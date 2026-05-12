サーバーワークス所属社員がAWS認定インストラクタープログラムAAIにて「AAI チャンピオン」に認定
アマゾン ウェブ サービス（以下： AWS ）の AWS プレミアティア サービスパートナーである株式会社サーバーワークス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大石 良、以下：サーバーワークス）は、当社所属の井澤哲也が、AWS 認定インストラクタープログラム （AWS Authorized Instructors、以下：AAI）にて「AAI チャンピオン」に認定されたことをお知らせします。
クラウド活用の高度化に伴い、企業には単一のサービス理解にとどまらず、複数のサービスを組み合わせた複雑なアーキテクチャの設計・運用能力が求められています。こうした背景から、特定の技術領域に偏らない広範な知識と、実務に即した具体的な技術指導へのニーズが高まっています。本認定は、高度な技術力と広範なトレーニング提供実績を持つ講師に与えられるもので、サーバーワークスが提供するAWS公式トレーニングの品質向上と、企業のクラウド活用を担う人材育成支援をさらに強化します。
AAI チャンピオンに認定された講師がトレーニングを担当することで、以下の提供内容を実現し、受講者のスキル習得を支援します。
- 広範な知識に基づいた体系的な学習
特定の技術領域にとどまらず、AWSのサービス全体を俯瞰した広範な知識に基づく指導を行います。
- 高度な専門スキルの習得支援
上位レベルの認定資格を保有する講師から、実務に即した高度な技術解説を行います。
- 質の高いトレーニング体験
AWSが定める厳しい基準をクリアした講師により、理解を深めやすい学習環境を提供します。
■AAIおよびAAIチャンピオンについて
AAIは、AWSの公式トレーニングを実施するための厳格な要件を満たした、AWS公認のインストラクターです。
中でもAAIチャンピオンは、少なくとも15の異なるAWSコースを提供することが認められており、少なくとも 1 つの有効なSpecialty、またはProfessionalのAWS認定を保有しています。
複数のAWS認定資格を保有し、かつ幅広いAWSトレーニングコンテンツを提供できる権限を持つ、高度なスキルを備えたインストラクターが認定されます。
■サーバーワークスのAWS公式トレーニングについて
当社は、AWS プレミアティア サービスパートナーとして、基礎から応用まで幅広いAWS公式トレーニングを提供し、企業のクラウド活用を支援しています。
▼提供しているAWS公式トレーニングはこちらからご確認いただけます。
https://www.serverworks.co.jp/service/leverage_aws/aws_official_training.html(https://www.serverworks.co.jp/service/leverage_aws/aws_official_training.html)
■株式会社サーバーワークスについて
サーバーワークスは、「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」をビジョンに掲げ、2008年よりクラウドの導入から最適化までを支援しているAWS専業のクラウドインテグレーターです。
2026年2月末現在、1,540社、29,800プロジェクトを超えるAWS導入実績を誇っており、2014年11月よりAWSパートナーネットワーク（APN）最上位の「AWS プレミアティアサービスパートナー」に継続して認定されています。
移行や運用、デジタルワークプレース、コンタクトセンターなど多岐にわたって認定を取得し、AWS事業を継続的に拡大させています。
取得認定、実績についての詳細はこちらをご覧ください：https://partners.amazonaws.com/jp/partners/001E000000NaBHzIAN/
＊本リリースに記載された会社名、サービス名等は該当する各社の登録商標です。
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