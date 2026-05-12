【福助ファーム：三田市】6月7日(日) 開催！“お米ってこうやってできるんだ！”親子で学ぶ、泥んこ農業体験＋食育イベント

福助グループ

兵庫県三田市の自然豊かな農園「福助ファーム」は、2026年6月7日（日）、親子で楽しめる農業体験イベント「三田米の田植え体験＋食育」を開催いたします。(主催：三田食楽研究会 後援：三田市教育委員会)

現在、ホームページ(https://select-type.com/rsv/?id=JKCPy75Ws04)・じゃらん(https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000219596/activity/l00006D1BC/?ccnt=planList-in&rootCd=3&screenId=OUW2210&dateUndecided=1)・アソビュー(https://www.asoview.com/item/activity/pln3000049331/)・電話(079-560-2525)にて参加者募集中です！

本イベントは、青空の下、実際に田んぼへ入り、昔ながらの手植え体験と農園ごはんを一緒に楽しめる人気イベントです。

泥んこになりながら苗を植える体験は、子どもたちにとって特別な思い出に。自然の中で思いきり遊びながら、“食べる”だけではなく“育てる”楽しさを感じていただけます。

近年では、子どもたちが自然に触れる機会が減る中、「本物の体験」を通じて食や農業をもっと身近に感じてほしいーーそんな想いから、本企画を開催しています。

お子さまでも安心して参加できるよう、スタッフがサポートしながら進行。「田んぼに入るのが初めて」というご家族でも気軽に参加できる内容となっています。

田んぼの泥がどのような感触なのか、米とはどのようにできているのかをぜひ体感してみてください。

また、田植え体験だけではなく、“体験後の昼食時間”も大きな魅力のひとつです。

自然の中で楽しむ“農園ごはん”をご用意。田植えを頑張ったあとには、おにぎり作り体験と特製弁当や豚汁を楽しみながら、家族やご友人同士でゆっくり過ごしていただけます。

特に自分で握るおにぎりは、田植え体験のあとだからこそ、より美味しく感じられる特別な味。食育にもつながるイベントとして好評をいただいています。

自分で握ったおにぎりを青空の下で食べることで、「食べることのありがたさ」や「お米への感謝」を自然と感じられる食育体験にもつながっています。

青空の下で泥んこになりながら楽しむ、本物の田植え体験。ご家族で楽しめる特別な一日を、ぜひ福助ファームでお過ごしください。

【概要】

■開催日時

2026年6月7日（日）

10:00～13:30 (※10分前集合)

※進行状況により終了時間が前後する可能性があります。

■会場

福助ファーム

（兵庫県三田市須磨田794-36）

※中国自動車道/六甲北有料道路経由 神戸三田ICから約２０分

■内容

・田植え体験

・おにぎり作り体験

・特製弁当

・豚汁

■参加費（税込）

中学生以上：4,000円

小学生以下：2,000円

■定員

50名程度



※雨天中止の場合は2日前までに連絡。

※無料駐車場完備

※安全には十分配慮しておりますが、現地スタッフの指示に従ってご参加ください。



■主催

三田食楽研究会

■後援

三田市教育委員会

■運営

福助ファーム

■予約方法

電話：079-560-2525

ホームページ(https://select-type.com/rsv/?id=JKCPy75Ws04)

じゃらん(https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000219596/activity/l00006D1BC/?ccnt=planList-in&rootCd=3&screenId=OUW2210&dateUndecided=1)

アソビュー(https://www.asoview.com/item/activity/pln3000049331/)

※先着順のため満席の場合はご了承ください。

■お問い合わせ

福助ファーム

TEL：079-560-2525

福助ファームでは、季節ごとに収穫体験や自然体験イベントを開催しており、“また来たい”と思っていただけるような農園づくりを目指しています。

【農場概要】

農場名：福助ファーム

住所：〒669-1352 三田市須磨田794-36

アクセス：

●中国自動車道/六甲北有料道路経由 神戸三田ICから約20分

●舞鶴自動車道 三田西ICから約12分

●無料駐車場完備

電話：070-5658-6821

公式サイト：https://fukusuke-farm.com(※予約はこちら(https://select-type.com/rsv/?id=JKCPy75Ws04))

Instagram：福助ファームInstagram(https://www.instagram.com/fukusukefarm/)

営業時間：10：00～15：00（最終受付は14：30）

定休日：水曜日・木曜日