個人投資家向けＩＲセミナー「個人投資家サミット」に登壇いたします
ベース株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中山克成）は、株式会社ＩＲ Ｒｏｂｏｔｉｃｓ主催の『個人投資家向けＩＲセミナー「個人投資家サミット」』に、2026年５月30日(土)11:10より登壇いたします。
本セミナーでは、上席執行役員の青柳が、当社の事業内容、成長戦略、ならびに今後の展望についてご説明する予定です。個人投資家の皆さまと直接交流できる貴重な機会となりますので、ぜひご参加いただけますと幸いです。
本セミナーは、会場での参加のほか、オンラインからもご視聴いただけます。多くの投資家、株主の皆様のご参加・ご視聴をお待ちしております。詳細は下記公式サイトよりご確認ください。
【イベント詳細】
開催日時：2026年５月30日(土) 10：30～18：30 （途中入退室可）
※当社の登壇時間は11：10～11：50を予定しております。
参加費 ：無料
形式 ：会場参加（赤坂ガーデンシティ）およびオンライン参加
※ハイブリッド形式、事前申込制
主催者 ：株式会社ＩＲ Ｒｏｂｏｔｉｃｓ （https://ir-robotics.co.jp/）
【イベント公式ページ】
https://www.irtv-kojintoushika-event.com/2026-5
【参加申し込みフォーム】
会場参加・オンライン参加共通
https://go.ir-robotics.co.jp/l/942323/2026-02-13/3grhwd?
【会社概要】
会社名：ベース株式会社
代表者：代表取締役社長 中山克成
上 場：東京証券取引プライム市場（証券コード：4481）
所在地：〒101-0021東京都千代田区外神田4-14-1
設 立：1997年1月
資本金：11.22億円
事 業：コンピュータソフトウェアの開発および関連業務
Ｈ Ｐ：https://www.basenet.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ】
ベース株式会社 ＩＲ室
E-Mail：ir@basenet.co.jp