・会社の知見を貯めて近未来で活用（注目のテーマ「RAGのデータレイク化」について）

■ 開催概要

- セミナー名： 導入はゴールじゃない！組織で使い倒したくなる生成AI活用と未来- 開催日時：

2026年05月19日（火） 【1部・基本がわかる】11:00～ / 【2部・未来が分かる】13:00～

2026年06月09日（火） 【1部・基本がわかる】11:00～ / 【2部・未来が分かる】13:00～

2026年06月19日（火） 【1部・基本がわかる】11:00～ / 【2部・未来が分かる】13:00～

※各回同じ内容となります。ご都合の良い日程をお選びください。

- 開催方法： オンライン開催（ZOOM)- 参加費： 無料- 詳細・お申込みURL： https://www.cy-com.co.jp/eventpost/18911/

セミナーお申込みはこちら :https://www.cy-com.co.jp/eventpost/18911/

■会社概要

創業以来、ミッションクリティカルな通信分野での豊富なソフトウェア開発実績を活かし、AI、RPA、IoT等を活用したソフトウェア開発など、お客様の多様なニーズに応え続けております。また、クラウドサービスを活用したSIサービスに加え、DXや業務効率化を支援するプロダクト・ソリューションを提供しております。

特に自社サービスである生成AI「ChatTAKUMI」は音声入力機能を実装するなどの進化を続けており、こうした先進的な開発は、一般社団法人日本ディープラーニング協会（JDLA）が実施するAI関連資格である「E資格」や「G検定」に認定された多数の技術者によって支えられています。当社は国内7拠点（横浜・仙台・東京・新潟・名古屋・刈谷・福岡）からお客様のビジネスの成長と変革を支援します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/151917/table/27_1_2b45b8b8add69519c8e8120db7854274.jpg?v=202605120252 ]