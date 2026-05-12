5月14日（木）より。きらめく夏を贈る、サマーギフト。神戸の洋菓子屋「PATISSERIE TOOTH TOOTH」

株式会社ポトマック

四季の移ろいを感じる果実たっぷりのタルトや、しっかり焼きこんだ素朴なお菓子たちをお届けしている神戸の洋菓子屋「PATISSERIE TOOTH TOOTH(https://toothtooth.com/patisserie-tooth-tooth)」より、夏限定ギフトが2026年5月14日（木）に登場。

香ばしく焼き上げた風味豊かな焼き菓子、そして、お菓子に寄り添う香り豊かな紅茶。

大切な方へ贈る季節のご挨拶や帰省の手土産に。

そして、自分へのご褒美にも。

夏の “きらめき” と “涼 “を詰め込んだ、サマーギフトをお届けします。

◆夏の庭 864円 （税込）

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(https://www.toothmartstore.com/products/tea049)

爽やかなミントの清涼感と、ゼラニウムのやさしくフローラルな香りが心地よく広がり、思わず深呼吸したくなるような一杯です。



水出しアイスティーや、シロップで甘さを足したティーソーダ、濃いめに淹れてミルクをあわせていただくのもおすすめです。

◆レモンのパウンドケイク 2401円 （税込）

>>ONLINE SHOP(https://www.toothmartstore.com/products/ptt221)



清々しいレモンとはちみつをあわせてふっくらと焼き上げた、ベイクドスペシャリテ。

レモンの爽やかさに、焦がしはちみつのやさしいコクを加えた奥深い味わいです。

◆サブレシトロン 981円 （税込）

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瀬戸内の藻塩で甘さを引き立てた、清々しいレモンが爽やかに香るサブレ。

◆カトゥルール 2051円 （税込）

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カトゥルールとは、フランス語で “おやつの時間”。

香ばしい焼菓子2種と紅茶を詰め合わせた、期間限定ギフト。

◆プティ・ボヌール（ライトブルー） 981円 （税込）

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香ばしい焼菓子2種と紅茶を詰め合わせた、期間限定プチギフト

◆メルシー・トート（ライトブルー / オレンジ） 2401円 （税込）

※5月中旬頃より販売予定

>>ONLINE SHOP(https://www.toothmartstore.com/search?q=%E3%83%A1%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%BC%E3%83%88&type=product)

香ばしい焼菓子2種と紅茶を詰め合わせた、期間限定プチギフト

※商品により販売店舗が異なります。一部商品は、お取り扱いがない店舗がございます。

《Sparkle Summer》

みずみずしいフルーツタルトや冷たいデザートにドリンク、グラススイーツを

目で見て、選んで、味わって。

夏のきらめきや高揚感を、トゥーストゥースで楽しもう。

PATISSERIE TOOTH TOOTH

（パティスリー トゥーストゥース）

『PATISSERIE TOOTH TOOTH』パティスリートゥーストゥースは、お菓子づくりへ情熱を注ぐ職人たちの”こだわり”と、私たちが大好きなアートやモード、音楽といった”遊び心”がマリアージュした、神戸の洋菓子屋です。

1986年、神戸の路地裏の片隅に『TOOTH TOOTH』トゥーストゥースが開業。 手作りの小さなお店は、アートやモード、音楽を目指す若者のコミュニティーでした。 神戸に新しい風を吹かせたトゥーストゥース。 心地よい音楽が流れる賑やかなお店で、みんながお目当てにしたのが、四季の移ろいを感じる果実たっぷりのタルトと、しっかり焼きこんだ素朴なお菓子たちでした。

1997年に洋菓子の専門店として生まれたパティスリートゥーストゥースは、開業以来、美味しいもの好きな神戸っ子たちに喜んでいただけるよう、丁寧に、ときにはやんちゃに、”こだわり”と”遊び心”を重ねています。

>> TOOTH TOOTH 公式HP(https://toothtooth.com/)

>> PATISSERIE TOOTH TOOTH公式HP(https://toothtooth.com/patisserie-tooth-tooth)

>> TOOTH TOOTH公式オンラインショップ(https://www.toothmartstore.com/)

>> Instagram(https://www.instagram.com/patisserie_toothtooth/)