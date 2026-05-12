Propre、全国約250万棟のマンションデータを駆使し、「営業先」ではなく「営業タイミング」を可視化する不動産営業支援プラットフォーム「オーナーサーチ」を全面刷新

Propre PTE. LTD.生成AIにより制作したコンセプトイメージを使用しています。

株式会社Propre Base（本社：東京、シンガポール本社Propre PTE. LTD. 代表：白井久也、以下「Propre」）は、全国約250万棟のマンションデータおよび日々更新される不動産ビッグデータを活用し、不動産会社向け営業支援プラットフォーム「オーナーサーチ」のコンセプトおよび主要機能を全面刷新し、データ活用型の営業支援プラットフォームとして提供を開始したことをお知らせいたします。

本サービスでは、従来の「所有者情報取得」だけではなく、募集状況・賃料変動・募集期間・市場流動性などのデータを組み合わせることで、「どこに営業するか」だけではなく、「なぜ今営業すべきか」を可視化します。

開発背景

不動産業界を取り巻く市場環境は日々変化しており、

- 募集件数の増加- 空室期間の長期化- 賃料下落- 競合物件増加- 建物老朽化- 流動性低下

など、営業提案のタイミングを示す「兆候」は、データ上に現れています。

Propreでは、全国規模で蓄積・分析している不動産ビッグデータを活用することで、これらの市場変化を可視化。従来型の「リスト営業」ではなく、データを活用した「提案型営業」を支援します。

単なる所有者情報の取得ではなく、不動産市場データを活用した「提案判断インフラ」の構築を目指しています。

オーナーサーチの特徴

１. 築年や構造などの条件で単純に建物を抽出する「リスト営業」ではなく、建物ごとの市場変化に着目した「営業タイミング」を可視化。

オーナーサーチでは、単なる所有者情報取得だけではなく、全国の募集データや市場データを分析し、

- 募集件数の急増- 賃料相場との乖離- 募集長期化- 周辺競合の増加- 市場流動性変化

などを可視化します。

これにより、「今、提案が刺さる可能性が高い建物」をデータから発見することが可能です。

２. 賃料査定レポートを無償提供

Propreのオーナーサーチで取得した物件は、営業現場でそのまま活用できる賃料査定レポートを無償提供します。ユーザーは、

- 所在階- 専有面積

を入力するだけで、周辺募集事例をもとにした賃料レポートを簡単に作成可能です。

さらに、本サービスでは、ユーザーが提案を検討している賃料水準に近い募集事例を大量の市場データから抽出できるため、

「なぜこの賃料水準なのか」

「市場でどのような条件の物件が、この価格帯で募集されているのか」

を、実際の募集事例をもとに説明することが可能です。また、

- 類似募集事例- 募集期間- 周辺市場動向- 賃料レンジ

なども可視化されるため、不動産オーナーへの提案時の説明材料として活用できます。

３. 全国約250万棟のマンションデータを活用

Propreでは、全国約250万棟のマンションデータを独自に整理・統合。

さらに、日々更新される大量の募集データを組み合わせることで、建物単位での市場分析を可能にしています。

４. 営業支援OSとして順次機能拡張予定

今後は、

- 建物モニタリング- 建物・市場変化アラート- AI分析

など、不動産営業のデータ活用を支援する「営業支援OS」として機能拡張を予定しています。

今後の展開

Propreでは今後も、不動産ビッグデータを活用し、

- 金融機関- 買取再販会社- 売買仲介会社- 不動産管理会社- デベロッパー

などに対し、データ活用による業務高度化を支援してまいります。

Propreについて

Propre（シンガポール法人 Propre Pte. Ltd.）は、日本全国の不動産データを収集・統合・分析する不動産データインフラ企業です。

全国約250万棟のマンションデータと、日々更新される大量の募集データをもとに、不動産市場の可視化とデータインフラ化を推進しています。

株式会社Propre Base

<日本法人>

法人名: 株式会社Propre Base

代表者: 白井 久也

本社所在地: 東京都港区麻布十番2-19-4 シルバープラザ麻布十番507

事業内容: 不動産データベースの構築・メンテナンス、ビッグデータ・マネジメント業務

URL: https://www.propre-base.com/



<シンガポール法人>

法人名: Propre Pte. Ltd.

設立年月日: 2017年12月8日

資本金: SGD 7,580,574.05（約9億3,600万円）

代表者: 白井 久也

本社所在地: #20-02 18 Robinson Rd, Singapore 048547

事業内容: グローバル不動産データベースの構築・運営

URL: https://www.propre.com/





お問い合わせ先: 株式会社Propre Base 担当: 加賀、森岡

TEL: 03-4405-0843 / Mail: info@propre.com

お問い合わせフォームはこちら :https://www.propre-base.com/contact?utm_medium=referral&utm_source=prtimes&utm_campaign=20260511&utm_content=contactbtn