NY発 最高峰の美しい輝きを放つダイヤモンドジュエリー「ラザール ダイヤモンド」“時”と“旅”をモチーフにした新作マリッジリングが登場　2026年5月15日(金)新発売　『GCT＆TRANSIT

プリモグローバルホールディングス株式会社

ブライダルジュエリーの企画・販売を行うプリモグローバルホールディングス株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野 直樹)が運営するダイヤモンドジュエリー「ラザール ダイヤモンド」では、新作マリッジリング『GCT』『TRANSIT』を、2026年5月15日（金）より全国発売いたします。NYの象徴でもあるグランドセントラルターミナルから着想した「時」と「旅」のストーリーを宿し、見た目の美しさはもちろん、着け心地や耐久性にまでこだわり抜きました。長く受け継がれてきた知識・技術を礎に、最新鋭の鍛造技術と精密加工、そしてクラフトマンの緻密な手仕事を掛け合わせることで、立体的な造形と繊細なディテールを両立。創始者ラザール・キャプランより世紀を超えて受け継がれたダイヤモンドの輝きと、いまの時代だからこそ可能な最新鋭の技術があいまって、指元に気品ある存在感と、やわらかな着け心地をもたらします。大切な日々に寄り添いながら、永く愛せる輝きを届けます。

GCT（ジーシーティ）

https://www.lazarediamond.jp/collection/marriage/gct32pr45.php

TRANSIT（トランジット）

https://www.lazarediamond.jp/collection/marriage/transit45pr15and50prh.php

GCT（ジーシーティ）

これからずっと、同じ時間を刻んでいこう

NYのグランドセントラル駅を象徴する四面時計にインスパイアされたリング。時刻を表すメレダイヤモンドを両側面に8石施し、アームの独自加工も相まって、サイドから浮き立つような個性と煌めきを放ちます。プレーン、ベゼルセッティング、２列パヴェのバリエーションを揃え、リングの幅を含めて6種から選べる楽しみも。最新鋭の鍛造技術により生み出された存在感ある輝きと滑らかな着け心地を誇るリングが、新たに始まるおふたりの時間を彩ります。

Price(税込)：(上)363,000円 (中)605,000円、(下)330,000円

Carat： (上)0.04ct、(中)0.27ct、(下)0.07ct

Material： Pt950

URL:https://www.lazarediamond.jp/collection/marriage/gct32pr45.php

TRANSIT（トランジット）

ともに旅する喜びを、このリングに込めて

おふたりが出会い、ともに人生の旅を始める様を、二本の線路が一本に交わり合わさっていくデザインでスタイリッシュに表現。最新鋭の鍛造技術とクラフトマンの緻密な手作業により、クリエイティブな魅力が際立つリングが誕生しました。プレーンなクロス、チェック模様のオリジナルテクスチャー「スクラッチマット」、１列または２列のメレダイヤモンド。バリエーションとリングの幅を選べる8種から、それぞれの個性に合った一本を見つけてください。

Price(税込)：(上)418,000円、(下)462,000円

Carat： (下)0.11ct

Material：Pt950

URL:https://www.lazarediamond.jp/collection/marriage/transit45pr15and50prh.php

【ブランド概要】

世界屈指のダイヤモンドカッター、ラザール・キャプランが理想としたのは、アイディアルメイクが生み出す、七色に輝くダイヤモンド。彼が追い求めた“The World's Most Beautiful Diamond(R)”と、その稀有な輝きに贈られた称賛は、世界三大カッターズブランドと称される「ラザール ダイヤモンド」の誇りです。コンフリクトフリーダイヤモンドだけを取り扱い、100 年以上の歴史とニューヨークの洗練された美意識が磨いたその輝きは、本物を知る人々に選ばれています。

https://www.lazarediamond.jp/about/

About Lazare Kaplan

Mr.ダイヤモンド、ラザール・キャプランの情熱

1883年、宝石商の三代目として生まれたラザール・キャプランは、ベルギー・アントワープで若くして優秀なダイヤモンドカッターとして認められ、20歳で独立。その後、アメリカ・ニューヨークに拠点を移し、その生涯を通じて「The World‘s Most Beautiful Diamond(R)」の探求に情熱を注ぎます。1919年、彼の従兄弟で数学者のマルセル・トルコフスキーの理論をもとに、ダイヤモンドが７色に輝く完璧なプロポーション「アイディアルメイク」をカットによって実践。この理想的で贅沢なカッティングは、1世紀を経た現在もラザール ダイヤモンドが厳格に守り続けるブランドのアイデンティティです。1935年には、ダイヤモンドの巨大原石726ctのヨンカーダイヤモンドのカットを、著名な宝石商ハリー・ウィンストン氏から任され、1年をかけてこの偉業を成し遂げます。当時すでに「カッティングの魔術師」と呼ばれていたラザール・キャプランは、ダイヤモンドの美しさや価値を正統に評価すること、人材育成や技術開発にも尽力。ダイヤモンドの輝きを生むカットの重要性を説き、米国鑑定機関における４Cの確立にも大きく貢献しました。業界をけん引し続けた崇高な美意識と数々の業績から、ラザール・キャプランは伝説となり、いまも「Mr.ダイヤモンド」として称賛されています。

Our Quality

ラザール ダイヤモンドならではの高品質

他の追随を許さない「The World‘s Most Beautiful Diamond(R)」の至高の輝きは、すべてのプロセスで最高峰を極めることでしか得られないもの。ラザール ダイヤモンドは、原石の調達からカット、研磨までを自社で監修。世界的に見ても稀有なダイヤモンドカッターズブランド。そのままでも美しい正八面体「オクタへドロン」を中心にダイヤモンドの原石を厳選。カラット数よりも輝きというダイヤモンドの本質的な美しさを優先させた贅沢なプロポーション「アイディアルメイク」にカットし、熟練の職人が手作業で行うポリッシングなど、全プロセスにこだわることで圧倒的な輝きを引き出しています。現在では、高品質ダイヤモンドの証明となっているIDナンバーのレーザー刻印も、ラザール ダイヤモンドが共同開発した世界初の技術です。何ひとつ妥協しないこと、さらなる高みを目指すこと――。これらは、創始者ラザール・キャプランから受け継いだ私たちの誇りであり、7色に輝くダイヤモンドの真実なのです。

■会社概要

商号 ：プリモグローバルホールディングス株式会社

創立 ：1999年4月15日

本社所在地：東京都中央区銀座5丁目12番5号 白鶴ビルディング4F

TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269

代表者 ：代表取締役 澤野 直樹

資本金 ：1億円

総店舗数 ：日本87店舗/海外49店舗（2026年４月末時点）

事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売

URL ： https://www.primoghd.co.jp/