株式会社サーバーワークス

アマゾン ウェブ サービス（以下： AWS ）の AWS プレミアティア サービスパートナーである株式会社サーバーワークス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大石 良、以下：サーバーワークス）は、当社所属の井澤哲也が、AWS 認定インストラクタープログラム （AWS Authorized Instructors、以下：AAI）にて「AAI チャンピオン」に認定されたことをお知らせします。

クラウド活用の高度化に伴い、企業には単一のサービス理解にとどまらず、複数のサービスを組み合わせた複雑なアーキテクチャの設計・運用能力が求められています。こうした背景から、特定の技術領域に偏らない広範な知識と、実務に即した具体的な技術指導へのニーズが高まっています。本認定は、高度な技術力と広範なトレーニング提供実績を持つ講師に与えられるもので、サーバーワークスが提供するAWS公式トレーニングの品質向上と、企業のクラウド活用を担う人材育成支援をさらに強化します。

AAI チャンピオンに認定された講師がトレーニングを担当することで、以下の提供内容を実現し、受講者のスキル習得を支援します。

■AAIおよびAAIチャンピオンについて

- 広範な知識に基づいた体系的な学習特定の技術領域にとどまらず、AWSのサービス全体を俯瞰した広範な知識に基づく指導を行います。- 高度な専門スキルの習得支援上位レベルの認定資格を保有する講師から、実務に即した高度な技術解説を行います。- 質の高いトレーニング体験AWSが定める厳しい基準をクリアした講師により、理解を深めやすい学習環境を提供します。

AAIは、AWSの公式トレーニングを実施するための厳格な要件を満たした、AWS公認のインストラクターです。

中でもAAIチャンピオンは、少なくとも15の異なるAWSコースを提供することが認められており、少なくとも 1 つの有効なSpecialty、またはProfessionalのAWS認定を保有しています。

複数のAWS認定資格を保有し、かつ幅広いAWSトレーニングコンテンツを提供できる権限を持つ、高度なスキルを備えたインストラクターが認定されます。

■サーバーワークスのAWS公式トレーニングについて

当社は、AWS プレミアティア サービスパートナーとして、基礎から応用まで幅広いAWS公式トレーニングを提供し、企業のクラウド活用を支援しています。

▼提供しているAWS公式トレーニングはこちらからご確認いただけます。

https://www.serverworks.co.jp/service/leverage_aws/aws_official_training.html(https://www.serverworks.co.jp/service/leverage_aws/aws_official_training.html)

■株式会社サーバーワークスについて

サーバーワークスは、「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」をビジョンに掲げ、2008年よりクラウドの導入から最適化までを支援しているAWS専業のクラウドインテグレーターです。

2026年2月末現在、1,540社、29,800プロジェクトを超えるAWS導入実績を誇っており、2014年11月よりAWSパートナーネットワーク（APN）最上位の「AWS プレミアティアサービスパートナー」に継続して認定されています。

移行や運用、デジタルワークプレース、コンタクトセンターなど多岐にわたって認定を取得し、AWS事業を継続的に拡大させています。

取得認定、実績についての詳細はこちらをご覧ください：https://partners.amazonaws.com/jp/partners/001E000000NaBHzIAN/

＊本リリースに記載された会社名、サービス名等は該当する各社の登録商標です。

＊本リリースの情報は発表日現在のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。