個人投資家向けＩＲセミナー「個人投資家サミット」に登壇いたします

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ベース株式会社

　ベース株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中山克成）は、株式会社ＩＲ Ｒｏｂｏｔｉｃｓ主催の『個人投資家向けＩＲセミナー「個人投資家サミット」』に、2026年５月30日(土)11:10より登壇いたします。


　本セミナーでは、上席執行役員の青柳が、当社の事業内容、成長戦略、ならびに今後の展望についてご説明する予定です。個人投資家の皆さまと直接交流できる貴重な機会となりますので、ぜひご参加いただけますと幸いです。




本セミナーは、会場での参加のほか、オンラインからもご視聴いただけます。多くの投資家、株主の皆様のご参加・ご視聴をお待ちしております。詳細は下記公式サイトよりご確認ください。




【イベント詳細】
開催日時：2026年５月30日(土)　10：30～18：30　（途中入退室可）
　　　　　※当社の登壇時間は11：10～11：50を予定しております。
参加費　：無料
形式　　：会場参加（赤坂ガーデンシティ）およびオンライン参加
　　　　　※ハイブリッド形式、事前申込制
主催者　：株式会社ＩＲ Ｒｏｂｏｔｉｃｓ　（https://ir-robotics.co.jp/）



【イベント公式ページ】
https://www.irtv-kojintoushika-event.com/2026-5



【参加申し込みフォーム】
会場参加・オンライン参加共通
https://go.ir-robotics.co.jp/l/942323/2026-02-13/3grhwd?



【会社概要】



会社名：ベース株式会社
代表者：代表取締役社長 中山克成


上　場：東京証券取引プライム市場（証券コード：4481）
所在地：〒101-0021東京都千代田区外神田4-14-1
設　立：1997年1月
資本金：11.22億円
事　業：コンピュータソフトウェアの開発および関連業務


Ｈ　Ｐ：https://www.basenet.co.jp/





【本件に関するお問い合わせ】


　ベース株式会社　ＩＲ室


　E-Mail：ir@basenet.co.jp