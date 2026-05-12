日焼け対策フェイスカバー「ヤケーヌ」より、登山やアウトドアで活躍する「ヤケーヌ ネックゲイター」がリニューアルして登場！第12回夏山フェスタで先行発売！5月20日(水)より一般発売開始！

株式会社丸福繊維完売が続く「ヤケーヌネックゲイター」がリニューアル

日焼け・熱中症対策商品の企画製造を行う株式会社丸福繊維（本社：愛知県西尾市、代表：村瀬 智之）は、累計販売数300万点を突破し、2025年楽天年間ランキング「スポーツ・アウトドア部門」で第2位※を受賞。さらに、2026年2月度「楽天ショップ・オブ・ザ・マンス」スポーツジャンル賞においてベストショップも受賞した、日焼け対策専用フェイスカバーシリーズ「ヤケーヌ」を販売しています。同シリーズでは、夏の人気モデル「ヤケーヌ爽クール」をはじめ、入荷のたびに完売するなど高い支持を集めている、シリーズ最高のUVカット率を誇る「ヤケーヌ99.9ブラックレーベル」など、用途やシーンに応じたラインナップを展開しています。このたび、アウトドアで活躍する筒型タイプ「ヤケーヌネックゲイター」のリニューアルが決定しました。5月16日(土)-17日(日)に開催される山岳関連総合イベント「第12回 夏山フェスタ※」に出展し、会場にて先行発売いたします。公式オンラインショップでは5月20日(水)12時より販売開始いたします。

丸福繊維公式オンラインショップ（https://yake-nu.shop-pro.jp/?pid=173010624(https://yake-nu.shop-pro.jp/?pid=173010624)）

本商品は、中部地区最大級の山岳関連総合イベント「夏山フェスタ」の来場者の声をヒントに開発された、アウトドア専用のヤケーヌです。今回のリニューアルでは生地をより薄く、涼しさを感じやすい素材へと変更。さらに、首元後ろの長さを約4cm長くすることで、下を向いたときも肌の露出を抑えやすくなりました。「ヤケーヌネックゲイター」は従来のヤケーヌとは異なり、後ろ留め部は登山用グローブを着けたままでも調整しやすい大きめストッパーを採用。紫外線カット率99.9％・UPF50+の高機能で、強い日差しから首元をしっかり守ります。

2023年初登場から、毎年完売する人気商品です。気象庁が最高気温40℃以上を「酷暑日」と定義するなど、近年は夏の暑さが一層厳しさを増しています。登山やアウトドアが本格化する“山開き”のシーズンに向けて、これからの厳しい暑さに備えた対策としても活躍します。

※集計期間：2024年8月17日(土)～2025年8月11日(月) スポーツ・アウトドア部門

※「第12回 夏山フェスタ」開催日：2026年5月16日(土)・5月17日(日)の2日間

■ リニューアルポイント ■

首元後ろの長さ

より薄く涼しい素材へアップデートし、さらに首元後ろを4cm長くすることで、下を向いた際の肌の露出も防げる仕様になりました。

■ 登山・アウトドア専用「ヤケーヌネックゲイター」の魅力 ■

サイズ調整ストッパー採用

留め具のない筒型仕様で、登山グローブを着けたままでも着脱が簡単。面ファスナーやスナップボタンを使わず、大きめのストッパーでサイズ調整できる仕様。

高いUVカット性能

標高の高い登山では紫外線が非常に強く、肌へのダメージリスクが高まります。

ヤケーヌネックゲイターは、UVカット率99.9％・UPF50+の高機能で、紫外線が強い山の上でも安心して過ごせます。

スッキリシルエット・接触冷感

ナイロン生地を使用することで、すっきりとしたシルエットを実現。なめらかな肌触りで、長時間でも無理なく快適に使えます。

暑い屋外活動に嬉しい接触冷感機能付き。

高ストレッチ性

高いストレッチ性で、スポーツ中の激しい動きでもズレにくく、プレイの妨げになりません。

登山はもちろん、ランニングやアクティブなシーンにもおすすめです。

登山・アウトドアに嬉しい設計

鼻部分には形態安定テープ（鼻芯）入りで、口元に空間ができて呼吸しやすく、汗をかいても肌に張り付きにくい仕様です。着けたまま水分補給ができ、耳まで覆うカバーで紫外線も防げるなど、登山・アウトドアに嬉しい設計です。

■ たくさんのアウトドアユーザーにご愛用頂いております！ ■

こちらの写真はリニューアル前の写真となります。

山と旅＝アウトドアと暮らしのYouTuber ハイカーたかくらさんも愛用釣りやアウトドアでも大活躍

■ 日差しが強い日には「ウルトラライトハット」との組み合わせが快適！ ■

MARUFUKUで揃う 登山・アウトドアにおすすめコーディネート

「ウルトラライトハット」は、独自技術「アルミクールテック」を搭載し、遮熱性と通気性を同時に実現。炎天下でも帽子内温度10℃涼しく保つ遮熱機能が特長です。小雨をはじく高い撥水性のあるツバや、風で飛ばされにくいドローコード付きで、アウトドアにぴったりの遮熱帽子です。

丸福繊維公式オンラインショップ「ウルトラライトハット」（https://yake-nu.shop-pro.jp/?pid=173005262）

■"ブレスルーテック"搭載で息苦しくない

ヤケーヌの最大の特徴は息苦しさを回避するための上下二部式の構造。

"ブレスルーテック" ロゴマーク

“ブレスルーテック”は特許取得の開口部セパレート構造で、息苦しさを解消。飲み物もそのまま飲めて、メガネも曇りにくい革新的デザインです。

ヤケーヌ独自の3つのポイント

■最高レベルのUVカットをいつまでも

何度洗ってもUVカット効果が持続し、経済的

ヤケーヌは、安心・安全の日本製高機能糸を使用し、生地(糸)自体にUVカット効果のあるチタンを練り込んでいます。後加工ではありませんのでお洗濯しても効果は半永久的に持続します。

■商品詳細

商品名：ヤケーヌ ネックゲイター

カラー：ブラック

素材：ポリエステル87% ポリウレタン13％

サイズ：フリー（ストッパー調整可能）

販売価格：3,300円（税込）

商品ページ：https://yake-nu.shop-pro.jp/?pid=173010624

【株式会社丸福繊維について】

社名：株式会社丸福繊維

本社所在地：愛知県西尾市戸ヶ崎町豊美5番地

代表取締役：村瀬智之

事業内容： 紫外線・熱中症対策商品の企画・製造・販売

設立： 1952年

HP：https://www.marufuku.ne.jp/

MARUFUKU楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/suzukachan/

株式会社丸福繊維