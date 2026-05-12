自らの体験を香りに昇華させるメゾン クリヴェリから、ムスクを主役にした新作フレグランス「ムスク ヌラアーサナ」が誕生

ブルーベル・ジャパン株式会社

2026年5月13日（水）伊勢丹新宿店にて先行発売、5月20日（水）から全国発売 メゾン クリヴェリの新作「ムスク ヌラアーサナ エキストレ ド パルファム」

ブランド創設者ティボー・クリヴェリ自身の体験の記憶を捉えて香りへと昇華させるフレグランスブランド《メゾン クリヴェリ》から、新作フレグランス「ムスク ヌラアーサナ エキストレ ド パルファム」が2026年5月13日（水）伊勢丹新宿店にて先行発売、5月20日（水）から全国発売いたします。

ムスクに光をあて、内側に湧き上がる生命力を、心を穏やかにするフレッシュなフローラル調のフレグランスとして表現。目覚めの陽光を思わせる、高揚と安らぎ、精神と肉体の調和を生み出す、マインドフルなフレグランスです。

新作「ムスク ヌラアーサナ」 :https://bit.ly/4tRXRrP

「ムスク」の世界

多彩な表情をもたらす「ムスク」に光をあてた新作「ムスク ヌラアーサナ」

「オルファクティブ エスケープ（嗅覚の逃避）」は、あらゆる香料を「巡るべき風景」へと昇華させ、メゾン クリヴェリの五感を揺さぶる旅はさらなる広がりを見せます。物語の新たな章として誕生したのは、香水の象徴的な香料のひとつである「ムスク」。ムスクという素材を多彩なクリエイティブな視点からみる豊かな表情や、相反する要素が織りなす美しさはもちろん、他の香料との相互作用、そして多様な感情を「香り」へと翻訳するムスクの比類なき能力を浮き彫りにしています。

ティボー・クリヴェリは次のように話しています。 「ムスクは単なる香水の原料ではありません。それは探索すべき無限の世界です。個人の内面へと深く共鳴し、誰もが無関心ではいられない。感情を芸術的に表現するものなのです。」

香りのインスピレーション

マインドフルで開放的なムードへと誘う

新作フレグランス「ムスク ヌラアーサナ」は、「生命力（バイタリティ）」をその核に据えています。ムスクを主役へと引き上げ、その感情を揺さぶる力強い情熱を余すところなく解き放ちました。

香りの着想源は、ティボー・クリヴェリが経験したある記憶の糸にあります。夜明けの柔らかな光と影（キアロスクーロ）が交錯するテラスで行われた、ストレッチ・セッション。その静謐かつエネルギッシュなひとときが、この香りの原点となりました。

「ムスク ヌラアーサナ」は、肌の上で目覚め、静かに留まる「一瞬の呼吸」のように始まります。やがてそれは自由な流れとなり、力強い余韻（トレイル）を描いていきます。よりマインドフルで、開放的、そして生き生きとした存在の在り方を提示しているのです。

フレグランス名の由来

この香りの名は、時の止まったあの早朝の精髄（エッセンス）を、そのまま閉じ込めるものでなければなりませんでした。「Musc Nurāsana（ムスク ヌラアーサナ）」――二つの言葉が響き合い、高揚と安らぎ、精神と肉体の調和が生まれます。それこそが、今を全力で生きるということ。

アラビア語で「光」を意味する Nūr（ヌール）。 それは、今まさに生まれようとする、目覚めの陽光を呼び起こします。サンスクリット語で「姿勢」を意味する Āsana（アーサナ）。それは、肉体を「今、この瞬間」という場所へと繋ぎ止めます。

香り

「ムスク ヌラアーサナ」は、世界が動き出す直前、肉体が鮮明に覚醒するその刹那から生まれました。 静かに明けてゆく朝の余韻に包まれ、ティボー・クリヴェリの内側に湧き上がる生命力。その感覚から、創造の源泉となる本能的な素材、ムスクを基盤に据えています。

・32％濃度 ヴィーガン エキストレ ド パルファム

・香調：フローラル ムスク

・主な香料：ベルガモット、オリバナム インセンス、ダマスクローズ、ムスク、トンカビーン、シスタス

・調香師：ガエル・モンテロ

心に響くデザイン

淡いローズカラーのボトルとシルバーのボックス日本での展開は50mLサイズのみ

夜明けの断片を思わせるローズカラーのガラスは、エンボス加工を施した白いラベルによって照らされ、メゾンのシグネチャーであるメタリックグレーのキャップで封印されています。このダスキーローズカラーは、ティボー・クリヴェリの記憶の淵にある、まだ温かみの残る石肌、しなびた花びら、そして柔らかな粉質を帯びた壁の色と密接に共鳴しています。シルバーのボックスが、光と影の戯れによって形作られ、人々が通り抜ける空間そのものを想起させます。表面がそのまま「質感」へと変わる、極小の建築物（マイクロアーキテクチャー）です。

ムスクがゆったりと翼を広げ、全体に生命を吹き込み、途切れることない呼吸のように強く響き渡ります。

製品情報

ブランド名：メゾン クリヴェリ

製品名：ムスク ヌラアーサナ エキストレ ド パルファム

サイズ・価格：50ｍL 37,400円（税込）

発売日：2026年5月13日（水）より伊勢丹新宿店にて先行発売

5月20日（水）全国発売

メゾン クリヴェリ取り扱い店舗 :https://latelierdesparfums.jp/pages/shops?&brand=maison-crivelli

「ムスク ヌラアーサナ」とのレイヤリング

「ムスク ヌラアーサナ」をレイヤリングして纏うとき、それはメゾンの既存のクリエイションに寄り添い、あるいは特定のファセットを鮮やかに引き出す役割を果たします。 組み合わせるたびに、素材は躍動し、その表情を変えていくのです。

「サンタル ヴォルカニック」≫≫爆発的で、いまにも発火しそうなほど白熱したサンダルウッドの香りに、ムスクが深く根を下ろす。そこへスパイスを効かせたコーヒーの「暗い輝き」が加わることで、抗いがたい中毒性を放ち始めます。

「ローズ サルティフォリア」≫≫より一層まばゆい輝きを放つ邂逅が生まれます。 ムスクは花開き、軽やかさを纏いながら、潮風を含んだマリンノートの清涼感を受け入れていきます。これまで以上に明るく、透き通るようなエアリーなファセットを露わにするのです。

メゾン クリヴェリ製品ラインナップ :https://latelierdesparfums.jp/collections/maison-crivelli