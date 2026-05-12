ＮＨＫ放送文化研究所「文研フォーラム２０２６」６／９（火）・１０（水）開催！

文研８０年の歩みから考える、これからのメディア

NHK | 日本放送協会

ＮＨＫ放送文化研究所が調査・研究の成果を広くお伝えるために毎年開催している「文研フォーラム」。今年は文研設立８０年を迎える６月に開催します。７年ぶりのリアル開催。例年どおり、ライブ配信も実施します。今回は、そのプログラム詳細をご紹介します。

【会場参加・ライブ視聴のお申し込み方法】

「文研ホームページ」から事前にお申し込みください。（参加・視聴ともに無料です）

https://www.nhk.or.jp/bunken/forum/

会場参加申込締切：５月１８日（月）正午

※お申込み多数の場合は抽選とさせていただきます。

お申込みいただいた方にはすべてのプログラムの視聴URLをお送りします。

【会場】

ＮＨＫ放送博物館（東京都港区愛宕２-１-１）

【開催方法】

ハイブリッド（会場リアル＋ライブ配信）

【プログラム詳細】

「文研フォーラム２０２６」6月9日(火)プログラム詳細「文研フォーラム２０２６」6月10日(水)プログラム詳細

※プログラムのタイトル、登壇者、時間などは変更になる場合があります

≪６月９日（火）≫

Ａ １０：３０～１２：００

急速に進む国内テレビ局のＡＩ活用 ～最新事例と課題～

２０２４年後半以降、国内テレビ局によるＡＩ活用が加速しています。コスト削減や魅力的なコンテンツの登場など成果が相次ぐ一方、ＡＩが生成する誤情報への対処など課題も。各局のＡＩ活用推進の担当者、有識者とともに、テレビ局のＡＩ活用の可能性と課題を議論します。

＜パネリスト>

篠田貴之 （日本テレビコンテンツ戦略本部海外戦略センター部次長（兼）技術統括局創造テクノロジー部）

宮崎慶太 （ＴＢＳテレビマーケティング＆データ戦略局イノベーション推進部部長）

福井健策 （弁護士）

＜進行・報告>

斉藤孝信 （文研 メディア研究部研究員）

Ｂ １３：３０～１４：５０

ＳＮＳ時代の選挙と地域メディア ～有権者に正確な情報をどう届けるのか～

２０２４年の兵庫県知事選挙や２０２５年の宮城県知事選挙など、ＳＮＳで飛び交う偽・誤情報や誹謗（ひぼう）中傷は地方選挙にも大きな影響を与えています。どうすれば有権者に正確な情報を届けることができるのか、地域メディアの担当者を招いて議論します。

＜パネリスト>

（調整中）

＜進行>

山本 智 （文研 メディア研究部研究主幹）

Ｃ １５：３０～１６：１０

速報「ＮＨＫ国民生活時間調査」２０２５ ～最新データで見る日本人のくらし～

ＮＨＫが１９６０年から実施してきた「国民生活時間調査」の最新の結果を紹介します。仕事・家事・メディア利用・睡眠などの面から、人々の１日の生活に迫ります。具体的な人物像からみえてきた日本人の生活時間の変化もご紹介します。

＜報告>

築比地真理 （文研 世論調査部研究員）

川窪洸介 （文研 世論調査部研究員）

Ｄ １６：３０～１７：１０

文研と“放送用語” ～近年の放送用語委員会は何を議論してきたか～

放送のことばを検討する放送用語委員会は、これまでに１４８０回あまり開催されています。この約２０年間に議論された内容を分析するとともに、放送用語委員と用語班職員の座談を通して、ＮＨＫの放送用語のこれからを考えます。

＜パネリスト>

井上由美子 （放送用語委員・脚本家）

荻野綱男 （放送用語委員・日本語研究者）

塩田雄大 （文研 メディア研究部主任研究員）

＜進行>

五味哲太 （文研 メディア研究部研究員）

≪６月１０日（水）≫

Ｅ １０：３０～１１：５０

連携で深める放送研究の未来 ～ＮＨＫアーカイブス学術利用（連携型）の成果～

２０２５年度から本格始動した「ＮＨＫアーカイブス学術利用・連携型研究」。外部の研究者と文研の知見をかけ合わせることで、新たな価値を掘り起こすことを目指しています。本プログラムでは、研究成果を報告するとともに、今後の可能性や課題についても議論します。

＜パネリスト>

水島久光 （東海大学文化社会学部広報メディア学科教授）

幸清志郎 （ＮＨＫメディア総局知財センターアーカイブス部チーフ・ディレクター）

＜報告>

佐藤慶治 （大分大学教育学部講師）

朱 子奇 （東京大学大学院情報学環・学際情報学府博士課程）

宇治橋祐之 （文研 メディア研究部主任研究員）

＜進行>

大高 崇 （文研 メディア研究部主任研究員）

Ｆ １３：３０～１４：１０

スポーツの公共性とメディア ～ＷＢＣ独占配信に関する視聴者アンケートから考える～

Ｎｅｔｆｌｉｘによる独占配信となり、地上波テレビでは中継されなかった２０２６年３月のＷＢＣ。視聴者はどう受け止め、社会の盛り上がりにはどのような影響があったのでしょうか。大会直後に実施したスポーツ視聴者へのアンケート結果を報告します。

＜解説>

大井義洋 （早稲田大学スポーツ科学学術院准教授）

＜進行・報告>

斉藤孝信 （文研 メディア研究部研究員）

Ｇ １５：００～１６：２０

戦後８０年 世論調査から見える日本の姿 ～平和と安全・政治・暮らしへの意識～

終戦から８０年、日本人の意識はどう変わってきたのか。文研が積み重ねてきた数々の世論調査から、平和と安全・政治・暮らしへの人々の意識を読み解きます。先行きの見通せない不透明な時代に、これからの日本の姿を専門家とともに考えます。

＜パネリスト>

保阪正康 （現代史研究家・ノンフィクション作家）

境家史郎 （東京大学大学院法学政治学研究科教授）

三牧聖子 （同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教授）

＜報告>

田中絵里 （文研 世論調査部主任研究員）

＜進行・報告>

中山準之助 （文研 世論調査部研究員）