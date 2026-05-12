個人投資家向けＩＲセミナー「個人投資家サミット」に登壇いたします

ベース株式会社

ベース株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中山克成）は、株式会社ＩＲ Ｒｏｂｏｔｉｃｓ主催の『個人投資家向けＩＲセミナー「個人投資家サミット」』に、2026年５月30日(土)11:10より登壇いたします。

本セミナーでは、上席執行役員の青柳が、当社の事業内容、成長戦略、ならびに今後の展望についてご説明する予定です。個人投資家の皆さまと直接交流できる貴重な機会となりますので、ぜひご参加いただけますと幸いです。

本セミナーは、会場での参加のほか、オンラインからもご視聴いただけます。多くの投資家、株主の皆様のご参加・ご視聴をお待ちしております。詳細は下記公式サイトよりご確認ください。

【イベント詳細】

開催日時：2026年５月30日(土) 10：30～18：30 （途中入退室可）

※当社の登壇時間は11：10～11：50を予定しております。

参加費 ：無料

形式 ：会場参加（赤坂ガーデンシティ）およびオンライン参加

※ハイブリッド形式、事前申込制

主催者 ：株式会社ＩＲ Ｒｏｂｏｔｉｃｓ （https://ir-robotics.co.jp/）

【イベント公式ページ】

https://www.irtv-kojintoushika-event.com/2026-5

【参加申し込みフォーム】

会場参加・オンライン参加共通

https://go.ir-robotics.co.jp/l/942323/2026-02-13/3grhwd?

【会社概要】

会社名：ベース株式会社

代表者：代表取締役社長 中山克成

上 場：東京証券取引プライム市場（証券コード：4481）

所在地：〒101-0021東京都千代田区外神田4-14-1

設 立：1997年1月

資本金：11.22億円

事 業：コンピュータソフトウェアの開発および関連業務

Ｈ Ｐ：https://www.basenet.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

ベース株式会社 ＩＲ室

E-Mail：ir@basenet.co.jp