【アート】日本とヨーロッパの織り手による作品展「we are weavers」Directed by Public Crafts、5月13日(水)より二子玉川のアルフレックス リストアで開催

株式会社 アルフレックス ジャパン

アルフレックスジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：保科卓）は、アルフレックス リストアにて5月13日(水)から6月2日(火)までの期間、「we are weavers」Directed by Public Craftsを開催します。

アートとインテリアの心地よい関係を提案する「LIFE with ART project」。二子玉川 アルフレックス リストアでは、デザイン・プロジェクトチーム Public Crafts のディレクションにより、日本とヨーロッパの織り手コミュニティによる作品展「we are weavers」を開催します。

また、本展にあわせたコラボレーション企画として、今年発売55周年を迎えるソファMARENCOのカバーを制作し、限定1点で展示販売を行います。

日常の中にある素材や道具、織り手自身の身体と向き合い制作したファブリック作品の数々。今回は壁掛け型やカーテン型のものを中心に、20点以上のアートピースが並びます。日々の暮らしを慈しむような、静けさと愛らしい光をまとう作品たちをご覧ください。

開催概要

「 we are weavers 」 Directed by Public Crafts

■日程：2026年5月13日(水)～6月2日(火)

■時間：11:00-19:00 ※期間中無休

■会場：アルフレックス リストア(https://www.arflex.co.jp/shop/tamagawa.html)

■所在地：東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川 蔦屋家電 2F

■tel. 03-5717-9222

■WEBサイト：https://www.arflex.co.jp/topics/260514_public-crafts

■入場無料

curated by noie.cc(https://noie.cc/)

MARENCO COVER - special edition -

使われなくなった着物生地をほどいて細く裂き、糸として織り直すアップサイクルの手法「裂織（さきおり）」でつくられた１点もののソファカバーです。福祉施設に通う利用者の方々が手作業で織り上げるため、同じ生地が生まれることはありません。人から人へ、時代をこえて受け継がれた古い着物。その記憶の断片を紡ぐように、日々繰り返される静かな作業。自由な手仕事が織りなす、揺らぎのある表情をお楽しみください。

企画デザイン：Public Crafts

裂織制作：空と海 / 幸呼来Japan

※価格や素材についてはお問い合わせください。発送は会期終了後となります。

ソファMARENCOについて 》(https://www.arflex.co.jp/marenco-special/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20260512_public_crafts&utm_content=ct_txt)

Valentin Rudloff / 50cm × 38cm

後藤 典子 / 22cm × 44cmOcave / 11cm × 31cmDonchi / 24.5cm × 33.5cm

〈展示に寄せてーPublic Crafts〉

かつて日本では、農閑期に機織りが行われるなど、織ることは暮らしの中にある身近な営みでした。身体を使い、季節とともに手を動かす時間。そうしたリズムの中にあった豊かさは、効率やスピードが求められる現代の中で、失われつつあります。

効率や均質さから少し距離を置き、手でつくること、繰り返すこと、その中で生まれる静かな感覚に目を向けます。Public Crafts の活動を通して、日本各地やヨーロッパの織り手たちが集まりました。彼らによる習作を通して、織るという行為がもたらす感覚や、日々の暮らしとの関わりを感じてい ただけたらと思います。

Public Crafts／パブリッククラフツ

日本各地で受け継がれてきた素材や技術に向き合い、現代の暮らしや公共空間における在り方を探るデザイン・プロジェクトチーム。ホテルやレストランなどへ の素材提案を行い、職人や作り手との協働を通じて、手仕事の背景にあるものづくりを社会へとつなげています。また日本にとどまらずヨーロッパのアトリエとも関わりながら、地域や文化を越えてクラフトの循環とコミュニティを育むプラットフォームとして活動しています。

WEBSITE 》(https://publiccrafts.com/)

Instagram 》(https://www.instagram.com/public.crafts/)

家具と同じように、魅力的なインテリアに欠かせない要素のひとつであるアート。家具ブランド アルフレックスでは創業時から、日常が豊かに色づく多彩なアートをご提案してきました。2017年からは額縁・額装店としての顔も持つ ノイエ キュレーション&クリエイション(noie.cc) とともに、〈 LIFE with ART project 〉をスタート。アートを飾る楽しみを、もっと身近に、たくさんの人に味わっていただきたい。共通する思いを込めて、ジャンルも表現も様々なアートの展示販売イベントを開催しています。



公式サイト：https://www.arflex.co.jp/about/activity/life_with_art_project/

curated by noie.cc：https://noie.cc/

arflex

1951年にイタリアで生まれ、その後1969年に日本国内での展開を始めた家具ブランド。普遍的な価値に時代ごとの感性を取り入れながら、日本オリジナル製品を作り続けています。〈arflex〉の名の由来は「arredamenti（イタリア語＝家具）」と「flexibility（英語＝柔軟性、適用性）」の頭文字から。いつの時代にもどのような環境にも適応する家具でありたいという願いがこの名に託されています。飽きのこないシンプルなデザイン。使いやすさ、安全性、耐久性を細部まで考え抜いた設計。購入から何十年と経ってもメンテナンスや修理ができ、世代を超えて使い続けられること。その全てを満たす確かなクオリティの製品をお届けし、お客様一人ひとりにとっての心豊かなライフスタイルをご提案する。これが創業以来いつの時代も変わらない〈arflex〉の理念です。



公式サイト：https://www.arflex.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/arflexjapan

Instagram：https://www.instagram.com/arflexjapan/