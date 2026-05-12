Propre、全国約250万棟のマンションデータを駆使し、「営業先」ではなく「営業タイミング」を可視化する不動産営業支援プラットフォーム「オーナーサーチ」を全面刷新
生成AIにより制作したコンセプトイメージを使用しています。
株式会社Propre Base（本社：東京、シンガポール本社Propre PTE. LTD. 代表：白井久也、以下「Propre」）は、全国約250万棟のマンションデータおよび日々更新される不動産ビッグデータを活用し、不動産会社向け営業支援プラットフォーム「オーナーサーチ」のコンセプトおよび主要機能を全面刷新し、データ活用型の営業支援プラットフォームとして提供を開始したことをお知らせいたします。
本サービスでは、従来の「所有者情報取得」だけではなく、募集状況・賃料変動・募集期間・市場流動性などのデータを組み合わせることで、「どこに営業するか」だけではなく、「なぜ今営業すべきか」を可視化します。
開発背景
不動産業界を取り巻く市場環境は日々変化しており、
- 募集件数の増加
- 空室期間の長期化
- 賃料下落
- 競合物件増加
- 建物老朽化
- 流動性低下
など、営業提案のタイミングを示す「兆候」は、データ上に現れています。
Propreでは、全国規模で蓄積・分析している不動産ビッグデータを活用することで、これらの市場変化を可視化。従来型の「リスト営業」ではなく、データを活用した「提案型営業」を支援します。
単なる所有者情報の取得ではなく、不動産市場データを活用した「提案判断インフラ」の構築を目指しています。
オーナーサーチの特徴１. 築年や構造などの条件で単純に建物を抽出する「リスト営業」ではなく、建物ごとの市場変化に着目した「営業タイミング」を可視化。
オーナーサーチでは、単なる所有者情報取得だけではなく、全国の募集データや市場データを分析し、
- 募集件数の急増
- 賃料相場との乖離
- 募集長期化
- 周辺競合の増加
- 市場流動性変化
などを可視化します。
これにより、「今、提案が刺さる可能性が高い建物」をデータから発見することが可能です。
２. 賃料査定レポートを無償提供
Propreのオーナーサーチで取得した物件は、営業現場でそのまま活用できる賃料査定レポートを無償提供します。ユーザーは、
- 所在階
- 専有面積
を入力するだけで、周辺募集事例をもとにした賃料レポートを簡単に作成可能です。
さらに、本サービスでは、ユーザーが提案を検討している賃料水準に近い募集事例を大量の市場データから抽出できるため、
「なぜこの賃料水準なのか」
「市場でどのような条件の物件が、この価格帯で募集されているのか」
を、実際の募集事例をもとに説明することが可能です。また、
- 類似募集事例
- 募集期間
- 周辺市場動向
- 賃料レンジ
なども可視化されるため、不動産オーナーへの提案時の説明材料として活用できます。
３. 全国約250万棟のマンションデータを活用
Propreでは、全国約250万棟のマンションデータを独自に整理・統合。
さらに、日々更新される大量の募集データを組み合わせることで、建物単位での市場分析を可能にしています。
４. 営業支援OSとして順次機能拡張予定
今後は、
- 建物モニタリング
- 建物・市場変化アラート
- AI分析
など、不動産営業のデータ活用を支援する「営業支援OS」として機能拡張を予定しています。
今後の展開
Propreでは今後も、不動産ビッグデータを活用し、
- 金融機関
- 買取再販会社
- 売買仲介会社
- 不動産管理会社
- デベロッパー
などに対し、データ活用による業務高度化を支援してまいります。
Propreについて
Propre（シンガポール法人 Propre Pte. Ltd.）は、日本全国の不動産データを収集・統合・分析する不動産データインフラ企業です。
全国約250万棟のマンションデータと、日々更新される大量の募集データをもとに、不動産市場の可視化とデータインフラ化を推進しています。
株式会社Propre Base
<日本法人>
法人名: 株式会社Propre Base
代表者: 白井 久也
本社所在地: 東京都港区麻布十番2-19-4 シルバープラザ麻布十番507
事業内容: 不動産データベースの構築・メンテナンス、ビッグデータ・マネジメント業務
URL: https://www.propre-base.com/
<シンガポール法人>
法人名: Propre Pte. Ltd.
設立年月日: 2017年12月8日
資本金: SGD 7,580,574.05（約9億3,600万円）
代表者: 白井 久也
本社所在地: #20-02 18 Robinson Rd, Singapore 048547
事業内容: グローバル不動産データベースの構築・運営
URL: https://www.propre.com/
お問い合わせ先: 株式会社Propre Base 担当: 加賀、森岡
TEL: 03-4405-0843 / Mail: info@propre.com
お問い合わせフォームはこちら :
https://www.propre-base.com/contact?utm_medium=referral&utm_source=prtimes&utm_campaign=20260511&utm_content=contactbtn