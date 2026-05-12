日本市場を成長戦略の中核に据え、事業拡大と新体制強化を推進

アーモア・ジャパン株式会社

サーマルトランスファーリボン（熱転写リボン）分野で世界トップシェアを有するARMOR-IIMAK（フランス）の日本法人、ARMOR-IIMAK Japan【アーモア・ジャパン株式会社】（以下、当社）は、日本市場を中長期的な成長戦略の中核と位置づけ、事業拡大と顧客価値の向上に向けた戦略強化および新体制を発表いたします。

あわせて、2026年5月開催の「第28回 インターフェックス ジャパン」への出展をお知らせいたします。

本取り組みは、創立25周年という節目において、日本市場への継続的な投資と長期的なコミットメントを示すものです。

■ 日本市場の戦略的重要性

2000年の創業以来、当社は日本全国のお客様に対し、高品質で信頼性に優れたサーマルトランスファー製品を提供してまいりました。

日本市場は、高い品質要求や技術革新への期待、そして信頼性を重視する市場特性を有しており、当社にとって重要な位置づけにあります。また、今後の事業成長を支える中核市場として、大きな期待を寄せています。



これまでの25年間、多くのお客様とともに継続的な価値提供を実現してまいりました。

■ 今後の投資方針

当社は、日本市場におけるさらなる成長に向け、以下の重点分野に積極的に投資してまいります。

・品質のさらなる向上

27種類以上の製品ラインアップにより、多様な用途に対応

・環境への取り組み

SolFree(R)技術（100%溶剤不使用）や薄膜PETによる資源削減を推進

・安定供給体制の強化

グローバル拠点との連携による安定供給の確保

・技術サポートの拡充

顧客課題に対する迅速かつ専門的な対応体制を強化

■ 新ゼネラルマネージャー体制

当社は、日本市場における事業拡大と組織強化を目的に新たなマネジメント体制を構築し、

東 耕平(ひがし こうへい)がゼネラルマネージャーに就任いたしました。

新ゼネラルマネージャー 東 耕平

「新たなマネジメント体制のもと、顧客ニーズへの迅速かつ柔軟な対応を強化するとともに、技術提案およびサポート体制のさらなる充実を図ってまいります。日本市場におけるプレゼンスを一層強化し、中長期的な成長戦略を着実に推進してまいります。」

5名の専門チームにより、機動力の高い顧客密着型のサービス提供を推進してまいります。

■ 展示会出展情報

展示会名：第28回 インターフェックス ジャパン

会期：2026年5月20日（水）～22日（金）

会場：幕張メッセ 〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

ブース番号：#41-28

当社ブースでは、医薬・ヘルスケア分野の厳しい要求に対応するサーマルトランスファーソリューションをご紹介いたします。

主な展示内容

・高耐久リボン（耐薬品性・耐熱性・耐摩耗性）

・トレーサビリティ／規制対応ソリューション

・主力製品 AXR(R)7+、APX(R)8

・環境配慮型製品（溶剤フリー技術など）

ぜひ ブース #41-28 へお立ち寄りください。

■ 今後の展望

当社は今後も、展示会や技術セミナー、パートナー連携を通じて市場との接点を深化させ、日本のお客様への価値提供をさらに強化してまいります。

■ お問い合わせ

本リリースに関するお問い合わせは、下記よりお願いいたします。

https://www.armor-iimak.jp/en/contact-us/